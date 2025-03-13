Президент Беларуси: Украинцам давно надо было сесть за стол переговоров

Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

"У нас единая позиция с Российской Федерацией. Была давно и есть сейчас. Все договоренности, которые в том числе касаются конфликта в Украине, мы свято исполняли перед нашими союзниками и друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас, - отметил глава государства. - Не Россия и не Беларусь были основными причинами того, что происходит там".

"Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров", - подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что в самом начале конфликта призывал договориться, а не воевать. В том числе говорил об этом с Владимиром Зеленским, которого предупреждал об ответственности за войну на территории Украины. "И потом ему сказал: "Запомни (это классика истории): завтра в Америке поменяется руководство, и где будешь ты? Слушайте, как в воду смотрел!" - заявил Президент.

Глава государства отметил, что всегда говорит западникам о том, что именно они толкнули "этого неопытного парня" к войне..

"Хотя начиналось все с Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко). Ему тогда после подписания Минских договоренностей все карты в руки. Козыри все были у него: давай, прекращай. И не было бы этого. И по Донбассу бы договорились. Уверен, и тот же Донбасс был бы в составе Украины", - сказал белорусский лидер.