"Сидеть на кубышке" - ошибка: Лукашенко потребовал заставить ЗВР страны работать
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 сентября на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, что деньги должны работать. А просто сидеть сложа руки на денежной "кубышке" неправильно. Об этом сообщает БЕЛТА.
Говоря об основных задачах для банковско-финансовой системы, глава государства подчеркнул, что важно обеспечить финансовую стабильность.
Лукашенко о цифровых банковских технологиях: необходимо активнее их внедрять при проведении платежей
Один из важнейших индикаторов, в том числе характеризующих уровень экономической безопасности государства, - это объем золотовалютных резервов.
На 1 сентября 2025 года они достигли значения почти в 12,5 млрд долларов, увеличившись с начала текущей пятилетки почти на 5 млрд.
"Но хочу отметить, что этому в значительной мере способствовал рост мировых цен на золото. А так бывает не всегда. Значит, и расслабляться нельзя, - обратил внимание Президент. - И просто сидеть сложа руки на "кубышке", наверное, неправильно. Деньги должны работать на выгодные стране инвестиционные проекты (с быстрой отдачей) или долгосрочные экспортные контракты".