Разговор "Во имя мира". Интервью Лукашенко иностранному журналисту - на "Первом информационном"
Автор:Редакция news.by
- Эксклюзив
8 августа на "Первом информационном" - интервью Александра Лукашенко: разговор "Во имя мира". Во время беседы было затронуто большое количество различных тем.
О чем говорил Президент?
- Мирный процесс между Россией и Украиной: роль Беларуси
- Белорусско-американские переговоры: старт, развитие, ожидания
- Политика многовекторности: восприятие извне, критика, позиция России
- Международный диалог и санкции США и ЕС против Беларуси
- Специальная военная операция: как она начиналась
- Учения "Запад-2025": причины изменения планов
- Ядерное оружие и комплекс "Орешник" как факторы влияния
- Суверенитет и безопасность Беларуси: философия и практика
- Новый срок Лукашенко и преемник: видение будущего
Об этом и не только смотрите на "Первом информационном" в 14:00 и 17:00, на "Беларусь 1" - в 21:45.