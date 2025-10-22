Вертолет с президентом Индии увяз в бетоне при посадке в штате Керала

Вертолет с президентом Индии Драупади Мурму увяз в бетоне при посадке в штате Керала, информирует БЕЛТА , ссылаясь на газету Hindu.

Во время визита главы государства в Кералу шасси ее вертолета увязло в бетоне, который был залит незадолго до прибытия и не успел застыть. Президент при посадке не пострадала и продолжила поездку на автомобиле.