"Сидеть на кубышке" - ошибка: Лукашенко потребовал заставить ЗВР страны работать

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, что деньги должны работать. А просто сидеть сложа руки на денежной "кубышке" неправильно. Об этом сообщает БЕЛТА.

Говоря об основных задачах для банковско-финансовой системы, глава государства подчеркнул, что важно обеспечить финансовую стабильность.

Один из важнейших индикаторов, в том числе характеризующих уровень экономической безопасности государства, - это объем золотовалютных резервов.

На 1 сентября 2025 года они достигли значения почти в 12,5 млрд долларов, увеличившись с начала текущей пятилетки почти на 5 млрд.