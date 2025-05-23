Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил горно-обогатительный комплекс в Любани. Предприятие занимается добычей калийных удобрений и совсем скоро готовится заработать на полную мощность.

Во время визита Александр Лукашенко неоднократно подчеркнул, что это не просто комплекс, а буквально новый этап для всего региона - рабочие места, высокие зарплаты и уверенное будущее. В калийной отрасли были проблемы не в последнюю очередь из-за ограничительных мер, но уже сегодня вернулись на досанкционные показатели.

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Любанский район - это практически конец Минской области. С одной стороны, он находится не так далеко от столицы - 152 километра, но граница у района уже с Гомельским регионом. Здесь расположилось месторождение калийных солей, третье после Солигорска и Петрикова, о которых знает уже каждый белорус. Комплекс в Любани и в перспективе все, что здесь будут добывать, по масштабу проекта будет сродни первой Белорусской атомной станции.

Вертолет Президента приземлился недалеко от производственных площадок. Проект большой - это и сам горнодобывающий комплекс, и обогатительная фабрика, и газотурбинная станция. Тут же железнодорожная и автоструктура на комбинате сразу предусматривают логистику доставки удобрений. С учетом проектной мощности предприятия, а это до 2 млн т хлорида калия в год, Любань займет место в ряду крупных мировых поставщиков и, как уже говорят специалисты, серьезно укрепит позиции Беларуси на этом рынке.

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"Но я сразу хочу, как и в Солигорске, попросить тебя и поручить. Там, где ты уберешь эти объекты для рабочих и прочего, хотелось бы, чтобы тут был сад", - сказал Президент Беларуси.

Приоритет на таких стройках - не только соблюсти технологию и добиться результата (на это ориентированы все), но и сразу создать такую инфраструктуру, которая будет привлекать людей. Работать здесь, жить, отдыхать, создавать семьи, как это уже происходит в недалеком от Любани Солигорске, Петрикове, Островце. Такие предприятия сильно меняют ситуацию в регионе.

Иван Головатый, первый замдиректора горно-обогатительного комплекса:

"Идет параллельное проектирование и строительство. На строительстве задействованы 37 организаций Республики Беларусь. В настоящее время на строительной площадке работают 2,1 тыс. человек. При этом темпы выполнения увеличились с начала года в 3 раза".

Александр Лукашенко:

“25 % у нас здесь полезного, 75 % - это отходы. Нужно еще думать, что нам делать с этими отходами. А то мне говорят, там редкоземельные материалы, металлы и прочее. Если они там есть, давайте смотреть, эффективная это добыча или нет".

В это сейчас трудно поверить, но откуда в Беларуси калийная соль? Старобинское месторождение, как и весь Припятский бассейн, - это остатки мелководного моря, которое когда-то было на белорусской территории. Технически добывают руду, а уже она содержит то, за что на рынке минеральных удобрений готовы платить все и дорого.

"Здесь на Нижинском комбинате будут производиться высококачественные калийные удобрения. Они имеют белый цвет. В Солигорске 75 % были красные. Здесь только белые. При этом белые удобрения - это востребованный продукт. В основном потребление идет на Китай - берут для химических производств, переработки", - рассказал Иван Головатый.

Для чего нужны белорусские кристаллы восточному миру с учетом того, что Китай входит в четверку крупнейших стран - держателей калийных солей, где еще фигурирует Беларусь, Россия и Канада? Ответ простой - калийных удобрений не бывает много. Сельское хозяйство готово по всему миру увеличивать потребление кратно. Китай, несмотря на то что сам является производителем, но он еще и покупает.

"Белое калийное удобрение получается при галлургическом методе переработки. И это более высококачественное удобрение, чем розового цвета. Все связано именно с технологией переработки. Розовое удобрение - это 95 % содержания, здесь же 98-99 %. Оно имеет востребованность в том числе и в Китае, и в других странах, потому что из него получают еще другие удобрения. Это как база для получения нитрата калия, сульфата калия, НПК удобрений", - отметил Иван Головатый.

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Сама производственная площадка почти как 300 футбольных полей. Масштаб, который хорошо видно только с воздуха. Где начинается лес, работы идут уже под землей. Рудник дает результат - наверх подняли 300 т материала, которые ждут обработки.

