Промышленность, автомобилестроение, тепличное хозяйство. Лукашенко встретился с бизнес-кругами Китая

У Президента насыщенный переговорный день в Пекине. Визит Александра Лукашенко в Китай продолжается.

Там 2 сентября состоялась и встреча лидеров Беларуси и России. Двусторонняя повестка, мероприятия в Китае и впечатления от переговоров на Аляске. Все это обсуждали. А на встрече с Си Цзиньпином, по сути, дан старт новому этапу технологической промышленной кооперации стран. Ближайшие 2 года для государств пройдут под знаком развития инноваций и производств. Это изменит технологическую структуру в стране, считают в правительстве.

Ряд встреч главы государства, в том числе непубличных, касались точечных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, к которым готов подключиться бизнес. 2 сентября состоялась встреча с членом Постоянного комитета Политбюро, секретарем секретариата и главой канцелярии ЦК Компартии Китая Цай Ци.

Переговоры с бизнесом, перспективные проекты и новый этап технологической промышленной кооперации. Визит белорусского Президента в Китай продолжается.

Встреча Лукашенко и Путина в Пекине

Переговоры Лукашенко и Путина проходят часто и в разных форматах, но то, что двусторонняя встреча состоится в Пекине, было не очень предсказуемо. Для этого лидерам обычно не нужно лететь за 8 тыс. километров (политики даже шутили по этому поводу), но понятно, что разговор будет не лишним.

Президент Беларуси заверил Путина в поддержке России

"Я рад с Вами встретиться, обсудить некоторые вопросы и в рамках Шанхайской организации (в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября состоялся саммит ШОС. - Прим. ред.). Я всегда это признаю и подчеркиваю, что благодаря Вам и Китайской Народной Республике мы - единственная европейская страна - находимся в этой семье. Это для нас очень важно, - сказал Александр Лукашенко. - Мы имели возможность со всеми президентами переговорить. Даже с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Давно мы с ним не встречались. Обменялись некоторыми вещами, поговорили. Это тоже очень важно".

Белорусский лидер также подчеркнул особую важность для Беларуси отношений с Россией: "Вы же понимаете, что Россию нам никто не заменит. Поэтому очень важно, что мы сегодня встречаемся".

"Я знаю, что Вы поддержали инициативу Китая по глобальному управлению", - сказал глава белорусского государства, обращаясь к Путину.

Российский лидер в ответ подтвердил, что это действительно так.

"Хорошая. Главное - равенство. Как всегда, справедливость", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси рассказал, что об инициативе речь шла и на его встрече в Пекине с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Цай Ци: "Я, единственное, в конце заметил: главное, чтобы Китай не соскочил с этой инициативы, чтобы оно так и было. А то, знаете, вырастут, большими станут, потом глобализмом страдают".

Путин: Всегда есть необходимость поговорить

"Где бы мы ни встречались, всегда найдем, о чем поговорить", - сказал российский лидер.

Президент России отметил, что объем товарооборота между странами уже составляет свыше 50 млрд долларов и сопоставимые масштабы сотрудничества у России всего с несколькими странами. И об этом факте он даже сказал на встрече в Китае с одним из зарубежных коллег.

"Что этим хочу сказать? Что все-таки наши встречи даром не проходят", - подчеркнул Владимир Путин.

Несмотря на то что Беларусь старается развивать отношения со всеми государствами, Москва и Пекин для нас - два стратегических партнера. Периодически в сотрудничестве возникают вопросы, но на их решение находится политическая воля.

"Я Вас поздравляю. Вместе с Дональдом Трампом Вы провели хорошую встречу на Аляске. Мы вам аплодировали очень. С двух сторон (не надо говорить "кто-то выиграл, проиграл") вдвоем очень здорово сработали. Я смотрел по Украине - крыть нечем. Только кричат там западнее нас: "Плохо, плохо!" Ну, им все время плохо. Я думаю, и они поумнеют и присоединятся к инициативам, которые Вы обозначили с президентом США", - сказал Александр Лукашенко.

Он сообщил, что обсуждал конфликт в Украине по телефону с президентом США Дональдом Трампом. "Мы, когда президент США позвонил, обсуждали эту проблему. Я сказал: мы одна страна, в принципе Россия в одиночку воюет, мы как можем поддерживаем и будем поддерживать. Публично об этом говорю", - заявил Лукашенко.

