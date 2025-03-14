Россия не планирует воевать с Европой - уверен Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что руководство России и Владимир Путин не планируют никакой войны в Европе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1", сообщает БЕЛТА.

Главу государства спросили насчет заявлений в Евросоюзе, что через пять лет будет большая война.

"Может, им это надо? А я вам скажу, что никакой войны Путин, руководство России не планируют. И никакой войны через пять лет не будет, - уверен Александр Лукашенко. - Понимаешь, мы наелись на этом примере (речь о конфликте в Украине. - Прим. БЕЛТА). И даже ты, Оля, боец самый настоящий (сейчас война в СМИ идет жесточайшая), ты что, поддержала бы через пять лет войну против Польши? Нет, зачем это нам надо? Это им надо, чтобы напрягать ситуацию".

Александр Лукашенко предположил, что подобным нагнетанием обстановки в ЕС хотят оправдаться перед народом за предлагаемые военные траты, желание создать европейскую армию и перевооружиться. "Если Трамп уйдет, НАТО нет - надо чего-то создавать, мало ли что будет. Но надо людям объяснить - 800 млрд (предлагаемый главой Еврокомиссии план перевооружения на 800 млрд евро. - Прим. БЕЛТА). Поэтому нужна эта дымовая завеса в средствах массовой информации, что мы тут собираемся нападать", - отметил глава государства.