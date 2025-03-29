Рентабельно, вкусно и полезно - работу эффективной молочной переработки обсудили в Витебском регионе

Перспективы развития агропромышленных объединений 31 марта были в центре внимания совещания с премьер-министром в Витебской области на примере Верхнедвинского маслосырзавода и Полоцкого молочного комбината. Говорили о новинках производства, модернизации линий и сырьевой базе.

Перспективы развития агропромышленных объединений

Для качественной продукции нужно такое же и сырье и чтобы его было под полную загрузку мощностей переработки. Да, наша молочная продукция славится, выбор ее широкий. Но порой предприятиям приходится решать сложные задачи, так как в своей сырьевой зоне молока не хватает.

В сутки перерабатывают 240 тыс. тонн молока

На Верхнедвинском маслосырзаводе в сутки перерабатывают 240 тыс. тонн молока. 170 от своих предприятий района, другое закупают.

Инна Ермак, начальник цеха по производству сыров Верхнедвинского маслосырзавода:

"Мы вырабатываем в день 23 т сыра. Это сыроизготовители. Один сыроизготовитель наполняется 10 т молока в смеси, из которого выходит 1 т сыра. Мы полностью закружены на 100 %. Больше хотелось бы, но пока не можем. Наше предприятие специализируется на выпуске сыра мазда. Мы вырабатываем около 500 т. Больше 100 т еще вырабатываем сыр пармезан".

80 % продукции идет на экспорт

80 % сыра идет на экспорт, львиная доля в Россию. Процесс производства небыстрый. В рассоле сыр солится от 12 часов до 3 суток. Это тонна сыра как только будет готова, сразу отправится на упаковку. Далее минимум месяц выдержки в холодных и теплых помещениях. И продукт готов.

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Для таких богатых столов, скажет премьер, нужно активней развивать молочное скотоводство и переводить все стадо на современные условия содержания. Это поручение Президента, которое важно выполнить за ближайшие 5 лет. Да, многое сделано, созданы агропромышленные объединения. Но сегодня пришло время пересмотреть некоторые подходы, чтобы и молока стало больше. Да и линии на предприятиях обновлялись. Полоцкий молочный комбинат. Глазированные сырки, творожки, кефир и масло выпускают. Но для продукции себестоимостью повыше, тех же сыров, нужна модернизация. Сегодня с премьером обсудили, как повысить эффективность работы и перспективы развития агропромышленных объединений.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Спланировано, чтобы сырья внутреннего в идеале должно хватать для работы местных предприятий. Задача такая - раскрепостить инициативу именно директоров, которые работают здесь. Это первое. Второе, расчистить их, может, от долговых обязательств или помочь запустить новый инвестиционный цикл, чтобы мы получали новую линейку продуктов. В магазинах какие-то новые йогурты появляются, новые элементы для спортивного питания. Вот это и есть цели этой стратегии, которые востребованы, которые лучше продаются. И, конечно, повысить эффективность работы не только самого финального предприятия, которое генерирует основную выручку этой переработки, но и тех предприятий так называемой сырьевой зоны, которые работают именно в поле, на ферме, чтобы все было рентабельно, экономически целесообразно, а для нас вкусно и полезно".

