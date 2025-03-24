Президент Беларуси повторно отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности

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Президент Беларуси Александр Лукашенко повторно отправил на доработку проект указа о контрольно-надзорной деятельности. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов по итогам совещания у главы государства, пишет БЕЛТА.

Данный вопрос уже обсуждался на уровне Президента на совещании в мае прошлого года. Тогда Александр Лукашенко поручил доработать проект указа, чтобы документ был понятен и удобен для использования. Ставилась также задача изменить стиль и методы работы контролирующих органов, сделав акцент на повышении эффективности работы.

Однако и в этот раз прийти к общему знаменателю не получилось. Проект указа будет дополнительно доработан по ряду вопросов, которые были подняты в ходе дискуссии. Заинтересованным госорганам предстоит найти компромисс, пересмотреть подходы и выдать документ надлежащего качества.

"Проект указа был детально обсужден с главой государства. По ходу обсуждения выявились вопросы, которые необходимо будет доработать. Совет Министров, Генеральная прокуратура и Комитет государственного контроля займутся этой работой для того, чтобы уже выдать надлежащего качества документ", - рассказал Василий Герасимов.

Конкретные сроки для доработки документа, по его словам, не устанавливались. Однако затягивать с этим вопросом не собираются, поскольку принятый в 2009 году указ №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" уже все-таки устарел, да и сама сфера нуждается в определенных корректировках, причем не только в технических.

"Изменилась и сама суть контрольной деятельности. Мы больший упор делаем на предупреждение и профилактику. И глава государства ставит перед нами задачу, чтобы мы держали баланс: если нарушил - безусловно, будешь отвечать и никаких исключений в этом случае не будет; если нормально работаешь - никаких претензий к тебе не будет и мы не будем отягощать частыми посещениями", - пояснил председатель КГК.

Василий Герасимов отметил, что с 2020 года количество проверочных мероприятий уменьшилось в два раза. "То есть контроль становится более качественным. Мы идем туда, где действительно есть проблемы", - добавил он.

В чем главные новации проекта указа

Новый проект указа - это большой комплексный документ, в котором объединены все вопросы, касающиеся контрольной деятельности. При его разработке учитывались в том числе предложения местных органов власти, предприятий, бизнес-кругов.

"Основные элементы документа строятся на действующем указе по контрольной деятельности. Это и формы контроля, и уровни принятия решений, и процедурные моменты, порядки проведения проверок. Эти меры сегодня достаточно эффективны", - отметил министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко.

Вместе с тем правительство посчитало нужным в некотором смысле оптимизировать контрольную деятельность, усилить профилактическую и разъяснительную работу и дополнительно защитить права проверяемых субъектов.

Почему документ снова отправлен на доработку

Одним из спорных вопросов в документе оказалась норма о том, чтобы разъяснения государственных органов различного уровня были обязательными для контролирующих органов. КГК с таким предложением не согласился. "Анализ, который был нами проведен, говорит о том, что даже в разных областях по-разному толкуют. Не говоря о том, что один и тот же орган может выдавать разъяснения абсолютно разного характера. Поэтому это будем обсуждать дальше", - пояснил Василий Герасимов.

Следующий неоднозначный момент касается предложения правительства вносить в книгу учета проверок записи о всех посещениях. В КГК считают, что это лишь создаст неудобства для текущей деятельности должностных лиц, а книга учета проверок превратится в журнал учета посетителей.

"Если, условно, губернатор едет смотреть порядок на земле или посевную, то зачем ему ехать в головной офис хозяйства и записываться в эту книгу? Это касается и председателя райисполкома, и меня как уполномоченного по Гродненской области. Там, где это надо (проверка или мониторинг), безусловно, это должно быть. Если это идет по другой линии, наверное, это будет излишним", - считает председатель Комитета госконтроля.

Дмитрий Кийко добавил, что Президент также поручил изучить проект указа на предмет его соответствия Конституции и другим законодательным актам. "По итогам обсуждения глава государства предложил правительству и другим контролирующим органам (это и Комитет государственного контроля, и Генеральная прокуратура) попытаться найти компромиссы, которые бы устроили как исполнительных органов, так и субъектов, на которых эти нормы будут распространяться", - резюмировал министр.