По его словам, время покажет, кто прав. "Это беда, но кто прав, кто виноват, время покажет. Еще спасибо скажут многие-многие, особенно в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм. Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять", - отметил Президент Беларуси.

В свою очередь Владимир Путин заявил: "И Беларусь никто не сможет заменить для России. У нас очень близкие отношения".

Он также подчеркнул, что и в личном плане отношения между лидерами стран хорошие, но важно то, что результат совместной работы налицо с точки зрения экономического роста и развития сотрудничества. Есть много направлений в сфере кооперации, прежде всего в промышленности.

Провести в один день переговоры и с российской, и с китайской стороной - это высший политес.

Цай Ци считается одним из влиятельнейших политиков Китая. Три года назад он вошел в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии, где всего 7 человек. И сегодня руководит администрацией Си Цзиньпина, отвечает за кадры и координирует всю работу. Александр Лукашенко поблагодарит за то, как организован визит и за подходы к сотрудничеству с Беларусью в принципе.

Лукашенко о Китае: Вы настоящие друзья Беларуси

"Вы как великая страна, представитель великой цивилизации делаете невообразимое для гостей. Не только для меня, а для всех гостей. А их тут больше трех десятков (на уровне лидеров стран и глав международных организаций. - Прим. ред.). Вы для них делаете все, чтобы они уехали из Китая в хорошем настроении и навсегда остались вашими друзьями", - подчеркнул белорусский Президент.

Он отметил, что это важно для отношений между государствами. Но в случае сотрудничества с Беларусью еще важнее другое: "Нам с вами удалось выстроить основательный фундамент наших отношений. У нас прочные торгово-экономические отношения. У нас нет проблем в области политики, дипломатии. Мы всегда и везде поддерживаем друг друга на международных площадках. У нас установились самые дружеские тесные отношения между руководителями стран".

Глава белорусского государства назвал Китай настоящим другом Беларуси: "За три десятка лет нашего сотрудничества я не могу вспомнить ни одного случая, где бы вы неуважительно как-то отнеслись к нашей стране, где бы вы не поддержали Беларусь, где бы вы не ответили добром на наши просьбы. Словом, вы настоящие друзья".

Александр Лукашенко рассчитывает, что определенное на его встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином будущее направление белорусско-китайского сотрудничества с акцентом на промышленную кооперацию принесет очень хорошие плоды и результаты.

Цай Ци, член Постоянного комитета Политбюро, секретарь секретариата и глава канцелярии ЦК Компартии Китая:

"Сейчас под стратегическим руководством вашим и Си Цзиньпина в китайско-белорусских отношениях всепогодного и всестороннего стратегического партнерства сохраняется динамика стремительного развития. И наши отношения, можно сказать, вступили в период наилучшего развития в своей истории. На вашей встрече с председателем Си Цзиньпином достигнут целый ряд договоренностей, намечены новые планы для дальнейшего развития китайско-белорусских отношений. Мы готовы их продвигать".

Переговоры президентов Беларуси и Китая

Нынешний год действительно насыщен контактами лидеров. За лето переговоры дважды. Результат уже чувствуется. Это ряд подписанных инвестиционных проектов пока на 130 млн долларов. Но плюсовать стоит и технологии, которые передает Китай.

Снопков: Инвестпроекты с Китаем изменят технологическую структуру Беларуси

"Для того чтобы оценить передаваемые технологии, например, одна из компаний, с которой сегодня подписан конкретный инвестиционный проект, тратит в год 2 млрд американских долларов на НИОКР (научно-исследовательские работы). И это говорит об уровне стоимости, по большому счету, конечной стоимости подписанных сегодня документов. Вчера на встрече с товарищем Си Цзиньпинем в принципе два лидера, Александр Григорьевич Лукашенко и товарищ Си Цзиньпин, дали старт. По следующим двух годам совместного развития и взаимодействия Беларуси и Китая технологическая промышленная кооперация. Вот сегодня фактически мы начали цикл, уже начали в этом году, не дожидаясь 26-27 гг., инвестиционных проектов, которые, на мой взгляд, через 2-3, максимум 4 года совершенно изменят технологическую структуру нашей страны", - отметил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

Развитие производств и инноваций

Т.е. ближайшие 2 года пройдут под знаком развития производств и инноваций. Предстоит немало сделать в сфере промкооперации, например, по производству двигателей. По этой линии сегодня были переговоры у Президента с главами крупных китайских компаний.

