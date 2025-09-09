Президент Беларуси потребовал снизить внешнюю дебиторскую задолженность

"Объем проведенных внешнеэкономических платежей за товары и услуги следует увеличить. Ныне действующий механизм не в полной мере решает поставленные задачи по оперативному завершению международных расчетов и возврату валютной выручки в страну", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, за первое полугодие 2025 года просроченная внешняя дебиторская задолженность выросла на треть и достигла 500 млн долларов, что является недопустимым. "Или вы думаете заболтать эту тему ростом ЗВР? Я вам напомню, что возврат экспортной выручки у нас контролирует генеральный прокурор. Да и Комитет государственного контроля недалеко. Жду от них принципиальных оценок", - сказал глава государства.