"Сравнить эту стройку можно с атомной станцией. Это ты построишь. Это прибыльное дело. Но Любань должна быть сравни Островцу и Солигорску. Мы там должны строить и социальную инфраструктуру, мы должны там строить жилье. От этого мы не отступаем", - подчеркнул Президент Беларуси.

"Я исхожу из простой такой крестьянской житейской мудрости. Без питания и одежды человек существовать не может. Я прилетел в Африку несколько раз. Им надо и надо. Население растет. Они не будут колониально зависимыми и недоразвитыми. У них там под ногами от золота до редкоземельных металлов. Они поняли, что на этом будут зарабатывать. Значит, у них деньги уже появляются. В Зимбабве нам же платят, хоть под санкциями находятся, они платят за все, что мы им поставляем. Также и другие африканцы говорят, мы хотим с вами работать, вы не обманываете. Та политика, которую мы проводили несколько десятков лет, она дала сегодня эффект. Главное - не обманывать", - комментирует Александр Лукашенко.

В Африке вопрос продовольствия стоит крайне остро. 278 млн человек страдают от хронического голода - это порядка 20 % населения континента. Нужны ли им калийные удобрения? Очевидно. Евросоюз даже выдавал что-то похожее на опровержение, "не из-за наших санкций" в отношении белорусского калия Африка голодает. Но глобально это так. Санкции - политическая мера давления ЕС, из-за них удобрения дороже и доступны сложнее. Так как можно сказать, что это не отразилось на рядовых фермерах по всему миру, включая Африканский континент.

Николай Снопков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e9edccc-97f8-447f-ab26-0d4688f8bdcd/conversions/de30f006-1060-4180-ac13-04671ce21fcc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e9edccc-97f8-447f-ab26-0d4688f8bdcd/conversions/de30f006-1060-4180-ac13-04671ce21fcc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e9edccc-97f8-447f-ab26-0d4688f8bdcd/conversions/de30f006-1060-4180-ac13-04671ce21fcc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e9edccc-97f8-447f-ab26-0d4688f8bdcd/conversions/de30f006-1060-4180-ac13-04671ce21fcc-xl-___webp_1920.webp 1920w Николай Снопков

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Президент сегодня поставил четкие задачи. Мы сместили сроки с 2027 года на 2026-й. Конечно, это дает определенную эффективность. Беларусь - страна, которая влияет на мировой рынок калия. Мы являемся одними из крупных производителей в мире, тем самым мы вносим мощную, основополагающую лепту в продовольственную безопасность мира. Поэтому этот проект важен и с этой точки зрения обеспечения калием стран мира для производства продовольствия".

Президенту покажут машины, которыми работают на площадке. Вместе с ответственными проехали и по территории, работы ведутся без малейших перерывов.

Уже во время совещания Президент обозначил стратегию по таким объектам. Эти рудники явно не последние. Помним про Припятский калиеносный бассейн.

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Александр Лукашенко:

"Ядро отсюда должно переехать на новое месторождение и строить такой же комбинат на новом месте в течение одной пятилетки, не больше. Строить так, как когда-то Иван Головатый со своими коллегами построил на Припяти. Он сегодня работает, я так понимаю, на полную мощность, ни от кого не зависит. История же этого комбината такова - частный инвестор, вкладывая свои деньги и договорившись по кредитам, начал строительство. Потом против него ввели санкции. Тогда было принято мое решение по предложению Николая Геннадьевича Снопкова. Мы будем строить сами. В будущем году мы будем любоваться всем тем, что здесь подходит к концу эта стройка. Рынок есть, мы будем строить новый комбинат, как я сказал, но одна оговорка - рынок. Докладывают, что они вышли на продажи калийных удобрений досанкционного периода. Невозможно санкциями сдержать развитие любой страны, даже небольшой страны. Те, кто вводит санкции, когда-то выступали за глобализацию. Все страны увязаны в эту глобализацию. Как сегодня можно вырвать какую-то цепь? Невозможно".

