Работа на технологический суверенитет - Беларусь и Астраханская область усиливают сотрудничество

Беларусь готова наращивать поставки продукции в Астраханскую область. Об этом заявил наш Президент на встрече с главой региона. А в целом с Россией продолжат работать на технологический суверенитет.

Намерение двигаться вместе в этом направлении и развивать сотрудничество во всех других сферах в очередной раз подтвердили лидеры Александр Лукашенко и Владимир Путин на прошедших переговорах в Волгограде. С астраханцами предметно обсуждают поставки техники, продовольствия, модернизацию лифтов, мелиорацию и логистику. Объемы перевалки белорусских грузов через свои порты Астраханская область готова увеличить. Возможности для этого есть.

И в преддверии 80-летия Победы Александр Лукашенко окончательно расставил все точки над "i" по поводу всяких инсинуаций по символике.

Губернатор Астраханской области идет на рекорд. В Беларусь приезжает уже в пятый раз. Частота визитов в этом случае не просто цифра, а показатель интереса и желания продвигать нужные и выгодные общие проекты.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Когда губернатор в очередной раз из России приезжает к нам, я это очень ценю - значит, у него есть здесь вопросы, и значит, мы по каким-то направлениям можем более глубоко сотрудничать. Поэтому я очень рад, что вы со своими коллегами приехали в Беларусь, и мы сделаем все для того, чтобы те пожелания, которые вы выскажете, были реализованы".

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Астрахань славится не только арбузами, ухой и местным Кремлем. Город на берегу Волги мультикультурный, что и сегодня придает ему особый колорит. Это ворота на Каспий с самого юга России. Свои люди на юге нужны. Белорусы там себя уже показали. Две трети сельхозтехники у них нашего производства.

"У вас, по-моему, процентов 70 нашей тракторной техники. Естественно, трактором же не вспашешь и не посеешь: нужны плуги, нужны прицепные орудия. Должен вам сказать, что по качеству и цене конкурентов нам нет в Астраханской области", - отметил Президент.

По его словам, спрос на такую продукцию есть, особенно со стороны государств Африки, поэтому лишних запасов на складах нет. Но при необходимости белорусские предприятия готовы произвести нужные для российской стороны объемы. "Мы всегда для России произведем. Хоть в третью, хоть в пятую смену для вас всегда произведем необходимое прицепное оборудование для тракторов, сельхозтехники", -сказал Александр Лукашенко.

Аналогичная с сельхозтехникой ситуация и по поставкам продовольствия, в том числе детского питания. "Мы готовы вам по вашим заказам всегда поставлять", - сказал на эту тему Президент.

Глава государства, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с российским регионом, отметил, что сальдо складывается пока не в пользу Беларуси. "Мы будем стремиться к тому, чтобы выровнять сальдо", - сказал Президент.

"Нет, мы по американскому пути не пойдем, и вы тоже, - добавил Александр Лукашенко, намекая на недавние решения Президента США Дональда Трампа по существенному увеличению пошлин для ряда стран, которые в последнее время часто обсуждались. - Слава богу, что Дональд понял, что в экономике дела так не делаются".

"Мы готовы к сотрудничеству, чтобы увеличить поток наших товаров в вашу область, чтобы сбалансировать торговое сальдо", - подчеркнул глава государства и назвал основные направления, где стороны могут развивать сотрудничество.

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Еще одним направлением для развития сотрудничества Президент назвал поставки пассажирской техники. "Даже дальние зарубежные страны делают ставки не на какой-то личный транспорт, а на автобусы, пассажирский транспорт. Автобусы, троллейбусы, трамваи - мы это все производим. Очень высокого качества и приличного внешнего вида. Если будет желание у вас и ваших специалистов, посмотрите на готовые изделия, - предложил глава государства. - Если вас что-то заинтересует, покажите, будем вместе работать для того, чтобы решить ту или иную проблему".

Александр Лукашенко прошелся по основным темам, интересным россиянам. Это, например, поставки лифтов. Многие постсоветские страны взялись за модернизацию в ЖКХ, так что спрос на могилевские подъемники немалый. Но для астраханцев они всегда будут. Неожиданно мелиорация, в этой области готовы обмениваться опытом. Сокращать диспропорцию в торговле будут и за счет отгрузок продовольствия. Астрахань просит не забыть включить туда обязательно детское питание.

Отдельно Александр Лукашенко затронул вопрос работы в Астраханской области одного из ведущих белорусских предприятий по переработке молока "Бабушкина крынка". Речь шла о строительстве в этом регионе молокоперерабатывающего завода и поиске инвестора для данного проекта. "Если у вас по-прежнему есть интерес к этому, скажите, какой инвестор с вашей стороны будет. Мы готовы работать, и "Бабушкина крынка" подтверждает это стремление", - сказал Президент.