Лукашенко провел серию встреч с представителями бизнес-кругов Китая

"Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы в это непростое для нас время, связанное с различного рода давлением на Беларусь, решили активно работать в Беларуси. Мы это видим, мы это очень ценим. Поэтому моя главная задача сегодня на встрече с вами - заверить, что мы свято будем выполнять взятые на себя обязательства. То, что вы производите, это нам очень нужно. Мы умеем делать двигатели. У вас компания очень продвинутая. Это будет хорошая линейка в Беларуси, которой мы, к сожалению, не обладаем, но пытаемся сделать. С вами это будет быстрее. Все это для нас сегодня актуально и нужно", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также сказал о возможности совместной работы по продвижению продукции на рынки развивающихся стран Азии и Африки. Страны, освободившиеся недавно от колониализма и зависимости от других государств, хотели бы иметь равноправные отношения с другими государствами. "Мы продукцию готовы с вами производить и продавать на развивающихся рынках. Вы, как человек практичный, понимаете, что произвести мы можем все. А вот продать при такой острой конкуренции - проблема. Мы готовы быть полезными вам в этом деле", - сказал Президент.

Часть встреч носила не совсем публичный характер. Это, кстати, в китайском духе - не афишировать лишний раз свой интерес, тем более если речь идет о сложных и высококонкурентных сферах, таких как автомобилестроение.

"Знаю, что вы проявляете определенный интерес к работе в Беларуси. Нам ваша продукция нужна. Вы знаете, на что мы способны в автомобилестроении. При этом мы проявляем большой интерес в производстве совместном с вами в автомобилестроении, которые (производимые товары. - Прим. ред.) вы сможете продать вместе с нами на тех рынках, которые поближе к Беларуси. Мы всячески будем этому содействовать", - сказал глава государства.

Глава Минпрома: Китайские технологии помогут Беларуси иметь более конкурентный продукт

У белорусов сильные компетенции в машиностроительном комплексе - партнерство с китайскими компаниями позволит держать и усиливать позиции на рынке. Качественные автомобили, сельхозтехника, станки и моторы всегда востребованы потребителями.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Сотрудничество с Китаем мы рассматриваем как стратегическое. В рамках нашего машиностроительного комплекса в первую очередь это новые технологии. Новые технологии помогут иметь более конкурентный продукт, который будет выпускать наша страна".

Еще одна встреча будет полезна для агарной сферы страны. Один из крупнейших в Китае производителей тепличных комплексов предлагает интеллектуальные разработки. Свои ноу-хау они патентуют и реализуют проекты по всему Китаю и за рубежом. Компания уже работает на рынке Беларуси, сотрудничает со Светлогорским ЦКК. В 2024 году был подписан контракт на строительство теплицы 4-го поколения.

"Вы очень интенсивно и активно сотрудничаете с нашими регионами. У вас новейшие технологии, насколько я владею ситуацией, по проектированию, строительству и эксплуатации тепличных комплексов. Поэтому мы вас ждем в Беларуси. Земель и почвы, пригодной для теплиц, у нас хватает. Если вы используете искусственное орошение и подкормку растений, мы немного умеем это делать. Люди, которые способны работать на этих комплексах, в Беларуси есть", - сказал Президент.

Глава государства также обратил внимание на конкурентные преимущества Беларуси для развития работы в этом направлении: "У нас приемлемая стоимость природного газа, излишки электроэнергии (мы планируем построить вторую атомную станцию, мы ее обязательно построим). Поэтому вы можете серьезно развернуться в Беларуси, на нашем рынке. Что очень важно, мы очень много подобной продукции сегодня продаем в России. Российский рынок необъятный. В Европе очень нужна эта продукция. Поэтому если быстро развернемся, мы можем произвести любые овощи и продать на неограниченных рынках".

