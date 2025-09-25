Рогожник доложил Лукашенко о сотрудничестве с Россией

"И перед переговорами завтра (26 сентября. - Прим. БЕЛТА) с Президентом России я хотел бы услышать, какие вообще проблемы у нас в Российской Федерации. Касаемо наших переговоров, возможно, есть какие-то вопросы. И впечатления по нефти, по газу и так далее. По единому рынку, как он развивается - то, что мы замышляли и думали. И те вопросы, которые ты хотел обозначить", - определил тематику Александр Лукашенко.