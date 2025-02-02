Оправдать доверие людей - как прошла неделя Первого после выборов

Президентская избирательная кампания в Беларуси прошла цивилизованно и спокойно, в соответствии с законом и без всяких потрясений. Свой выбор белорусы сделали. Все, кто хотел, смогли приехать освещать и наблюдать электоральный процесс.

Хотя на Западе свои выводы сформулировали и без наблюдателей, и еще задолго до основного дня голосования и предварительных результатов. Как всегда одарили Минск ангажированными и затертыми до дыр клише. Ничего удивительного, критерии демократичности там всегда определяет спрос американских заказчиков.

"Наша Победа!" - именно в таком ключе люди из всех регионов страны поздравляли вновь избранного главу государства. Ну а жесткую демократию в действии смогли прочувствовать западные журналисты: захотели поговорить с Президентом в день голосования - пожалуйста: ответы на любые вопросы в течение 4 часов. Захотели поехать на съемки на южные рубежи - пожалуйста. Президент только за, чтобы пресса могла оценить обстановку там своими глазами.

Важно видеть угрозы - на это Главнокомандующий уже ориентирует людей в погонах. Но в поле зрения Президента Беларуси будет не только безопасность - инсайды о графике Первого после выборов и подробности из политических кулуаров показали в рубрике "Время Первого".

Рабочее утро после выборов всегда особенное: встречи с наблюдателями и череда телефонных звонков. Пока в кабинете Президента не замолкал телефон, Александр Лукашенко разговаривал с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а позже и с Президентом России Владимиром Путиным. Главы миссий наблюдателей от СНГ и ШОС рассказывали о том, где успели побывать.

Приглашение международных наблюдателей - не обязаловка, а скорее жест доброй воли страны, который только подтверждает: выборы проводим для своих людей, но скрывать нам нечего.

Не обнаружили каких-либо серьезных нарушений. По общему мнению всех наблюдателей, каждый из которых независим в своих оценках, выборы прошли в соответствии с национальным законодательством, в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь. Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь ШОС

Ни у международных наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества, ни у экспертов СНГ к нашим выборам претензий не было - все прошло достойно, организованно, по закону.

"На этих выборах мы стремились сделать все так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился. Мы ведь не закрывались, мы приглашали всех, кто хочет приехать в Беларусь", - обратил внимание белорусский лидер.

Хотя в Европейском союзе свое мнение склепали еще задолго до основного дня голосования и результатов.

"Еще досрочное голосование не началось, а они уже подготовили свое заключение о том, что они выборы не признают, что они недемократичные и такие-сякие. Как можно оценивать процесс, если его нет еще? То есть они тут провалились, и очень серьезно", - отметил Александр Лукашенко.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев не сильно удивился стандартному западному набору клише о недемократичности. Сколько раз уж было в его практике: смотрели с тем же БДИПЧ, казалось бы, на одно, а видели разное. Объективностью с Запада даже не пахнет.

"Они не имеют никакого морального права учить членов Содружества проведению выборов. Я много лет проработал в Западной Европе и в США - видел их так называемую демократию. Дорогие друзья, ну что, мы слепые что ли?" - задался вопросом Сергей Лебедев.

Со своими заготовками к нам приехали и некоторые западные журналисты - политика редакции четко просматривалась в разговоре с Президентом. Там звучало и об отсутствии электорального шоу и о том, что альтернатива была недостаточно, на их взгляд, альтернативной. И знакомые шарманки о якобы политзаключенных тоже присутствовали.

Учителям демократии стоит посмотреть на себя и свои проблемы. Лукашенко есть что посоветовать Европе, которая пляшет под американскую дудку.

Александр Лукашенко:

"Они вас еще в такую позу поставят, что вы долгие десятилетия или столетия не встанете. Они разрушили вашу экономику, и что? Они пытаются разрушить нашу экономику - России и Беларуси. Мы сопротивляемся, мы работаем. Мы не поползли по дну океана в Вашингтон, мы работаем. А вы?"

Из-за санкционного прессинга последнее время Беларусь больше стала работать на юге. С юга в этот раз на выборы к нам приехала впервые и делегация Панафриканского парламента. В организации - представители более 50 стран континента. Приехали эксперты из таких стран как Зимбабве, ЮАР, Кабо-Верде, Кения. Совместили наблюдение на выборах с визитом на наши предприятия и в медучреждения.

Форчун Чарумбира, председатель Панафриканского парламента:

"Прежде всего, мы наблюдаем огромное количество дезинформации со стороны Запада, и немалая часть этой пропаганды доходит и до Африки. Но сейчас все меняется. Мы приехали сюда и мы видим ситуацию: люди понимают, что Александр Лукашенко - настоящий человек, который изменил Вашу страну".

"Почему людям он нравится? Все благодаря тому, что было сделано для них - развитая инфраструктура, образование, создаются возможности для людей этой страны. Нарративы меняются, раньше были однобокие заявления и темы, которые рассказывали только BBC, CNN и другие враждебные СМИ, - подчеркнул Форчун Чарумбира. - Поэтому я хочу заверить вас, что этот визит, например, освещается везде, информация будет распространена везде. Мы говорим: "Не слушайте тех, кто распространяет ложь. Это прекрасная страна, с прекрасными людьми, развитой инфраструктурой". Ваши выборы являются лучшими с точки зрения соблюдения стандартов, свободными и честными. Это позитивная информация должна доходить до людей".

