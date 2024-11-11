Они сделали Беларусь богаче. Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"

В эти праздничные рождественские дни мы отмечаем заслуги людей, которые сделали Беларусь богаче духовно и нравственно. Глава государства 8 января вручил премии "За духовное возрождение", спецпремии Президента деятелям культуры и искусства и премию "Белорусский спортивный Олимп". Лауреаты, как правило, целые коллективы.

Такая красивая традиция. За несколько часов до боя курантов 31 декабря Президент присуждает несколько премий. Для многих лауреатов это действительно очень неожиданно. Такой подарок под елочку. Ведь как это происходит: без огласки руководители коллективов подают заявки. Но сколько их вообще? Какова вероятность, что выберут?! Достойных действительно много.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: "Все решают люди в любом деле. Какой суперсовременной техникой не оснащай, не важно, это медицинское учреждение будет либо завод, все равно без квалифицированных специалистов, без людей, которые умеют работать на этой технике, ничего не будет".

В холле Дворца Республики тематическая выставка. Чем занимаются лауреаты, в чем суть их проектов. Врачи, педагоги, духовенство, люди из сферы культуры. Но так в двух словах и не расскажешь. Каждый достоин отдельного фильма и многочисленных слов благодарности.

Лукашенко лично награждает лауреатов премий

Символично в самые светлые праздничные дни (по традиции после Рождества) глава государства награждает лауреатов. Люди самых разных профессий. Многие ни о каких премиях и не мечтали, просто делали свое дело.

"Мерапрыемства ўжо стала традыцыяй суверэннай Беларусі. І мы не ўяўляем гэтыя чароўныя дні без прыгожага ўрачыстага моманту - моманту заслужанай славы нашых дастойных людзей", - обратился Лукашенко к присутствующим. - Наши лауреаты - истинные подвижники, творцы настоящего искусства, хранители души народа. Все достижения лауреатов и их деятельность имеют высокое духовное и патриотическое звучание. Особенно важно это сейчас, когда страна готовится отметить священную дату - 80-летие Великой Победы. Мы бережно храним память о прошлом, уверенно двигаемся вперед и смело смотрим в будущее. Спасибо вам за достижения и победы".

Лукашенко: Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства

Лауреаты премии заботятся о подрастающем поколении, спасают жизни, сохраняют историческую память. И говорят о результатах как не о какой-то своей личной заслуге. Из этих достижений складываются успехи целой страны.

"Именно благодаря вам, уважаемые лауреаты, вашему служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время. Время хаоса, войн, девальвации истинных ценностей. А истина проста: в основе любой человеческой деятельности лежат духовность и нравственность (как я часто говорю, справедливость) - живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. Они - основа единства нации, которая знает свою историю, чтит наследие предков и заботится о будущем. Основа того, что определяет характер народа. Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства поздравил лауреатов премий. "Благодаря таким людям, как вы - патриотам, созидателям - наша родная Беларусь остается островком мира, спокойствия, человеколюбия и милосердия, - подчеркнул он. - Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Ничего не получится! Мы сбережем свою страну. Она уже принадлежит нашим детям и внукам. Поэтому мы должны подумать об их будущем, и мы думаем. Мы все сделаем в предстоящей пятилетке, чтобы наша страна навсегда забыла проблему сохранения своей государственности. Наша страна всегда будет государством вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене".

Президент: Будущий год и вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности

Люди в зале идейные, им не нужно рассказывать, что будет непросто. Творческий путь любого профи состоит из взлетов и падений. Другой вопрос - если давят внешние обстоятельства.

Глава государства повторил тезис о том, что грядущий год будет непростым. "Я это говорю откровенно. И запомните, кто бы вам тут ни обещал золотые горы, нам придется напрягаться в два раза больше, чем в предыдущем году. Но мы преодолеем все трудности. Не только потому, что я хочу банально сказать: "Мы едины, мы воодушевлены…" Мы научились работать! В сложных условиях. Когда на нас давят со всех сторон", - сказал он.

