Поездка в поля и "тайное" интервью - как прошла рабочая неделя Президента Беларуси

"Пул Первого" изначально думал, что поездка на совещание будет во Дворец Независимости, но поздно вечером сообщили: поездка переносится в поля. Это типично спонтанный график Первого.

"Уважаемые журналисты, смотрите, интересный факт - урожайность выше, чем в прошлом году", - обратил внимание заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Матусевич.

Поле с озимым ячменем принадлежит сельхозпредприятию "Озерицкий-Агро". Так сложилось, что рулят здесь женщины. Новый директор Анжелика Гущеня была под впечатлением от внезапного визита.

Директор ОАО "Озерицкий-Агро" Анжелика Гущеня news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/babba992-d4d9-46ca-a437-c66d3631bcfa/conversions/f9e4aa75-3879-4a63-a272-4ee52374afbc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/babba992-d4d9-46ca-a437-c66d3631bcfa/conversions/f9e4aa75-3879-4a63-a272-4ee52374afbc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/babba992-d4d9-46ca-a437-c66d3631bcfa/conversions/f9e4aa75-3879-4a63-a272-4ee52374afbc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/babba992-d4d9-46ca-a437-c66d3631bcfa/conversions/f9e4aa75-3879-4a63-a272-4ee52374afbc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анжелика Гущеня, директор ОАО "Озерицкий-Агро":

"За одну минуту ты не подготовишься к встрече Президента. На это надо работать регулярно, постоянно и не ради того, что приедет Александр Григорьевич".

Полевой вайб: тент, вода, головные уборы и обувь, в случае чего, можно быстро привести в порядок. Президент едет, поэтому многим, несмотря на локацию, все равно хочется быть в форме.

Президент был на стиле - новый льняной костюм с орнаментом. Ткань оршанского льнокомбината, а сам костюм пошили, как всегда, в ателье "LineA".

Одно из полей в сельхозпредприятии для главы государства является показательным - 121 га. Здесь идет срез не только по зерновым, но и другим культурам. В итоге получается общее впечатление, как убирают в стране.

Совещание, вместо которого поехали в поля, не отменили.

Президент Беларуси Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4ebcd78-02cc-497c-83e2-3a47156c1ead/conversions/50e54ac5-fb51-43f3-8dbb-3baf549ed0b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4ebcd78-02cc-497c-83e2-3a47156c1ead/conversions/50e54ac5-fb51-43f3-8dbb-3baf549ed0b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4ebcd78-02cc-497c-83e2-3a47156c1ead/conversions/50e54ac5-fb51-43f3-8dbb-3baf549ed0b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4ebcd78-02cc-497c-83e2-3a47156c1ead/conversions/50e54ac5-fb51-43f3-8dbb-3baf549ed0b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы перенесли мероприятие по лекарствам и вакцинам. Мы провести должны его обязательно. Через неделю, я думаю, вы подготовитесь. Нам очень важно определиться, где мы будем производить лекарства, вакцины".

Глава государства устроил прогон по всем темам - дисциплина, кадры, техника, как чувствуют себя культуры. В "Озерицком" и с финансами все хорошо.

"Главное - директор. Есть руководитель хозяйства, будет толк", - сказал Александр Лукашенко.

На полях в "Озерицком" присутствует одна из последних моделей Гомсельмаша, тот самый белорусский суперкомбайн GS2124, который создавали по поручению Президента. Глава государства спросил у механизатора, нравится ли ему работать с такой техникой.

Александр Лукашенко в Смолевичском районе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8826254-a31f-4978-b6b2-f7c5c006f92c/conversions/262d9798-e00c-48eb-b1be-b397596cf6b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8826254-a31f-4978-b6b2-f7c5c006f92c/conversions/262d9798-e00c-48eb-b1be-b397596cf6b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8826254-a31f-4978-b6b2-f7c5c006f92c/conversions/262d9798-e00c-48eb-b1be-b397596cf6b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8826254-a31f-4978-b6b2-f7c5c006f92c/conversions/262d9798-e00c-48eb-b1be-b397596cf6b5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Он же создавал этот комбайн, поэтому ему интересно, как он в работе. Я только начинаю работать на нем, недавно получил комбайн. До этого я работал на более слабых, поэтому пока что все прелестно", - рассказал механизатор Александр Сорока.

Министр сельского хозяйства Юрий Горлов доложил о текущей ситуации с уборкой. Среди остальных регионов по темпам отстает север.

"Не дай бог, вы меня разозлите в этом плане, мало не покажется. Я по 10 раз говорить не буду. Этот падеж неприемлем. Что настораживает, какие проблемы - все расскажите, чтобы я точно понимал", - сказал глава государства.

"Александр Григорьевич, никаких проблем нет, все организовано на достаточно высоком уровне", - ответил Президенту Юрий Горлов.

Губернатор Витебской области Александр Субботин на неделе был с командировкой в Минске. Он и другие специалисты приехали на совещание по углеводородам. Также там присутствовал и председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов. После знаменитой пикировки на селекторе это была их первая очная встреча с того момента.

Сегодня в Беларуси порядка 100 месторождений нефти, большинство из них является советским наследием. И хоть многие скважины были истощены, с изменением подходов бурение увеличено более чем в два раза, есть и положительная динамика добычи. В этом году в Беларуси планируют получить более 2 млн т нефти.

