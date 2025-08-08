Разговор "Во имя мира". Интервью Лукашенко иностранному журналисту - на "Первом информационном"

8 августа на "Первом информационном" - интервью Александра Лукашенко: разговор "Во имя мира". Во время беседы было затронуто большое количество различных тем.

О чем говорил Президент?

Мирный процесс между Россией и Украиной: роль Беларуси

Белорусско-американские переговоры: старт, развитие, ожидания

Политика многовекторности: восприятие извне, критика, позиция России

Международный диалог и санкции США и ЕС против Беларуси

Специальная военная операция: как она начиналась

Учения "Запад-2025": причины изменения планов

Ядерное оружие и комплекс "Орешник" как факторы влияния

Суверенитет и безопасность Беларуси: философия и практика

Новый срок Лукашенко и преемник: видение будущего