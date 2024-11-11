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Президент Беларуси вручил премии "За духовное возрождение"
8 января Президент Беларуси вручил премии "За духовное возрождение", спецпремии деятелям культуры и искусства и спецпремии "Белорусский спортивный Олимп".
Это уже традиция праздничных дней начала года. Все обладатели спецпремий - люди, которые посвятили свою жизнь бескорыстному служению Отечеству. Они берегут народную память, возрождают историко-культурное наследие, воспитывают настоящих патриотов.
Александр Лукашенко подчеркнул, что лауреаты премий - истинные подвижники, творцы настоящего искусства, хранители души белорусского народа. "Сегодня мы отмечаем заслуги деятелей культуры, которые сохраняют и обогащают национальную сокровищницу, пробуждают интерес к народным ремеслам, воспитывают уважение к нашим традициям", - сказал он.
Среди награжденных также священнослужители, врачи, социальные работники - неравнодушные люди, протянувшие руку помощи тем, кто столкнулся с трудностями. Бескорыстно, по зову сердца заботящиеся о детях, попавших в непростую жизненную ситуацию.
"Мы гордимся успехами на крупнейших мировых турнирах наших известных спортсменов и тренеров, удостоенных премии "Белорусский спортивный Олимп", - подчеркнул белорусский лидер.
Сейчас, когда страна готовится отметить священную дату - 80-летие Великой Победы - важно не только сохранить память, но и уверенно смотреть в будущее. Значимость достижений лауреатов заключается и в этом ракурсе. Они направляют всех людей на благие дела.
Александр Лукашенко поблагодарил лауреатов за достижения и победы, заметив, что важно и другое: "Значимость вашей работы гораздо больше, чем вы, возможно, осознаете. Каждый ваш успех вдохновляет многих белорусов на новые дела, такие же добрые, человечные и очень нужные. Поэтому из года в год мы встречаемся на этой сцене с людьми, которыми движут самые искренние чувства - верность своему призванию и любовь к родной земле. Именно благодаря вам, уважаемые лауреаты, вашему служению высоким идеалам мы успешно противостоим тем вызовам, которые перед нами ставит время. Время хаоса, войн, девальвации истинных ценностей. А истина проста: в основе любой человеческой деятельности лежат духовность и нравственность - живительный эликсир для культуры, прочной связи поколений и традиций. Они - основа единства нации, которая знает свою историю, чтит наследие предков и заботится о будущем. Основа того, что определяет характер народа".
Среди награжденных сегодня коллектив Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии - за выдающиеся достижения в улучшении качества медицинской помощи, развитие науки и популяризацию идей благотворительности и милосердия; коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств - за активную деятельность в патриотическом воспитании молодежи и реализацию проекта "Линия памяти. Код войны". Протоиерей Олег Кунцевич, настоятель прихода храма Воздвижения Креста Господня в Минске, удостоен высокой награды за большой личный вклад в дело духовного просвещения и патриотическое воспитание. За выдающиеся достижения в области музыкального, монументального и декоративно-прикладного искусства присуждены 8 специальных премий Президента Беларуси.
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