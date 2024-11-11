8 января Президент Беларуси вручил премии "За духовное возрождение", спецпремии деятелям культуры и искусства и спецпремии "Белорусский спортивный Олимп".

Это уже традиция праздничных дней начала года. Все обладатели спецпремий - люди, которые посвятили свою жизнь бескорыстному служению Отечеству. Они берегут народную память, возрождают историко-культурное наследие, воспитывают настоящих патриотов.

Александр Лукашенко подчеркнул, что лауреаты премий - истинные подвижники, творцы настоящего искусства, хранители души белорусского народа. "Сегодня мы отмечаем заслуги деятелей культуры, которые сохраняют и обогащают национальную сокровищницу, пробуждают интерес к народным ремеслам, воспитывают уважение к нашим традициям", - сказал он.

Среди награжденных также священнослужители, врачи, социальные работники - неравнодушные люди, протянувшие руку помощи тем, кто столкнулся с трудностями. Бескорыстно, по зову сердца заботящиеся о детях, попавших в непростую жизненную ситуацию.

"Мы гордимся успехами на крупнейших мировых турнирах наших известных спортсменов и тренеров, удостоенных премии "Белорусский спортивный Олимп", - подчеркнул белорусский лидер.

Сейчас, когда страна готовится отметить священную дату - 80-летие Великой Победы - важно не только сохранить память, но и уверенно смотреть в будущее. Значимость достижений лауреатов заключается и в этом ракурсе. Они направляют всех людей на благие дела.

Александр Лукашенко поблагодарил лауреатов за достижения и победы, заметив, что важно и другое: "Значимость вашей работы гораздо больше, чем вы, возможно, осознаете. Каждый ваш успех вдохновляет многих белорусов на новые дела, такие же добрые, человечные и очень нужные. Поэтому из года в год мы встречаемся на этой сцене с людьми, которыми движут самые искренние чувства - верность своему призванию и любовь к родной земле. Именно благодаря вам, уважаемые лауреаты, вашему служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время. Время хаоса, войн, девальвации истинных ценностей. А истина проста: в основе любой человеческой деятельности лежат духовность и нравственность - живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. Они - основа единства нации, которая знает свою историю, чтит наследие предков и заботится о будущем. Основа того, что определяет характер народа".