Кроме того, Президент обозначил заинтересованность белорусской стороны в транспортировке грузов через порты в Астраханской области. "У нас есть интерес. Мы работаем с вами в этом плане. Есть больший интерес. Если вы нам окажете поддержку, будет ваше согласие, мы с удовольствием будем работать через астраханские порты", - отметил он.

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России:

"Сегодня наши порты обладают потенциальной возможностью перевалки грузов в объеме 16 млн т. Наши портовики модернизировали свои мощности под условия транзита грузов из Беларуси в сторону Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Грузы идут. Это лес, бумага, техника, удобрения. И мы готовы объем перевалки грузов значительно нарастить".

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Условия для транзита грузов по направлению Каспийского моря, юго-востока Азии и обратно созданы. Астраханский морской порт стал альтернативным вариантом. После того как Балтийские страны выбрали путь ультиматумов и санкций, а не сотрудничества, тогда и четко осознали, как важно, чтобы было свое.

"Все, что мы можем сделать для вашей области, а значит для России, мы сделаем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я обещал это Президенту Путину, в том числе на переговорах в Волгоградской области. По многим причинам мы тут обязаны и должны сотрудничать и двигаться вместе, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет (модно сейчас говорить). Чтобы люди понимали, что мы можем сами, мы можем свое. Мы об этом договорились с Президентом. Поэтому в этом плане мы готовы прежде всего работать вместе с Российской Федерацией".

Кстати, на прошедших в Волгограде переговорах с Путиным Президент ответил тем, кто спит и видит раздрай союзников. Попытки инсинуаций вокруг победных символов и сегодня еще раз пресек на корню. Цвета на лацкане могут быть разные, главное, что общая память-то у нас одна. Как и общие усилия по отстаиванию исторической правды. Это сегодня важно как никогда.

"Ну мы вам ответили с Владимиром Владимировичем по поводу ленточек. Что меня удивило, он говорит: "Слушай, расскажи мне, в чем дело". Я говорю: "Я думал это, от тебя все идет". - Нет, я в первый раз слышу. - Ну говорю, тогда, наверное, от нашего общего друга. - От кого? - Я говорю: "Ну как, от Бориса Вячеславовича (посла России Бориса Грызлова. - Прим.)".Засмеялся (Владимир Путин. - Прим.), говорит: "Не, не может быть". Он говорит: "Откуда?". Я говорю: "Ты посмотри, может, от Россотрудничества (российское агентство. - Прим.). Я не утверждаю", - рассказал Александр Лукашенко подробности разговора с российским коллегой.

"Хотите с ленточками (я и ему сказал) - пожалуйста, хотите с нашими ленточками (белорусскими. - Прим.) - пожалуйста. Кто как хочет. Мы же свои люди. Мы же не носим свастику, как в Украине. Вы предложили нам. В этом плане мы определились. Думаю, свое должно быть какое-то отличие", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси проводят акцию "Беларусь помнит", которая похожа на российский "Бессмертный полк". "То же самое фактически. И портреты несут. Кто несет, кто не несет - дело каждого. Мы тогда молодежи предложение взяли (это было мое решение) - молодежь предложила, комсомольцы наши. Вот они предложили этот вариант. Тем более, молодежь - будущее. Хороший вариант. Не украинский. Я говорю: "Хорошо, нет вопросов". Кто-то хочет пройти с георгиевской, кто-то... Но не надо противопоставлять друг другу. Вместе давайте", - заявил Александр Лукашенко.

"Вместе и ходим", - отреагировал Борис Грызлов.

"Да, это и будет правильно. А люди пускай определяются, как они. Поэтому вот, чтобы вы знали, какой разговор, коль вы (Борис Грызлов. - Прим.) мне когда-то об этом говорили", - добавил белорусский лидер.

Яблоневый цвет - такой близкий и родной знак каждому белорусу. В эти майские дни символ мира и возрождения можно увидеть не только в саду Дворца Независимости, а в каждом дворе. О патриотическом воспитании в пылу забот о торговле и экономике не забывают.

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России:

"Сегодня патриотическое воспитание нашей молодежи, основанное на принципах памяти о Великой Отечественной войне, в преддверии 80-летия Великой Победы заслуживает особого внимания. С 1922 года нашиюноармейцы 22 июня посещают Брестскую крепость. И для них это особое, важное в жизни памятное событие, которое, я уверен, мы будем продолжать".

Последние три года Беларусь и Астраханская область придерживались общей дорожной карты. Но нужно двигаться дальше. На заседании рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству решили, что линейка поставляемых товаров станет шире. Обсудили, в том числе, и кооперацию по линии легпрома и ЖКХ. Уже новые точки роста хотят определить в правительстве.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Вы не первый раз в Беларуси, поэтому для меня на самом деле очень важно ваше мнение по поводу новых перспектив, горизонтов и направлений, которые вы видите в сотрудничестве с Республикой Беларусь".