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Президент Беларуси: Украинцам давно надо было сесть за стол переговоров
Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.
"У нас единая позиция с Российской Федерацией. Была давно и есть сейчас. Все договоренности, которые в том числе касаются конфликта в Украине, мы свято исполняли перед нашими союзниками и друзьями. Мы этой позиции будем придерживаться и сейчас, - отметил глава государства. - Не Россия и не Беларусь были основными причинами того, что происходит там".
"Украинцам давно надо было прекратить всякий огонь и сесть за стол переговоров", - подчеркнул белорусский лидер.
Он напомнил, что в самом начале конфликта призывал договориться, а не воевать. В том числе говорил об этом с Владимиром Зеленским, которого предупреждал об ответственности за войну на территории Украины. "И потом ему сказал: "Запомни (это классика истории): завтра в Америке поменяется руководство, и где будешь ты? Слушайте, как в воду смотрел!" - заявил Президент.
Глава государства отметил, что всегда говорит западникам о том, что именно они толкнули "этого неопытного парня" к войне..
"Хотя начиналось все с Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко). Ему тогда после подписания Минских договоренностей все карты в руки. Козыри все были у него: давай, прекращай. И не было бы этого. И по Донбассу бы договорились. Уверен, и тот же Донбасс был бы в составе Украины", - сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации, когда о Зеленского везде и фактически в Белом доме вытерли ноги, ему бы следовало "раскинуть мозгами", сесть и договориться вместе в рамках трех славянских народов. "Вот посмотрите: никто Украине помогать на Западе не будет. Что, в начале войны по редкоземельным металлам ставился вопрос американцами? Нет. А сейчас поставили. И черноземы повезут, и редкоземельные материалы, и дай бог, чтобы все остальное не вывезли. Поэтому Зеленский еще сюда вернется. Не он, так новый, другой Президент. И будет опираться здесь на наши внутренние силы", - сказал Президент."Кому-то хочется, чтобы мы убивали друг друга. Мы это понимаем. Другая сторона - нет. Поэтому пусть думают. Наше дело правое", - добавил белорусский лидер.