Совещание Президента Беларуси по углеводородам news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfe6be90-fef9-464c-9589-365a081dfa1a/conversions/ebe71d2e-c53d-4806-9dd1-0ca6e3649bb5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfe6be90-fef9-464c-9589-365a081dfa1a/conversions/ebe71d2e-c53d-4806-9dd1-0ca6e3649bb5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfe6be90-fef9-464c-9589-365a081dfa1a/conversions/ebe71d2e-c53d-4806-9dd1-0ca6e3649bb5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfe6be90-fef9-464c-9589-365a081dfa1a/conversions/ebe71d2e-c53d-4806-9dd1-0ca6e3649bb5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Надо не раскачиваться, а бурить и бурить, но бурить с умом и с внедрением новых технологий", - отметил Александр Лукашенко.

На совещании Президент раскритиковал темпы работ. Эхо селектора по уборочной хоть косвенно, но повторилось и на этом совещании. Замминистра природных ресурсов докладывал, как в Беларуси идет разведка, но у главы КГК на этот счет была своя оценка.

"То есть Белоруснефть расследовала после ученых и сказала: ребята, нам такие скважины и ваши предложения не нужны, потому что там ничего нет? Значит, это время (а это не один год) НПЦ сработал впустую, выходит так?" - рассудил Президент.

"Практического результата от их деятельности фактически нет", - констатировал Василий Герасимов.

Гендиректор Белоруснефти Александр Ляхов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6cbaff4-ced7-4362-888d-39028940b02d/conversions/41cbf766-562f-4fe1-8be1-3cf92aa6cbda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6cbaff4-ced7-4362-888d-39028940b02d/conversions/41cbf766-562f-4fe1-8be1-3cf92aa6cbda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6cbaff4-ced7-4362-888d-39028940b02d/conversions/41cbf766-562f-4fe1-8be1-3cf92aa6cbda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6cbaff4-ced7-4362-888d-39028940b02d/conversions/41cbf766-562f-4fe1-8be1-3cf92aa6cbda-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гендиректор Белоруснефти Александр Ляхов сказал свое адвокатское слово.

"Минприроды и работающий при нем НПЦ по геологии ведут наиболее рискованный этап работ - параметрическое поисковое бурение. Мировая практика и статистика показывают, что только каждая третья скважина может дать нефть или газ. В других скважинах нет возможности получить рентабельную продукцию", - отметил Александр Ляхов.

После совещания вице-премьер Виктор Каранкевич, глава Академии наук Владимир Караник и замминистра природных ресурсов Виктор Галанов не спешили расходиться. Ждали премьер-министра Александра Турчина, который остался в зале, чтобы поговорить с Президентом теа-а-тет.

"Нужно было обсудить несколько вопросов текущей деятельности, предстоящих моих встреч и зарубежных визитов по экономике", - кратко пояснил Александр Турчин.

Также на текущей неделе приезжал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Регион с сильной промышленностью особенно известен самолето- и ракетостроением.

"Впредь, если мы о чем-то договоримся, знайте, что мы обязательно договоренности выполним. Мы поставили перед собой задачу. Чтобы вы знали, с Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь? Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть, и прежде всего, в Российской Федерации", - отметил Президент Беларуси.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5547a3f6-914f-4029-96fd-b30b4230a055/conversions/ee0da3bf-cbdd-43d3-bd47-5ccb9d64dea1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5547a3f6-914f-4029-96fd-b30b4230a055/conversions/ee0da3bf-cbdd-43d3-bd47-5ccb9d64dea1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5547a3f6-914f-4029-96fd-b30b4230a055/conversions/ee0da3bf-cbdd-43d3-bd47-5ccb9d64dea1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5547a3f6-914f-4029-96fd-b30b4230a055/conversions/ee0da3bf-cbdd-43d3-bd47-5ccb9d64dea1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Очень много самарцев передавали Вам большой привет. Вас в Самаре любят, знают и всегда приглашают в гости", - рассказал Вячеслав Федорищев.

"Это мои люди, это также наши люди. Поэтому им стыдно за меня не будет здесь", - сказал Президент.

Удалось подкараулить для небольшого интервью и министра иностранных дел Максима Рыженкова, который недавно вернулся из Бразилии, где проходил саммит БРИКС.

"Есть вопрос конфиденциальности отношений с нашими партнерами, но поверьте, приглашений очень много: это страны Африки, Латинской Америки, Азии. К примеру, последний визит был у меня в Лаос, где Президента ждут, а также к нам хотят приехать. Приглашений много, но мы исходим из того, где это будет перспективнее для наших отношений", - поделился Максим Рыженков.

Александр Лукашенко во время "тайного" интервью news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a19e33d-a2c8-4832-9d19-4f094584238d/conversions/65c6d587-c89d-4cca-872a-ba105f0f7176-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a19e33d-a2c8-4832-9d19-4f094584238d/conversions/65c6d587-c89d-4cca-872a-ba105f0f7176-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a19e33d-a2c8-4832-9d19-4f094584238d/conversions/65c6d587-c89d-4cca-872a-ba105f0f7176-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a19e33d-a2c8-4832-9d19-4f094584238d/conversions/65c6d587-c89d-4cca-872a-ba105f0f7176-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самое тайное мероприятие в графике Первого - интервью, но кому конкретно - не разглашается. Журналист попросил какое-то время не называть его имя, чтобы сохранить эксклюзивность. Единственное, что известно, так это темы разговора: переговоры России и Украины - мнение Лукашенко и роль Беларуси, белорусско-российские учения "Запад-25" - почему изменился план, пойдет ли Лукашенко на новый президентский срок и что думает о преемнике.