Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Рогожник доложил Лукашенко о сотрудничестве с Россией

Александр Лукашенко на ВДНХ пообщался с Александром Рогожником
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве после участия в Глобальном атомном форуме заслушал доклад посла в России Александра Рогожника по развитию двустороннего сотрудничества, пишет БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что надо усиливаться по экспорту в Россию промышленной продукции.

"И перед переговорами завтра (26 сентября. - Прим. БЕЛТА) с Президентом России я хотел бы услышать, какие вообще проблемы у нас в Российской Федерации. Касаемо наших переговоров, возможно, есть какие-то вопросы. И впечатления по нефти, по газу и так далее. По единому рынку, как он развивается - то, что мы замышляли и думали. И те вопросы, которые ты хотел обозначить", - определил тематику Александр Лукашенко.

Разделы:

ПрезидентРоссия

Теги:

Александр РогожникАлександр ЛукашенкоПрезидент БеларусиБеларусь-Россиясотрудничество