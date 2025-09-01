Пусть год будет плодотворным и счастливым. Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент пожелал, чтобы предстоящий учебный год принес радость открытий, стал плодотворным и счастливым.

Поздравление Президента с Днем знаний

Учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний.

Первое сентября - особая дата в календаре для каждого белоруса. День, когда вся страна отмечает начало нового учебного года, а наши дети с трепетом и волнением приходят в школьные классы, аудитории колледжей и вузов.

Но самое пристальное внимание сегодня к первоклассникам и первокурсникам, которые открывают дверь в удивительный мир знаний и профессионального становления. Пусть это время будет продуктивным и увлекательным, а полученное образование - прочным фундаментом дальнейшей карьеры.

Традиционно обращаюсь к учителям и родителям. В ваших руках будущее страны. Вам доверена ответственная миссия - воспитать всесторонне развитого человека, помочь реализовать себя и научить любить Родину. Уверен, вы это хорошо понимаете и приложите все усилия, чтобы наши дети росли достойными гражданами, а родная Беларусь крепла и процветала.

Пусть предстоящий учебный год принесет радость открытий, станет плодотворным и по-настоящему счастливым для каждого из вас.

Желаю вам успехов, доброго здоровья и благополучия.

Александр Лукашенко