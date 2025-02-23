Погоны генералам, интерес в Ливии, агроликбез. Итоги недели Президента - в рубрике "Время Первого"

Как сказал Президент Беларуси в преддверии Дня защитников Отечества, профессия Родину защищать еще долго будет актуальной и востребованной. Но, увы, для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир.

Коммуникация Москвы и Вашингтона, а также риторика Белого дома заставили Зеленского понервничать, выдать много неожиданного и интересного, в том числе и страшилки о Беларуси. Минск уж точно не собирается обострять ситуацию. Наоборот, стоит на страже безопасности и своих экономических интересов.

Белорусская экономика на старте года, несмотря на санкционный негатив, складывается неплохо. Нет и нужды "кошмарить" бизнес, хотя принципиальность Президента в отстаивании госинтересов могла бы натолкнуть на такие мысли после встречи с представителями частных предприятий.

Ну а главный акцент Александра Лукашенко своим помощникам и уполномоченным - нужно встряхнуть страну! Почему так? Инсайды из политических кулуаров и протокольные фишки - в рубрике "Время Первого".

Получить из рук Главнокомандующего награды и генеральские погоны - событие. Не все люди публичные, но все точно заслужили. Присутствие главных генералов в этот момент обязательно. В преддверии самого мужского праздника - 23 Февраля - во Дворце Независимости чествовали тех, кто стоит на страже безопасности Беларуси. Время ведь сложное. На Западе вместо пояса добрососедства дуга нестабильности.

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"Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно, что мы постоянно и делаем", - сказал белорусский лидер.

В чем наша сила? На такой простой вопрос ответил министр обороны и отметил: добавляем каждый год.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Это происходит прежде всего за счет поступающих новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Это модернизация существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Это изменяемые формы и способы подготовки войск, экипировка. Это все влияет на боевой потенциал. Существенно, конечно же, повышен наш боевой потенциал за счет размещения на нашей территории ядерного оружия. В скором будущем, как было уже сказано главой государства, появится самый современный ракетный комплекс "Орешник" у нас. Вот это и считается силой. Силой, которую наши противники должны видеть, они видят. Техника - да. Все-таки люди - это основное. А люди у нас сегодня очень заряжены".

По поводу "Орешника" министр добавил: "Работа проходит. Все, что нужно, мы будем обязательно доводить. В первую очередь это скажет наш Президент, Главнокомандующий Вооруженными Силами".

Геополитический фон сегодня звучит по-особенному. Коммуникация Москвы и Вашингтона встрепенула мир и Зеленского лично. Он выдал массу пассажей, удививших даже Трампа, в том числе и страшилки о Беларуси.

"Не только Украине, вообще никому не угрожаем. Но он начал пугать наших соседей - страны Польши, Прибалтики, что в Беларусь войдет российский контингент очередной и создастся какой-то ударный кулак. Ну зачем? Политика России и Беларуси не нацелена на какие-то завоевания, какие-то претензии. И прежде чем какую-то агрессию развязывать, выдвигаются какие-то политические требования. Но, насколько мы знаем, ни Россия, ни Беларусь ни политических, ни экономических требований не предъявляли ни к Польше, ни к Прибалтике", - отметил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

По его словам, все мероприятия, которые у нас спланированы и проводятся, абсолютно открытые и прозрачные. Что касается количества этих мероприятий, то в Беларуси их проводится гораздо меньше по сравнению с тем, что проходит на территориях сопредельных государств: в той же Польше и Прибалтике.

"Мы не строим полигоны в 15 км от государственной границы. Да, у нас есть полигоны, которые остались от Советского Союза. Но мы не расширяем инфраструктуру, мы не увеличиваем там количество войск, - сказал Александр Вольфович. - На мой взгляд, просто Зеленский хочет спровоцировать ситуацию. Ведь сегодня люди уже понимают, и за океаном люди понимают, что надо остановить эту кровопролитную бойню, которая сегодня проходит на территории Украины. Но Зеленский настолько увяз в этом, видимо, по уши, и понимает прекрасно: как только это остановится, наверное, с кого-то придется спросить. И первым, кого к ответу надо поставить, это президента той страны, который обещал, когда его избирали, остановить этот конфликт, и наоборот, развязал еще больше. Поэтому ищет какой-то триггер для того, чтобы дальше спровоцировать ситуацию. Нагнетается обстановка".

