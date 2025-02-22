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Президент Беларуси прокомментировал процесс подбора кадров в новый состав правительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал процесс подбора кадров в новый состав правительства и не только. Соответствующие заявления он сделал, принимая с докладом председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталью Кочанову, сообщает БЕЛТА.
"Вижу уже в средствах массой информации начинают мусолить: "Ах, правительство! Кто будет - не будет…" Они просто забыли, журналисты, блогеры и прочие, особенно не наши, что правительство формируется не после выборов. Мы постепенно формировали правительство до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то год, назначая министров и так далее. У нас почти половина уже министров, членов правительства работают меньше, чем год. То есть это вновь назначенные люди, - сказал глава государства. - Но руководство и высшие должностные лица и прочие - все, что входит в компетенцию Президента - эти люди подлежат рассмотрению".
Александр Лукашенко напомнил, что поручал эти вопросы рассмотреть и внести предложения по кандидатурам специальной комиссии, в состав которой входит и Наталья Кочанова. "Чтобы мнений было побольше. Я знаю, вы обсуждали не единожды персоналии кандидатур. К чему пришли?" - поинтересовался Президент.