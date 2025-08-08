Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Разговор "Во имя мира". Интервью Лукашенко иностранному журналисту - на "Первом информационном"

  • Эксклюзив

8 августа на "Первом информационном" - интервью Александра Лукашенко: разговор "Во имя мира". Во время беседы было затронуто большое количество различных тем.

О чем говорил Президент?

  • Мирный процесс между Россией и Украиной: роль Беларуси
  • Белорусско-американские переговоры: старт, развитие, ожидания
  • Политика многовекторности: восприятие извне, критика, позиция России
  • Международный диалог и санкции США и ЕС против Беларуси
  • Специальная военная операция: как она начиналась
  • Учения "Запад-2025": причины изменения планов
  • Ядерное оружие и комплекс "Орешник" как факторы влияния
  • Суверенитет и безопасность Беларуси: философия и практика
  • Новый срок Лукашенко и преемник: видение будущего

Об этом и не только смотрите на "Первом информационном" в 14:00 и 17:00, на "Беларусь 1"  - в 21:45.

Президент БеларусиАлександр Лукашенкоинтервью