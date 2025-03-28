Эффективная и адекватная система контроля в стране. Именно такой эффект должен дать документ, который сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Президенту представили проект указа о совершенствовании контрольно-надзорной работы.

Главная задача - изменить стиль работы контролеров. Акцент в сторону профилактики. По принципу: лучше предотвратить ошибки, чем наказать. Проверки не исключаются, но их стоит проводить не в карательных целях, а предупредительных.

Александр Лукашенко не против профилактической работы, но ставит вопрос: как предложенные нормы будут работать на практике?

К вопросу совершенствования контрольной деятельности подходят не впервые. Систему контроля модернизировали насколько раз под запросы времени и жизни. Почти год назад после обсуждения Президент поручал доработать проект указа, который уберет правовые коллизии, учтет все и особенно главный акцент - нужно не наказывать, а помогать предприятиям работать без нарушений.

Как многие яркие представители нашего бизнес-сообщества, как модно сегодня их называть, отдельные члены правительства и прочие товарищи ребром ставят вопрос об упорядочении, читай, отсутствии контроля надзорной деятельности. Ну, контролеры как костка ў роце, па-беларуску кажучы. Приняли решение пересмотреть рекомендации и подготовили единый документ по этим вопросам, а не вносить изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты, как мы обычно это делаем. И притом вносим, дополняем, изменяем таким образом, что потом работать невозможно с этими документами. Определились, что необходимо усилить профилактическую роль контроля. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Я хотел бы, чтобы авторы этого посыла объяснили, опираясь на жизнь, на землю, как это - усилить профилактическую роль контроля, - сказал Президент. - По принципу, как мне предлагают, "лучше предотвратить и исправить ошибки, чем наказать". Ну, конечно же. Только как?"

Президент не столько ставит под сомнение, сколько задается вполне логичными вопросами: как это будет работать на практике. Красивые и в чем-то немного философские категории на бумаге это хорошо, но что получится в жизни?

Утверждается также, что контрольные органы должны работать на упреждение, чего Александр Лукашенко не исключает. Однако дискуссия велась по ряду моментов, которые касаются предложений заблаговременно доводить информацию до предприятий о типичных нарушениях, исключения излишнего вмешательства в деятельность нормально работающих предприятий и помощи им не допускать нарушений.

И здесь глава государства обратил внимание на формулировки об "излишнем вмешательстве" и "нормально работающих предприятиях". Вопрос в том, как именно интерпретировать эти нормы, каковы будут последствия от реализации указа.

То же самое касается снижения проверочной нагрузки на бизнес. "Что вы, опять переборщили с проверками, душите бизнес?" - задал вопрос глава государства.

Возвращаясь к теме профилактики, глава государства подчеркнул, что это не должно быть какой-то дежурной фразой. "И контролирующие ли органы должны заниматься этой профилактикой. Все должны этим заниматься, мне кажется. От Президента, заканчивая председателем сельского совета. Мы всех предупреждаем: воровать нельзя, налоги надо платить, прибыль надо получать, зарплату людям надо отдавать", – отметил Президент.

Проект указа готовили сообща - контролеры, правительство, регионы. Учитывали предложения и опыт бизнеса, предприятий, местной власти. В единый документ все было поручено свести неслучайно. В идеале Александр Лукашенко рассчитывает на простой эффект: чтобы контроль и порядок был, но давления контролеров не чувствовалось.

Глава государства еще раз акцентировал внимание на четкости и однозначности формулировок, приведя в пример сферу ценообразования, в отношении которой правительство работает над выработкой формулы справедливого ценообразования. Здесь, отметил Александр Лукашенко, комментируя некоторые предложения, может встать вопрос, что именно считать социально значимыми товарами и по каким критериям ту или иную продукцию относить к этой категории. "Если мы старыми путями пойдем, то вряд ли что-то выработаем", – заметил он.

