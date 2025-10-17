Состоялась церемония открытия Центра технического творчества детей и молодежи в Минске

В церемонии открытия было задействовано специальное устройство - мехатронная система. Это символический механизм, который открыл двери для всех, кто стремится к познанию мира технологий и инноваций. Вместе с главой государства в запуске устройства участвовали двое учащихся центра. После нажатия на рычаг все шестеренки пришли в движение. Из механизма появилась "рука робота" с еще одной шестеренкой. Ее вручили главе государства в знак памяти о символичном моменте.