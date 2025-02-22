Президент Беларуси прокомментировал процесс подбора кадров в новый состав правительства

"Вижу уже в средствах массой информации начинают мусолить: "Ах, правительство! Кто будет - не будет…" Они просто забыли, журналисты, блогеры и прочие, особенно не наши, что правительство формируется не после выборов. Мы постепенно формировали правительство до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то год, назначая министров и так далее. У нас почти половина уже министров, членов правительства работают меньше, чем год. То есть это вновь назначенные люди, - сказал глава государства. - Но руководство и высшие должностные лица и прочие - все, что входит в компетенцию Президента - эти люди подлежат рассмотрению".