Чтобы месседжи партнеров доходили сразу же до общественности, МИД и пресс-служба работают сообща. Очередное поздравление с победой для Президента ушло в печать! Но, пожалуй, самые теплые и дорогие сердцу слова звучали после выборов от простых людей и коллективов.

Сам Президент поздравил с юбилеем экс-министра иностранных дел, а ныне главу парламентской комиссии. Спросили его не о личном празднике, а о западной реакции на выборы.

Реакция Запада была абсолютно предсказуема, но абсолютно неадекватна. Она оторвана от реальности, это подтвердили все группы наблюдателей. Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности

В этот день, выполняя поручение Лукашенко, для зарубежных СМИ организовали возможность приехать на южные рубежи (раз просили). Свой принципиальный подход Президент обозначил на участке № 1.

"Если у вас будут какие-то пожелания, обращайтесь к пресс-секретарю или к нашим журналистам. Они тоже в течение дня мне доложат. Если надо подключиться, я сделаю это и помогу. К вашим услугам Беларусь - предприятия, люди и прочее", - сказал белорусский лидер.

Минск от диалога с Западом не отказывается, несмотря на то что соседи строят заборы, оказывают давление и позволяют себе откровенное хамство.

"Почему вы на нас смотрите через ствол пушки или через прицел автомата? Мы не собираемся на вас нападать. Прекратите закупать танки. Трактора покупайте. Давайте сотрудничать вместе, давайте землю пахать, давайте торговать, давайте жить дружно", - предложил Президент Беларуси.

Чего уж греха таить, пограничникам журналистский десант на южных рубежах добавил хлопот. Это и так нелегкая служба, а тут еще под прицелом объективов и камер полсотни репортеров. Но ни один мускул не дрогнул.

Все корреспонденты, журналисты все, что хотели, увидели. Те вопросы, которые хотели задать, они задали. Мы на них ответили. Это открытость, это нормально. Мы демократичная страна. Константин Молостов, председатель Госпогранкомитета Беларуси

Хотя ситуация по периметру наших рубежей, как сказал Главнокомандующий, непростая. Вызовы и в этом году сохраняются: милитаризация приграничья Украины и сопредельных государств ЕС, активная разведка, вероятность провокаций и диверсий, с той стороны вытесняют беженцев к нам и тормозят границу.

"Основная причина очередей - это невыполнение в полном объеме тех договоренностей со стороны сопредельных государств. За 2024 год только 16 % грузовых авто было пропущено от тех договоренностей, которые были достигнуты в пункте пропуска "Мядининкай - Каменный Лог", - заметил Константин Молостов.

Нужно не просто защищать границу, а прогнозировать возможные угрозы. Задача от Президента - обеспечить безопасность страны.

"Люди в погонах свою задачу по обеспечению безопасности электоральной кампании выполнили, но это частная задача, а перед нами стоит более широкая: обеспечить в целом безопасность нашей страны, - заметил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. - Вероятность эскалации исключать нельзя, но сегодня мы по крайней мере не видим тех признаков, которые бы угрожали и говорили о развязывании потенциальной агрессии к Беларуси. Но количество учений и те шаги, которые предпринимает коалиция западных стран, не успокаивают.

Во Дворце Независимости также вручали дипломы доктора наук и аттестаты профессора. Президент по традиции делал это лично.

Чествовали тех, кто сделал для нашей науки больше других - это заслуженные исследователи в физике и математике, химии и аграрной сфере, истории и медицине.

Александр Лукашенко:

"Выборы - это не только победа. Я ведь понимаю, чего хотят люди. Но без самих людей мы этого не сделаем. Без науки тем более. Эта пятилетка - не только пятилетка молодежи. Это пятилетка ученых. Мне неважно, какие вы будете - молодые, пожилые, среднего возраста или совсем старики. Главное, чтобы вы могли генерировать не только идеи, но и их серьезно разрабатывать и делать их прикладными для нашей жизни, для нашей экономики. Это главное. Будет экономика - будет и страна".

А к этому организаторы были не совсем готовы, но такое событие для научного мира - чем не повод поднять символический бокал игристого? Хотя такой момент не собьет с рабочего толку. Тем более что задачи для Администрации Президент уже поставил. Есть план на I квартал - там поездки в регионы и совещания по стратегическим для страны темам.

"Президент уже начинает подготовку к Посланию парламенту, белорусскому народу, к проведению ВНС. Там он намерен обозначить контуры Программы социально-экономического развития на 5 лет в развитие предвыборной программы. И чтобы по блокам ознакомиться с соответствующими темами и вопросами, он хочет пообщаться со специалистами, провести тематические мероприятия, - обозначил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой. - Это в первую очередь экономические темы, посещение мероприятий. Ближайшая тема - микроэлектроника. В последние 2 года направление развивалось успешно, были ресурсы, Президент хочет посмотреть, как реализованы задачи и выполнены поручения".

А еще будут поручения по АПК. Кажется, аграриям пора готовиться не только к сезону, но и к селектору. И план работ по Году благоустройства будет. Рабочий тренд - ни недели без знаковой темы.

По словам Дмитрия Крутого, первый визит белорусского лидера будет в Российскую Федерацию. Там будут переговоры с Президентом Владимиром Путиным. Возможен еще ряд сопутствующих мероприятий.