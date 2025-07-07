Президентскому спортивному клубу - 20 лет

Беларусь дает равные возможности всем. И если ты любишь спорт, воплотить мечту и вырастить чемпионов помогает и Президентский спортивный клуб. Общественное объединение 7 июля празднует 20-летний юбилей. Коллектив поздравил Президент.

"Объединение по праву является значимой частью физкультурно-спортивного движения страны. За два десятилетия при вашем непосредственном участии успешно реализованы сотни масштабных проектов, построены десятки многофункциональных спортивных площадок. Реальную поддержку получили тысячи спортсменов и тренеров. Особо нужно отметить ваш вклад в развитие детского спорта и воспитание подрастающего поколения. Уверен, что благодаря накопленному опыту и огромному потенциалу коллектива единомышленников Президентский спортивный клуб сделает еще больше для популяризации здорового образа жизни и развития физической культуры и спорта в Беларуси", - отметил глава государства.

20 лет работы - это уже история. Каким был этот путь, почему Президентский спортивный клуб - это не только про профессиональный спорт, но и про каждого из нас?

Путь к большой спортивной победе - дорога не в один год. Все начинается с детского увлечения, первой тренировки, возможно, даже неудачи. Через старание и упорство придет первый успех и первая медаль. Будет трудно, но только так рождается победа.

Поддержать в самом начале пути перспективного молодого спортсмена, дать стимул работать больше и больше тренеру, только закончившему спортивный вуз, - приоритетная задача одного из главных проектов Президентского спортивного клуба по выплатам стипендий.

За все время существования проекта обладателями стипендий Президентского спортивного клуба стали около 4720 атлетов и тренеров. Это представители более 45 видов спорта. А общий объем выплат составил около 15 млн долларов.

И такое внимание к молодым спортсменам и тренерам дает свой результат. Даже не будем заглядывать в далекое прошлое, а вспомним недавние летние Игры в Париже. И чемпион Олимпиады Иван Литвинович, и призеры Игр Евгений Золотой и Евгений Тихонцов в свое время были стипендиатами Президентского спортивного клуба.

Зажечь любовь детей к спорту - это еще одна задача, с которой успешно справляется Президентский спортивный клуб, возрождая популярные в советское время турниры для мальчишек и девчонок и поддерживая новые. Сегодня детский спорт вышел на качественно новый уровень.

Борьба за каждого ребенка, особенно из числа тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию и находится в социально опасном положении, или помощь многодетным родителям завлечь мальчишку или девчонку в занятия спортом - это задача тренеров проекта "Смелый шаг".

Благодаря поддержке клуба представители движения Special Olympics, которые помогают людям с особенностями психофизического развития, могут организовывать не только спортивные мероприятия, но и социальные программы. Уже, например, были открыты первые в Беларуси площадки по бочче.

Сделать спорт доступным каждому или проще - спорт для всех. В рамках этого проекта по всей стране, причем именно в малых городах и агрогородках, поселках открываются многофункциональные площадки, доступ к которым круглосуточно и бесплатно. Сейчас их функционирует 115.

В юбилейный год спорт для всех открылся в новом формате. Все лето в столице по выходным на пяти площадках в парках и скверах можно заниматься различными активностями вместе.

Совместный проект клуба, Белтелерадиокомпании и МЧС Беларуси "Герои" в прошлом году стал обладателем "Телевершины". И если в первом сезоне его участниками были исключительно белорусы, то в последующие годы он вышел уже на международный уровень. На то, чтобы зваться "героями", претендовали команды России, Узбекистана, Словакии, Азербайджана и Болгарии.

Есть у Президентского спортивного клуба и своя неизменная традиция. В канун Рождества в компании хоккеистов команды Президента приезжать в гости к ребятам из детских домов с подарками, мастер-классами, добром и заботой.