"Славянский базар в Витебске" готов зажигать новые имена в 34-й раз

"Славянский базар в Витебске" готов зажигать новые имена в 34-ый раз. И эта неделя - настоящий марафон культурных проектов.

Для гостей фестиваля из 71 государства с 4 по 20 июля установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь, временного пребывания и выезда из страны в любом международном пункте пропуска. Пропуском для безвизового пересечения границы будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля.

В свою очередь Белорусская железная дорога назначила поезд международных линий Витебск - Москва - Витебск с 7 по 15 июля, а его расписание составлено с учетом программы фестиваля. Интерьер вагонов оформлен символикой "Славянского базара", а по пути в Витебск у пассажиров будет возможность детально ознакомиться с историей форума и его программой.

XXXIV "Славянский базар в Витебске" начинает писать свою историю. И как уверяют в дирекции фестиваля, он обязательно будет ярким и колоритным. В городе на Западной Двине пройдут шоу мирового уровня. Все уже готово к приезду и артистов, и гостей.

Первыми в особом ритме начинают жить фестивальные службы. Всех нужно встретить, разместить, сориентировать в многочисленных локациях. Карточку-аккредитацию на "Базар" уже получили более тысячи человек. Это журналисты, блогеры, технические специалисты. Для них это пропуск на все фестивальные площадки.

Лоск навели в гостиницах. К примеру, в одной из них будет жить звездный состав фестиваля. К их приезду обновили номера, уютнее стал ресторан. Персонал готов к пожеланиям гостей.

На XXXIV форуме искусств конкуренцию главной сцене - Летнему амфитеатру - составит локация на Витебском ЦСК. Вместимость 6 тыс. зрителей. Уже завтра первый аншлаг - выступят звезды TikTok. Также аплодировать на фестивальной неделе здесь будут Стасу Михайлову, участникам концерта "Ритмы лета" и ретродискотеки.

Не только зрелищ хватит в Витебске. Торговые ряды растянутся на 3 километра. Гостей пригласят на тематические ярмарки, а кафе и рестораны предложат меню для гурманов. Специально для гостей форума разработали "Фестивальный сет", в основе которого блюда национальной кухни.

На любой вкус проекты в фестивальной афише. "Театральные встречи", "Кукольный квартал", сольники в концертном зале "Витебск" и шоу-программы в областной филармонии. А еще выставки и выступления уличных артистов по всему городу. Попасть на многие мероприятия можно без входного билета.