Основным докладчиком на совещании выступил министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко как руководитель главного контролирующего органа в правительстве, которое и готовило проект указа. Он отметил, что в основу нового комплексного документа заложены нормы действующего законодательства в части форм контроля, методов контроля, уровня назначения проверок и других процедур. "Эти нормы себя зарекомендовали. Они дают контролирующим органам необходимый инструментарий, – сказал министр. – При этом формы контроля и уровни принятия решений выстроены так, чтобы исключить излишнее вмешательство в работу субъектов".

Вместе с тем предлагается и есть ряд новаций. В целом они заключаются в смещении акцентов в сторону профилактики правонарушений, выявления причин и условий, которые могут способствовать совершению правонарушений. По словам Дмитрия Кийко, контролирующие органы и сейчас этим занимаются, но эта деятельность не регламентирована в едином документе по контрольной деятельности.

Как глава главного контролирующего органа в правительстве докладывал министр по налогам и сборам. Велосипед не изобретают - система контроля рабочая, но корректируют. Суть новаций - крен в сторону профилактики нарушений. То есть не карать, а видеть и устранять причины, которые способствуют ошибкам.

"Я не против профилактики. Пусть это будет записано тысячу раз. Только чтобы все не сводилось к профилактике, потому что это будет пустота", – заметил Александр Лукашенко.

Он, например, обратил внимание на предложение о введении запрета на проведение выборочных проверок добросовестных субъектов чаще одного раза в 5 лет. "Сразу вопрос: почему в 5 лет, а не в 2 или 3 года, не в 10 лет? Что такое "добросовестные"? Все экономисты сидят", – заметил Президент.

Добросовестные субъекты должны будут соответствовать определенным требованиям по работе организаций, уплате налогов и так далее. Наделить правом утверждать конкретный перечень таких требований предлагается Совету министров, КГК и Генпрокуратуре. Но если у контролирующего органа будет информация о том, что этот субъект, несмотря на свой статус, совершает правонарушения (а для этого достаточно инструментария), в отношении него может быть назначена внеплановая проверка. Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси

Президент и здесь привел контраргумент: "С одной стороны, проверки запрещаются, но есть но. Зачем пишем то, что не будет работать фактически? Мы запретили, а это но будет перечеркивать то, что вы запретили".

Нужна точность формулировок, если на выходе хотят получить более эффективно работающий документ в сфере контроля. Президент приведет в пример тему со справедливым ценообразованием.

Их хоть проект указа еще в процессе, подходы контрольной работы уже в принципе меняются. С 2020 года количество проверок уменьшилось в 2 раза. Стараются держать тот самый баланс, который обозначал Президент: нарушил - отвечай, работаешь без претензий - душить ревизиями не будут. Дискуссия развернулась неслабая. И не только вокруг возможного субъективизма проверяющих.

Одним из спорных вопросов в документе оказалась норма о том, чтобы разъяснения государственных органов различного уровня были обязательными для контролирующих органов. КГК с таким предложением не согласился. "Анализ, который был нами проведен, говорит о том, что даже в разных областях по-разному толкуют. Не говоря о том, что один и тот же орган может выдавать разъяснения абсолютно разного характера. Поэтому это будем обсуждать дальше", - пояснил Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси.

Следующий неоднозначный момент касается предложения правительства вносить в книгу учета проверок записи о всех посещениях. В КГК считают, что это лишь создаст неудобства для текущей деятельности должностных лиц, а книга учета проверок превратится в журнал учета посетителей. "Если, условно, губернатор едет смотреть порядок на земле или посевную, то зачем ему ехать в головной офис хозяйства и записываться в эту книгу? Это касается и председателя райисполкома, и меня как уполномоченного по Гродненской области. Там, где это надо (проверка или мониторинг), безусловно, это должно быть. Если это идет по другой линии, наверное, это будет излишним", - считает председатель Комитета госконтроля.

Сказать, что документ совсем сырой, было бы неправильно. Но проект указа еще все же доработают с учетом того, что обсуждали на встрече у Президента.