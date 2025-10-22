Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вертолет с президентом Индии увяз в бетоне при посадке в штате Керала

Вертолет с президентом Индии Драупади Мурму увяз в бетоне при посадке в штате Керала, информирует БЕЛТА, ссылаясь на газету Hindu.

Во время визита главы государства в Кералу шасси ее вертолета увязло в бетоне, который был залит незадолго до прибытия и не успел застыть. Президент при посадке не пострадала и продолжила поездку на автомобиле.

На место происшествия была направлена команда спасателей для извлечения шасси вертолета, застрявшего в покрытии. Власти индийского штата совместно с президентской протокольной службой занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Разделы:

В мире

Теги:

вертолетИндияинцидент