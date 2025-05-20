Состоялось совещание у Президента по вопросам обращения с отходами и использования вторресурсов

Серьезно и комплексно наладить систему обращения с отходами и использования вторсырья - это требование Президента.

Александр Лукашенко 20 мая провел совещание по этой теме с правительством и губернаторами. В Год благоустройства наведению порядка большое внимание. Вовлечение отходов в хозоборот - это новые возможности для экономики и, конечно, экология.

Предложение Минприроды принять новую стратегию обращения с отходами и определить единого регулятора поддержано. Но при этом Александр Лукашенко предельно жестко высказался и по подходам, и по срокам, и по недочетам благоустройства.

О том, что с правительством будет разговор на тему обращения с отходами, Президент предупреждал еще на открытии насосной станции с артезианской водой для Минска. Нынешний вопрос тоже бытовой и насущный для людей, это часть большой работы по тому, как сделать жизнь комфортней. Плюс не забывают, что отходы могут приносить доходы.

"Наверное, для каждого состава правительства эта тема является лакмусовой бумажкой. У нас нет нефти и газа - первичных ископаемых, как вы их называете. Но возобновляемые и вторичные ресурсы - это наше "золото" буквально под ногами, которым мы очень слабо занимаемся, - сказал глава государства. - Эта фраза, которую я произнес, касается не только Беларуси. Я часто привожу пример Швейцарии. Почти все перерабатывают. А мы собираемся и друг друга уговариваем". Александр Лукашенко предупредил всех, начиная от премьер-министра и председателя Мингорисполкома, что особенность нынешнего послевыборного периода будет заключаться в необходимости четкого и оперативного исполнения принятых на уровне главы государства решений. "Почувствовали, наверное, некоторые. Не будет, что мы сначала на уровне Президента собираемся, проводим мозговую атаку по тому или иному вопросу, а потом десять раз еще у Президента собираемся, молотим языками, как в народе говорят, убеждая друг друга, что это надо делать. Собрались, договорились, не делаете - до свидания. Я хочу, чтобы это запомнили", - сказал Президент.

Вторичные ресурсы - резерв для роста экономики. И к вопросу уже подступались, готовили программы, проводили мероприятия. Но рванули ли? Риторический вопрос Президента, который смотрит критическим взглядом и видит, что выстроена система по обращения с отходами, мягко говоря, неидеально.

"Почему слабо извлекаем вторичные материальные ресурсы и порождаем импорт? - поставил вопрос глава государства. - Мы импортируем там, где можем переработать в том числе отходы и обойтись без импорта. За 2024 год ввезли 22 тыс. т макулатуры, по 2 тыс. т отходов стекла и пластмасс. Миллионы долларов".

Александр Лукашенко отметил, что в работе с отходами есть два подхода. Можно "героически" бороться с ними, строя новые полигоны и линии сортировки. А можно работать на упреждение: предотвращать появление некоторых отходов. Президент в связи с этим попросил доложить, как работает экономика замкнутого цикла.

Ложка дегтя от госконтроля: в стране пока не выстроена прозрачная система учета движения отходов от их образования до использования или захоронения. Промышленники закапывают миллионы тонн ценного сырья. Пока полностью не решены вопросы контейнерного сбора мусора. Впрочем, последнее заметно и без контролеров.

Глава государства отметил, что пока полностью не решены вопросы контейнерного сбора коммунальных отходов. "Дачники, жители малых городов зачастую просто не знают, куда выбрасывать ненужное. Знают… Я, можно сказать, случайно (обнаружил - прим. ред.). Вот я премьеру говорил - в его области вчерашней (Александр Турчин до премьерской должности возглавлял Минский облисполком - прим. ред.) по Минскому району я проехал и ужаснулся", - сказал Александр Лукашенко.

"Минский район - это отхожий район города-героя Минска. Что там творится, это кошмар. Прямо на окраине леса, никто не утруждает себя: заехал самосвал, выбросили… Чего только нет! Я специально остановился, посмотрел: старые холодильники, пластмасса, стекло, разного рода бытовой мусор. Это под Минском", - подчеркнул Президент.

Принципиально нужно посмотреть и на работу оператора вторсырья. Его создавали в 2012-м, чтобы справиться с мусором, сохранить ресурсы и сделать страну чище. Сверхзадача - пускать в оборот 99 % бытовых отходов. Но пока эта цифра в районе 40. Т.е. цель далеко на горизонте. Есть вопросы и к системе депозитно-залогового оборота стеклянной и пластиковой тары, и к производству из мусора топливных гранул. За всем этим деньги и экология.