Вольфович подчеркнул, что Беларусь не стремится к обострению: "Абсолютно нет".

Люди в погонах всегда на страже. Их выдержка впечатляет. Например, роте почетного караула не один час придется провести на морозе, чтобы встретить высокого гостя. Погреться разве что на минутку - и снова в строй.

Приезд в Минск фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армией - возможность наладить более тесное сотрудничество.

У Беларуси и Ливии давний диалог, а серьезность намерений подтверждал сопровождающий с нашей стороны глава госбезопасности - помощникам гостя пришлось ускориться, чтобы не пропустить важные переговоры.

"У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси", - сказал белорусский лидер.

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"Беларусь развивается. Это страна мира и спокойствия. Мы хотим сотрудничать с вами, чтобы это было на благо двух наших стран и наших народов", - отметил фельдмаршал, верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар.

Ситуация в Ливии непростая. Вот уже десятилетие после натовского участия непрекращающийся конфликт.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Всем сегодня нужен порядок. Всем сегодня нужна безопасность. От войны устали все. И сегодня, конечно, они переживают определенный этап такого возвращения к нормальной жизни. Им как воздух нужна поддержка партнеров. Поэтому желание наших партнеров из Ливии искать какие-то альтернативные политические, экономические силы, на кого можно было бы опереться, где можно было бы получить какие-то товары, куда можно было бы сбыть свою какую-то продукцию, какие-то услуги получить".

Сам министр как раз вернулся из Ливана, а у Беларуси свой средиземноморский интерес.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Что касается Ливана, то Президенту доложены все наработки по визиту, поставлены конкретные задачи. Мы подготовим своего рода дорожную карту, которая находится уже в режиме выполнения".

В протоколе мелочей не бывает - важно чувствовать момент. Впрочем, как и в экономике. Активность МИД и правительства на дальней дуге - от Ливана и Пакистана до Уганды и Катара - это все и задел для экспорта. Хотя 2025 год стартует неплохо - важно видеть перспективу.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси прокомментировал, занимается ли правительство такими контурами социально-экономического развития программы: "Да, программа в активной разработке. Можно сказать, что черновик готов. С основными посылами определились, с приоритетами тоже. Но время еще есть. Мы сейчас пока внутренне ведем дискуссии. Потому что, скорее всего, контуры уже программы надо будет представить на Всебелорусском народном собрании. Контуры. То есть наши приоритеты и инструменты, которыми собираемся добиваться. Ну а уже в установленном порядке программа будет рассматриваться во втором полугодии. Но идут интенсивные дискуссии".

И добавил: "Январь (2025 года - прим. ред.) хорошо складывается, выше наших прогнозов. Инвестиции хорошо сработали, более 20 % прибавили. Торговля хорошо себя показала, промышленность, несмотря на все трудности, которые есть, сработала неплохо. Поэтому январские результаты хорошие. Но надо темпы удержать и на весь квартал".

Никакого заговора против бизнеса быть не может. Государство, наоборот, всегда протягивает руку. Частники все-таки делают приличную долю национальной экономики.

Александр Лукашенко обратил внимание прежде всего чиновников на главный аспект: "У нас здесь нет негосударственных предприятий. У нас в стране есть частной и государственной формы собственности предприятия. Негосударственных людей здесь нет".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b37f42e-bb60-40d2-9bb9-526d30e648f2/conversions/0ab313c7-9a30-4636-a6a0-4f2c4796de70-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b37f42e-bb60-40d2-9bb9-526d30e648f2/conversions/0ab313c7-9a30-4636-a6a0-4f2c4796de70-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b37f42e-bb60-40d2-9bb9-526d30e648f2/conversions/0ab313c7-9a30-4636-a6a0-4f2c4796de70-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b37f42e-bb60-40d2-9bb9-526d30e648f2/conversions/0ab313c7-9a30-4636-a6a0-4f2c4796de70-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Не только равные условия. Мы частный сектор будем поддерживать. Это мое личное отношение. Кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать. И вы только скажите, кто вам мешает, - голова сразу слетит с любого, будь он в погонах, без погон или государственный служащий. Только скажите, но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Вот единственное, что я от вас прошу, - сказал Президент. - Никто у вас бизнес не отберет, никто вас наклонять не будет, делить что-то не будет. Это я вам гарантирую. Но государственный интерес прежде всего. Ну, во-первых, я человек такой, но дело не в этом. А дело в том, что страна в такой ситуации, что мы можем выжить, только честно мобилизовавшись".

