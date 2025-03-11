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Президент Беларуси принял верительные грамоты послов девяти стран
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран, сообщает БЕЛТА.
Верительные грамоты главе белорусского государства вручили дипломаты из Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Грузии, Индии, Кении, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Пакистана.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси всегда рады тем, кто настроен на продуктивную работу, видит в стране равноправного и перспективного партнера. Он еще раз подтвердил готовность к активному и плодотворному сотрудничеству во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В свою очередь Беларусь обеспечит благоприятные и комфортные условия для реализации предложений и идей зарубежных партнеров.
"Уверен, что в качестве глав дипломатических миссий вы приложите максимум усилий для придания заметной динамики отношениям между нашими странами. Желаю вам успешной работы и добро пожаловать в Беларусь!" - сказал Президент.
Александр Лукашенко по традиции высказался о сотрудничестве с каждой из стран, которые представляют послы.
О Боснии и Герцеговине
Президент заявил, что Беларусь открыта для контактов и разнопланового взаимодействия с Боснией и Герцеговиной. "Несмотря на искусственные внешние барьеры и нестабильную международную обстановку, мы видим возможности для развития связей в сферах взаимного интереса. У нас немало позитивных примеров сотрудничества и совместных наработок, особенно в области машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения", - сказал он.
Александр Лукашенко уверен, что придание регулярности двусторонним контактам - дипломатическим, деловым, региональным и парламентским - будет способствовать определению новых точек соприкосновения и выходу на новые совместные проекты.
О Буркина-Фасо
Президент отметил, что эта страна сейчас переживает важный период в своей истории. "В Беларуси готовы подставить плечо нашим друзьям в индустриализации различных секторов экономики и повышении уровня эффективности. На нас вы можете рассчитывать. В равной степени это относится к сферам образования, здравоохранения, высоких технологий, решению вызовов в вопросах обороны и продовольственной безопасности", - заявил Александр Лукашенко.
Он предложил поработать над созданием координационных механизмов в виде совместной межправительственной комиссии и совета делового сотрудничества.
О Грузии
"Мы очень высоко оцениваем и поддерживаем шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета. Это созвучно с нашими подходами. И вы должны делать в Грузии, как и делаете, все то, что в интересах грузинского народа, - сказал Александр Лукашенко. - Традиции дружбы и взаимного уважения белорусов и грузин, общие страницы истории являются прочной основой для возобновления полноценного всестороннего сотрудничества наших стран. Вы хорошо знаете - наши двери всегда для вас были и есть открыты".
"С Грузией у нас нет абсолютно никаких проблем", - подчеркнул белорусский лидер.
Об Индии
"Индия не просто наш давний друг и партнер. Мы стремимся выйти с вашей страной на стратегический уровень отношений", - сказал глава государства.
При поддержке Нью-Дели в 2024 году Минск стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и получил статус страны - партнера БРИКС. "Мы очень признательны руководству Индии за эти шаги", - заявил Александр Лукашенко.
О Кении
Беларусь рассматривает Кению как опорную точку в Восточной Африке. "С Президентом (Уильямом Руто. - Прим. БЕЛТА) в декабре 2023 года мы договорились активизировать контакты по целому ряду направлений, ключевым из которых является обеспечение продовольственной безопасности Кении. Белорусская сторона готова к предметной работе с обновленным составом правительства вашей страны", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко возобновил приглашение Президенту Уильяму Руто посетить Беларусь в удобное для него время.
О Лаосе
"Наше взаимодействие с Лаосом на международных площадках неизменно носит дружественный, конструктивный характер. В ближайшей перспективе необходимо реализовать договоренности, достигнутые в ходе моей встречи с Президентом (Тхонглуном Сисулитом. - Прим. БЕЛТА) в прошлом году в Казани. Для этого с нашими лаосскими партнерами намечен ряд совместных мероприятий", - сказал Президент.
О Малайзии
Эту страну глава государства охарактеризовал как перспективного партнера в Юго-Восточной Азии. "У наших стран большие, но пока не до конца использованные возможности для сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, промышленной кооперации, информационно-коммуникационных технологий", - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Малайзии успешного председательства в АСЕАН в 2025 году.
О Мьянме
Президент Беларуси видит большие перспективы для развития партнерства с Мьянмой. Несколько дней назад Александр Лукашенко обсудил весь комплекс двусторонних отношений с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в ходе его официального визита в Беларусь.
О Пакистане
"Мы очень высоко ценим Пакистан как надежного партнера в Южной Азии и вообще в мусульманском мире. Итогом моего недавнего визита в Исламабад стали договоренности по многим перспективным направлениям. Белорусская сторона готова неукоснительно выполнять все взятые на себя обязательства, тесно координируя действия с пакистанской стороной", - сказал глава государства.