Белорусский лидер в том числе предлагает впоследствии поставлять выращенную продукцию в Китай. "Я знаю, что вы сейчас частично готовы инвестировать в строительство тепличных комбинатов. Но я уверен, что буквально через год вы захотите построить свои, китайские, со 100-процентным капиталом комбинаты для работы на тех рынках, - сказал он. - Словом, вы можете рассчитывать на поддержку нашего правительства в Беларуси по производству овощной продукции в закрытом грунте. Можете для Китая производить. Вот сколько произведете, столько и заберете в Китай".

Ван Шоубо, председатель правления компании "Шаньдун Лисэнтэ агротехнолоджи":

"Спасибо за встречу, я уверен что наш проект по строительству тепличного комплекса будет завершен оперативно при вашей поддержке. Это не просто коммерческий проект, это в духе стратегического партнерства наших государств. Наши комплексы построены в 40 странах мира".

Договоренности с Китаем по тепличному хозяйству

Свои теплицы в Беларуси, конечно, есть, но, во-первых, их нужно больше, чтобы в несезон не закупать овощи и фрукты втридорога за рубежом. Во-вторых, они должны быть самыми современными. К проектам подключится бизнес. Это будут совместные инвестиции белорусской и китайской стороны. Вот такой и технологичный вклад в продовольственную безопасность.

Сергей Тетерин, бизнесмен:

"Для нашей страны надо как минимум 80 гектаров иметь теплиц, которые могли бы производить сельхозпродукцию от овощной до фруктовой. Китайские технологии известны во всем мире. Это может только помочь нашей стране решить эти вопросы. Поэтому на встречу уже, обсуждая с бизнес-партнерами, мы пришли договориться к тому, что этот проект будет жить, будет двигаться. У них очень интересные вопросы сегодня связаны с селекцией - овощной, фруктовой, то, что могло бы быть очень полезно в нашей стране. Поэтому, думаю, что в ближайшее время (договорились в сентябре встретиться) этот проект начнет двигаться вначале в Витебской области, а потом дальше будет двигаться по стране".

Кстати, в теплицах можно выращивать не только овощи и фрукты, но и цветочную продукцию. Для Нидерландов, Колумбии и Эквадора, например, это приличная статья экспорта. Одна из китайский компаний, с руководством которой провел встречу белорусский Президент, специализируется как раз на этом сегменте.

"Вы, наверное, самые богатые и самые желанные гости будете в Беларуси. Я имею в виду то, что мы откуда только не завозим цветочную продукцию. Аж с Эквадора. Поэтому, господин Чэнь, вам ворота открыты. Рынок не освоенный белорусский и российский, да и европейские рынки. Конкуренции практически нет никакой. Если завтра начнете продавать свою прекрасную цветочную продукцию, в том числе и орхидеи, мы будем вам очень благодарны", - сказал глава государства.

Басков: У Беларуси и Китая должен получиться хороший совместный проект

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики, бизнесмен:

"Китай давно является стратегическим партнером для Беларуси по разным направлениям. И мы все убедились, что фундамент этого развития - добрые искренние отношения между двумя нашими лидерами. И сегодня на встречах с бизнес-компаниями была китайская инициатива по строительству и эксплуатации теплиц в Республике Беларусь. В нашей стране есть все, чтобы теплицы строились: газ, электричество, удобрения, люди, которые умеют и хотят работать. Будет хороший совместный белорусско-китайский проект".

Конкретные проекты, кооперация и результат

Взаимовыгодных проектов должно становится больше не только с Китаем - со странами Шанхайской организации в том числе. Одно из предложений Минска, прозвучавшее накануне, - снижать барьеры для торговли и инвестиций. Президент не случайно заметил: общие цели должны воплощаться в конкретных делах, кооперации и результатах. И поэтому тоже Беларусь поддерживает инициативы, выдвигаемые руководством Китая.

Снопков: Беларусь поддерживает выдвигаемые руководством Китая инициативы

"Все, что инициирует Китай, нам интересно. А глобальное управление - это в принципе продолжение нашей единой мировоззренческой позиции по устройству мира. И, конечно, Президент ее поддержал. Его первое выступление достаточно эмоциональное, яркое, из глубины души - говорит, что мы не просто поддерживаем это формально в рамках ШОС, а мы это поддерживаем с точки зрения нашей единой мировоззренческой политики по мироустройству и взаимодействию стран в совместном глобальном развитии", - отметил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