Месседж бизнесу от Президента, что производственникам, что маркетплейсам, предельно конкретный и прозрачный.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси рассказал, что на его взгляд бизнес ждет от государства сегодня: "То, за что критиковал и Президент правительство, регуляторика. Упрощение, понятное правило, комфортное, регуляторное. Мы коснулись чуть-чуть строительных норм, СНИПов и так далее, с которыми сегодня работаем очень активно. Но это верхушка айсберга. Есть еще много работы, которую мы должны реально сделать, сделать так, чтобы административная процедура была проста, понятна и оцифрована. Самый главный в нашей стране заинтересованный в развитии производственного бизнеса - это Президент. И все, что надо для этого, в стране будет сделано".

Для бизнеса фермера из-под Молодечно, на предприятии которого Президент побывал осенью, уже есть вопрос решенный.

Игорь Абрамчик, глава крестьянского хозяйства "СПАРТАН-АГРО":

"Мы просили ввести в реестр перспективные сорта, которых нет, и которые стоит возделывать в республике. Это было сделано в декабре, а в январе данные сорта уже были в реестре. Также мы просили разработать программу по льготному финансированию фруктохранилищ, потому что их не хватает в республике. И вот уже Банком развития дорабатывается конкретная программа, которая заработает уже в этом году". И добавил: "С таким Президентом не тяжело работать - легко. Так быстро нас слышат, что главное, наверное, не замалчивать, а задавать вопросы".

Новый весенний полевой сезон вот-вот начнется, несмотря на то, что зима вдруг решила не сдаваться. В пятницу, 21 февраля, было почти минус 15, и на агросеминар для помощников и уполномоченных главы государства в регионах пришлось утеплиться. Головные уборы на любой вкус.

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Каждый из них занимает высокий пост, и у каждого своя вотчина. Но должны видеть и недостатки на местах в главной отрасли страны, чтобы потом проконтролировать.

"Освежим память и начнем действовать. Этот год особенно, да и пятилетка, - это не просто качество (это наш конечный результат), это железная исполнительская дисциплина. Если не будет дисциплины, все пустое", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Готовность техники, хорошая корма, научный подход к буренкам - все это слагаемое успеха в АПК. Экспорт продовольствия приносит миллиарды долларов стране. Но складывается все из мелочей, и лучше уж воевать на хлебной ниве. Это понятно и аграрным гуру, и тем, кто далек от земли.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси прокомментировал, как такая зима скажется на урожае: "Пока страха большого нет. Самое главное, что там, где вовремя посеяно, есть внесенный комплекс минеральных удобрений. И сейчас самое главное - накопить азот, чтобы двумя подкормками пройти потом. Потому что существует такой подход. Вероятно, что будет очень ранняя весна и очень короткий период по вегетации. Поэтому необходимо именно накопление минеральных удобрений".

Повышали уровень знаний и градус ответственности. Агроликбез для помощников и уполномоченных лишним не будет. Тем более что их работой Президент пока не очень доволен.

"Ваша задача, говорю по-военному, - встряхните страну через вертикаль власти. В данном случае - зимовка (в животноводстве - прим. ред.) и подготовка к весеннему севу. Мы гордимся тем, что мы больше 8 млрд долларов продали сельхозпродукции. Это здорово, но мы можем это потерять. Как обычно бывает: успокоились, все хорошо - потеряли. Поэтому надо, чтобы, встряхнувшись, мы имели в этом году минимум 9 млрд долларов, а то и 10 млрд долларов от продажи продовольствия. Продовольствие будет постоянно дорожать", - сказал глава государства.