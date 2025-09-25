3.64 BYN
Рогожник доложил Лукашенко о сотрудничестве с Россией
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве после участия в Глобальном атомном форуме заслушал доклад посла в России Александра Рогожника по развитию двустороннего сотрудничества, пишет БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что надо усиливаться по экспорту в Россию промышленной продукции.
"И перед переговорами завтра (26 сентября. - Прим. БЕЛТА) с Президентом России я хотел бы услышать, какие вообще проблемы у нас в Российской Федерации. Касаемо наших переговоров, возможно, есть какие-то вопросы. И впечатления по нефти, по газу и так далее. По единому рынку, как он развивается - то, что мы замышляли и думали. И те вопросы, которые ты хотел обозначить", - определил тематику Александр Лукашенко.