Еще одна тема, которая прозвучит для всех заинтересованных, - углубление производственных циклов. Не только добывать и продавать, не только рубить и продавать - все, в чем у страны есть компетенции, доводить до конечного продукта, где самая высокая добавленная стоимость.

"Ребята, у нас много школ и предприятий, где мы работаем поверхностно, если можно так сказать. Есть возможность углубляться", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5db4b226-3edc-4d5e-9c61-e0e56124c618/conversions/4b4f6919-6b1d-4b86-8cd0-87707c222836-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5db4b226-3edc-4d5e-9c61-e0e56124c618/conversions/4b4f6919-6b1d-4b86-8cd0-87707c222836-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5db4b226-3edc-4d5e-9c61-e0e56124c618/conversions/4b4f6919-6b1d-4b86-8cd0-87707c222836-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5db4b226-3edc-4d5e-9c61-e0e56124c618/conversions/4b4f6919-6b1d-4b86-8cd0-87707c222836-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Лукашенко

Глава государства привел в пример производство целлюлозы. Если ранее в Беларуси выпускали фактически полуфабрикат и экспортировали его в другие страны, где из него уже производили продукцию с добавленной стоимостью, то теперь такие компетенции освоены и в стране.

"Целлюлозу, допустим, везем в Польшу. Там они производят картон для того, чтобы упаковывать женские колготки, карандаши и прочее. Из нашей целлюлозы создали и привезли нам картон. Это нормально? Это ненормально. Поэтому в свое время было принято решение о строительстве в Добруше нового завода по производству этого картона. То есть мы углубились, получили добавленную стоимость, - напомнил Президент. - И у нас таких предприятий - практически все".

"Сегодня появились новые технологии - надо развиваться и углубляться. Это первый путь. Люди есть, школы есть, умеем это делать. Не надо кого-то учить, переучивать. Второй путь - создание новых предприятий", - отметил Александр Лукашенко.

Отдельно Президент отметит работу нового губернатора Минской области. Алексей Кушнаренко перешел на эту должность с поста министра энергетики в последний день марта 2025 года.

"Когда тебя сюда назначал, я целенаправленно не посылал сюда агрария. Когда я приезжал к тебе в хозяйство, меня удивило, я тогда еще и спрашивал, деревенский или нет. Это очень важно, когда нутро деревенское, тогда и на земле будешь работать. Ты мне тогда говорил, что с города, я тебе задал вопрос, а хозяйство твое, с руки ты все время им деньги даешь? Нет, говорят. Они на самоокупаемость вышли, работают, но ничего не сломано, ничего не выброшено. Все приведено в порядок, хозяйство работает. Так что я помню вот эту твою струнку, а с другой стороны, мы, аграрии, привыкли входить в положение дел, как я говорю. Придут, поплачутся руководители - там заморозило еще что-то, надо деньги - и мы все готовы отдавать. Будем помогать, будем поддерживать, но деньги надо возвращать. Поэтому я, целенаправленно понимая, что ты не аграрий, назначал тебя губернатором. Хотя там другие были предложения, как всегда, альтернатива. Ну, дай бог, чтобы Алексей Иванович был и дальше так", - отметил Президент.

"Вот сейчас посмотрю Гомельскую, Брестскую область, Припять. Посмотрю и сравню", - рассказал Александр Лукашенко.

Сам губернатор во время общения с журналистами сказал и о сложностях, и об ответственности, и даже о том, как готовили президентский визит.

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Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:

"Бюджет Любанского района на сегодняшний день дотационный, он составляет 113 млн рублей, дотации с области - это порядка 27 %. Когда будет производство, когда будут созданы высокодоходные рабочие места, за счет поступления налогов в местный бюджет, мы прогнозируем, что это дотационность снизится до уровня как минимум 10 %".

Что думают о ГОКе в самой Любани, какие надежды связывают, спросили у тех, кто здесь живет. Они придерживаются очень здорового принципа - где родился, там и пригодился.

Если говорить о комплексе в цифрах, это гарантированно 50 лет работы, загруженность минимум для 2,1 тыс. человек, это общий рост доходов в районе, строительство жилья, инфраструктуры и зарплаты, которым сможет позавидовать даже Минск.