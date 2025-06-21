Открыто и честно. Лукашенко провел встречу со спецпосланником Президента США по Украине Келлогом

Международная напряженность и глобальный кризис доверия могут быть преодолены только через откровенный диалог. Слушать и главное слышать своего собеседника - едва ли не важнейшая задача для тех, кто стремится консолидировать усилия вокруг вопросов мира и стабильности.

На повестке во Дворце Независимости - актуальные темы для нашего региона и белорусско-американских отношений.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко провел встречу со специальным посланником Президента США по Украине Китом Келлогом.

Разговор прошел с участием членов делегаций. Александр Лукашенко обозначил важность коммуникации для двусторонних отношений.

"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - отметил глава государства. - Очень рад, господин генерал, встретиться с вами".

Интенсификация переговорного трека

Кит Келлог - один из влиятельнейших американских политиков и давний соратник Дональда Трампа. Информация о его стремлении встретиться с Александром Лукашенко появилась в западных медиа несколько дней назад и буквально перевернула информационное пространство. Сообщалось, что визит Келлога в Беларусь рассматривается Вашингтоном как возможность возобновить зашедшие в тупик переговоры между Москвой и Киевом. Фактически США определяют особую роль Беларуси в вопросе региональной безопасности.

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"Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.

В ответ на это Александр Лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси, за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас".

Александра Лукашенко, Кит Келлог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeff219c-937d-46b6-8987-03c69d779dfe/conversions/3c942770-e580-4967-a4ee-07a5c27f4f82-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeff219c-937d-46b6-8987-03c69d779dfe/conversions/3c942770-e580-4967-a4ee-07a5c27f4f82-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeff219c-937d-46b6-8987-03c69d779dfe/conversions/3c942770-e580-4967-a4ee-07a5c27f4f82-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aeff219c-937d-46b6-8987-03c69d779dfe/conversions/3c942770-e580-4967-a4ee-07a5c27f4f82-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кит Келлог занимает четкую позицию по украинскому кризису и считает необходимым остановить боевые действия по линии существующего фронта. С этим планом он обращался к Дональду Трампу еще в июне прошлого года. Такие подходы перекликаются с инициативами Александра Лукашенко. Официальный Минск с первых дней конфликта последовательно занимает миротворческую позицию. Визит американской делегации в нашу страну подтверждает востребованность Беларуси в решении сложившегося кризиса.

Информационный резонанс: на Западе анализируют визит Келлога в Беларусь

В американской прессе уже широко обсуждают причины и возможные результаты встречи в Минске. New York Times даже сравнивает визит Кита Келлога с приездом в Беларусь Майка Помпео в 2020 году.

При этом издание приходит к выводу, что несмотря на схожий информационный резонанс, они имеют разные цели. Если Помпео пытался вбить клин в отношения Москвы и Минска, то Келлог намеревается заручиться поддержкой Александра Лукашенко в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной.