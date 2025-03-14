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Россия не планирует воевать с Европой - уверен Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что руководство России и Владимир Путин не планируют никакой войны в Европе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1", сообщает БЕЛТА.
Главу государства спросили насчет заявлений в Евросоюзе, что через пять лет будет большая война.
"Может, им это надо? А я вам скажу, что никакой войны Путин, руководство России не планируют. И никакой войны через пять лет не будет, - уверен Александр Лукашенко. - Понимаешь, мы наелись на этом примере (речь о конфликте в Украине. - Прим. БЕЛТА). И даже ты, Оля, боец самый настоящий (сейчас война в СМИ идет жесточайшая), ты что, поддержала бы через пять лет войну против Польши? Нет, зачем это нам надо? Это им надо, чтобы напрягать ситуацию".
Александр Лукашенко предположил, что подобным нагнетанием обстановки в ЕС хотят оправдаться перед народом за предлагаемые военные траты, желание создать европейскую армию и перевооружиться. "Если Трамп уйдет, НАТО нет - надо чего-то создавать, мало ли что будет. Но надо людям объяснить - 800 млрд (предлагаемый главой Еврокомиссии план перевооружения на 800 млрд евро. - Прим. БЕЛТА). Поэтому нужна эта дымовая завеса в средствах массовой информации, что мы тут собираемся нападать", - отметил глава государства.
"Слушайте, ну если бы собирались, то я бы точно знал, потому что вся операция (была бы через белорусскую территорию. - Прим. БЕЛТА) - полторы тысячи граница с прибалтами и поляками. У нас таких планов нет, - заверил белорусский лидер. - Однажды я с Путиным обсуждал проблему по европейцам, когда они нас начали пугать, что они закроют Балтику, и Россия не сможет торговать по Балтике. Я так в шутку говорю: "Знаешь, Владимир Владимирович, придется военными судами сопровождать сухогрузы наши". Мы пошутили, посмеялись и все. Вот в таком плане. А вполне это реально, если они нас попытаются запереть в нарушение международных правил. Мы же не лезем на их территорию. И мы никогда не планировали никакого нападения на Европу. Они это прекрасно знают".