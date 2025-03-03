Президент Беларуси: В новом правительстве вице-премьеры будут иметь значительно больший вес

"Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра. Председатель правительства у нас - председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами", - подчеркнул Александр Лукашенко.