"Масса вопросов у населения и организаций к экологическим нормам и требованиям. Иногда они (нормы и требования - прим. ред.) нелогичны и излишне жесткие, - заявил Александр Лукашенко. - Почему старая ферма, допустим, не представляет экологической угрозы, но стоит ее снести, сразу становится огромной проблемой захоронить отходы или подсыпать ими сельскую дорогу, если мы измельчаем этот бетон?" Президент также поинтересовался, какие предложения есть у правительства по мерам ответственности за объективные нарушения правил благоустройства и порядка на земле. "Для граждан это, например, неокошенные участки, завалившиеся заборы, мусор на приусадебной территории и тому подобное", - сказал Президент - Смотрите, чтобы у нас не было неприятного разговора к Новому году. Вы знаете, я человек подвижный. Я могу посмотреть. Вот я объехал в субботу все деревни севера нашего Минского района. Сел и поехал. Смотрю поля, смотрю, как вы там хозяйствуете. Бардак полный. Прошу вас иметь это в виду. Разговор будет жесткий". Что касается благоустройства, Александр Лукашенко дал четкие и предметные указания. Если речь об одиноком пенсионере, инвалиде, местные органы власти должны помочь, а сельский совет это должен организовать. А если есть здоровые дети, внуки и так далее, то это должно быть уже их сферой ответственности. "Нет - рублем заставляйте", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, аналогично должно быть и на территории предприятий. "Может быть бедно, но чисто. Это не мной придумано - это за много лет сложившиеся традиции элементарного порядка во всем. Как говорил классик, "разруха не в клозетах, а в головах".

Так сложилось, что регуляторами в сфере обращения с отходами было, по сути, 2 ведомства. Минприроды отвечало за промышленные отходы, Минжилкомхоз - за твердые коммунальные. Вопрос в том, чтобы оставить все-таки одного ответственного, уже назрел.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка, в одном документе будут аккумулированы 6 стратегий и 4 концепции, которые сейчас регулируют вопросы обращения с отходами. Появится и единый регулятор в этой сфере – Минприроды.

Одной из основных, глобальных целей стратегии министр назвал достижение уровня использования отходов не менее 90 % к 2040 году.

Однако Президент посчитал обозначенный период слишком долгим. "Эти сроки не подходят. Это же наши ресурсы, это та грязь, которая засоряет природу. Так надо эту грязь взять, переработать и сделать ресурсами. Так что, мы будем до 2040 года в грязи телепаться?" - критически отозвался глава государства.

Учитывая, что Минприроды "варился" в теме, то от него и практические предложения. Например, использовать российский опыт по получению редкоземельных элементов из отходов промпроизводства. В Беларуси для этого подходит фосфогипс. Продукт, получается в результате работы Гомельского химзавода. Сейчас его накоплено более 26 млн тонн. В России уже научились получать из него продукцию. Можем и мы.

В одной тонне фосфогипсов находится, если ее разложить по килограммам, порядка 80-84 килограммов искусственного гипса, который сегодня производится в Российской Федерации, который по своим характеристикам где-то даже лучше, чем природный. Далее. Порядка 12-14 % – это отходы, которые образуются в результате производства,менее половины процента – это та продукция, которая сегодня успешно производится в Российской Федерации. С учетом этого у меня предложение, чтобы все-таки наша Академия наук изучила этот опыт и в случае необходимости, возможно, его реализовать на практике через строительство соответствующих линий на базе Гомельского химического завода. Потенциал экспорта гораздо выше. Если взять рынок в целом редкоземельных металлов по миру, Китай, понятно, 40 %, держит фактически весь рынок, 1-2 % – это Российская Федерация. Мне кажется, есть ниши и для Республики Беларусь. Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Что касается коммунальной сферы. Здесь не нужно изобретать велосипед, нужно заниматься сбором и переработкой. Для этого нужны мощности. Тем более если речь о больших городах. В Минске ежегодно получается под 800 тыс. тонн отходов. Перерабатывать могли только 100. Так что новый мусороперерабатывающий городу был нужен.

Решить поставленную задачу позволит в том числе новый мусороперерабатывающий завод, который строится под Минском и начнет работать в июле этого года, рассказал Турчин. Объем переработки составит около 600 тыс. тонн отходов в год. В регионах такие объекты появляются, но дело не только в мощностях переработки. В каждом райцентре такой завод не поставишь, много зависит и от организационных подходов местной власти, и от работы с людьми.

Анатолий Сивак констатировал, об этом говорилось на совещании у Президента, что проблем в данной сфере хватает на всех уровнях. Президент жестко обозначил спрос с каждого звена.

"Подтекст такой был, что у нас должны появиться регионы, районы, которые бы стремились к 90 или 100 % переработки. Особенно в Год благоустройства. И это посильно на районном уровне. Чтобы у нас этот процесс шел инициативно, а не только под давлением сверху, чтобы мы общество на соответствующий лад настраивали", - отметил вице-премьер.

В сухом остатке после совещания - переработкой отходов нужно заниматься серьезно и комплексно. Проблем пока хватает. Организация сбора, сортировки, увеличение производственных мощностей, использование вторсырья и извлечение максимальной пользы из того, что пошло в утиль. Новую разрабатываемую стратегию Александр Лукашенко в целом поддержал. Но ее дошлифуют. Разработчики учтут замечания и по сути, и по срокам.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк по итогам совещания рассказал, что инициатива об одном регуляторе в лице Минприроды появилась для того, чтобы "были понятные правила игры для всех и обязательные для исполнения".

При Минприроды был создан координационный совет по обращению с отходами, в который вошли представители науки, бизнеса, местных органов власти, заинтересованных организаций. "Мы учли все возможные замечания, – сказал он. – Стратегия вынесена на общественное обсуждение.