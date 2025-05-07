Президент Беларуси наградил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама орденом Дружбы народов

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам награжден орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Этой награды То Лам удостоен за значительный вклад в развитие и укрепление дружественных отношений, стратегического партнерства между Беларусью и Вьетнамом.