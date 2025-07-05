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Президент Беларуси примет участие в открытии музея Славы Могилевщины
Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует принять участие в открытии музея Славы Могилевщины, сообщает БЕЛТА.
Глава государства ознакомится с экспозицией музея, пообщается с представителями трудовых коллективов, общественности и молодежи Могилева и Могилевского района.
Музей Славы Могилевщины расположен в Могилевском районе рядом с легендарным Буйничским полем, где шли самые ожесточенные оборонительные бои на подступах к областному центру. Изначально музей планировали посвятить только воинской славе, но в итоге концепция была расширена. Теперь экспозиция отражает не только военное прошлое, но и историю всего региона, а также основные этапы его развития и достижения.
В оформлении экспозиции, размещенной на двух этажах здания музея, построенного в виде ордена Отечественной войны, использованы самые современные технологии. Это символично, так как Могилев был удостоен данной награды за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственно-культурном строительстве.
Мультимедийный формат, различные интерактивы, создание эффекта присутствия - все это поможет посетителям еще больше проникнуться историей области. Объект также будет выполнять функцию культурно-образовательного центра.
Возведение музея было начато в 2023 году и частично финансировалось за счет средств Союзного государства. Кроме участников с белорусской стороны на мероприятие приглашены государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, губернатор Смоленской области Василий Анохин и губернатор Брянской области Александр Богомаз.