"Казалось бы, нет, не выдержим. Но помните мои слова, я сказал: "Забудьте о санкциях, их нет!" И это нас спасло. Если бы только мы, белорусы, - эмоциональные люди - окунулись в эти размышления о санкционной политике, мы бы обвалили экономику, а следом и нашу жизнь, и наше государство", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому санкции, не санкции - просто жизнь складывается таким образом, что в любой ситуации нам придется выживать, выдерживать этот натиск. Мы его выдержим!" - уверен Президент.

Лукашенко: Мы отдаем страну в руки новому поколению

Еще один актуальный вопрос - кому передать свои знания и опыт. Грядет смена поколений.

"И последний тезис, очень важный - новое поколение. Мы отдаем нашу страну в руки новому поколению", - отметил Александр Лукашенко. "Я почему вам об этом говорю? Я говорил об этом в церкви и так далее для того, чтобы люди услышали. А вам говорю, потому что нам с вами придется это поколение сформировать и нам с вами придется их посадить в свои кресла - работников творческих, культуры и так далее, и тому подобное. И во власть. Тяжелейшая работа, но мы настроены ее организовать и провести", - заявил Президент.

Коллектив МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии - лауреат премии "За духовное возрождение"

По итогам 2024 года Александр Лукашенко вручил три премии "За духовное возрождение". Один из ее обладателей - коллектив Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Это по сути признание достижений белорусской медицины. На счету сотрудников центра тысячи спасенных жизней, они дают надежду всем. И те, кто ее потерял, едут именно в этот центр, в том числе и из-за рубежа.

Коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств тоже в числе обладателей этой престижной награды за активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи и реализацию проекта "Линия памяти. Код войны". Собирательным образом для него стала трагедия Тростенца и Красного Берега. В основе сценария концерта-спектакля только факты, собранные рамках дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств: "Хотелось, чтобы наши дети понимали, что нужно ценить мир, чтобы они не воспринимали сегодняшнюю прекрасную ситуацию в нашей стране как данность, чтобы понимали, что это нужно беречь".

Один из лауреатов премии "За духовное возрождение" - протоиерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске. Храм находится совсем рядом с мемориалом в память о жертвах лагеря для военнопленных "Шталаг-352", одного из самых крупных на территории Беларуси. Помимо своего духовного призвания настоятель прихода занимается исследованием истории шталага и восстановлением имен узников.

Спецпремии Президента деятелям культуры и искусства

Глава государства вручил и специальные премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Обладатели - коллективы из профильной сферы: Молодежный театр эстрады. Минский государственный колледж искусств. Дворец детей и молодежи организовал работу Поста № 1 в городе-герое Минске, ребята несли Почетную Вахту Памяти.

Сергей Быков, начальник штаба Поста № 1 города-героя Минска: "Я работаю на посту как руководитель 17-й год и скажу, что очень сильна воспитательная составляющая. Ребята заступают на Вахту Памяти к Вечному огню и отдают дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне".

Отмечен и вклад целого коллектива, занимавшегося реконструкцией мемориального комплекса в память об узниках Озаричского лагеря смерти в Калинковичском районе Гомельской области.

БРСМ, телевизионщики и сотрудники краеведческого музея из Могилева создали международный патриотический проект "Дорогами Памяти и Славы", ставший одноименным документальным фильмом.

Наши мастера и народные умельцы. Благодаря их заслугам сохраняется и передается из поколения в поколение аутентичное ремесло: технологии гончарства и соломоплетения. Высокой награды удостоен коллектив Гомельского детского социального пансионата "Счастливые улыбки". Эти люди видят творческий потенциал в каждом своем подопечном.

Спецпремия "Белорусский спортивный Олимп"

Глава государства наградил и спортсменов. В условиях незаконных санкций наши атлеты продолжают показывать достойные результаты. Специальная премия "Белорусский спортивный Олимп" присуждена Геннадию Вишнякову, заслуженному тренеру Беларуси, который подготовил 21-кратного паралимпийского чемпиона Игоря Бокого.

Награда присвоена заслуженному мастеру спорта Беларуси по вольной борьбе Ирине Курочкиной. Серебряный призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы не была допущена на Олимпиаду в Париже.

Награды удостоен коллектив Витебской детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 - база для подготовки спортивного резерва национальных и сборных команд страны по прыжкам на батуте и другим гимнастическим видам спорта.