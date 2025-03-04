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Президент Беларуси поручил заняться разведкой редкоземельных металлов в стране
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед белорусскими специалистами вопрос о наличии в стране редкоземельных металлов.
Соответствующее заявление белорусский лидер сделал 4 марта во время принятия кадровых решений и обозначения ключевых задач для профильного блока в правительстве, который курирует вице-премьер Юрий Шулейко, сообщила БЕЛТА.
Президент сделал акцент на геологоразведке. "Актуальнейшая тема", - подчеркнул Александр Лукашенко. В силу известных обстоятельств сейчас у всего мира на слуху тема добычи редкоземельных материалов. "Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное - и химию, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром", - сказал глава государства.
Президент обратил внимание, что геологоразведка в стране развита недостаточно, находится на низком уровне. А тематика поиска редкоземельных металлов выпадает из поля зрения отечественных специалистов. "Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" - поставил вопрос перед специалистами глава государства.
Обращаясь к профильному вице-премьеру, Президент продолжил: "Поэтому министру природных ресурсов и охраны окружающей среды упираться вместе с вами придется прилично. Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле".