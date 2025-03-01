Совещание по ценам, визит российского губернатора, интервью для Х - в рубрике "Время Первого"

Непростое совещание по ценам, визит российского губернатора, интервью для новых американских медиа - эта неделя в президентском графике была очень разной по настроению и событиям.

Разговор по ценам был напряженным. Президент требует максимум 6 % инфляции и полную доступность в магазинах. А интервью с американским блогером стало удивлением даже для пула.

Корреспонденты "Первого информационного" дали объективную оценку тому, что говорил Президент.

Понедельник во Дворце в кулуарах давно называют губернаторским, этот не стал исключением. Глава Свердловской области приехал в Минск договариваться о ряде проектов. Теплый прием с порога.

Свердловская область - Средний Урал. Прямой рейс из Екатеринбурга в Минск осуществляется регулярно. Товарооборот серьезный - приближается к миллиарду. Точка соприкосновения - промышленность и транспорт. Они закупают у нас трамваи, троллейбусы, пожарную технику.

В этот визит речь пошла про самолеты.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области России:

"У нас есть взаимные интересы - это производство композитов. Это пригодится нам для развития наших агропроектов. Белорусская сторона декларировала, что создается авиационный кластер, основа есть. У нас есть какие-то компетенции, у белорусской стороны есть компетенции".

Команда у губернатора молодая, бэкстейджа не боится, как и сам губернатор. Евгений Куйвашев, к слову, человек в регионе очень опытный. Руководит Свердловской областью уже 13 лет.

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На встрече обсудили много направлении совместных проектов, в том числе инжиниринговый центр, где будут выпускать необходимые компоненты для отрасли. Для белорусов, и это приятно осознавать, перспектива в авиастроении уже не романтика.

Президент предложил развивать взаимодействие в таких новых отраслях, как, например, авиастроение. "Новая тема - авиастроение. Новый самолет "Освей". Мы уже на своем заводе делаем немало деталей для вашей авиапромышленности. Для нас это важно. Мы потихоньку идем от ремонтов самолетов к производству этих самолетов. Особенно делаем ставку на производство самолета "Освей" здесь, в Беларуси, и поставки на российский рынок", - подчеркнул глава государства.

Чем не взлетное начало недели.

Во вторник в кулуарах ждали большого разговора о правительстве. В коридорах Дворца Независимости появилась глава Совета республики Наталья Кочанова.

Мы уже были готовы начать разговор на серьезные темы, но Наталья Ивановна нас удивила, показав стихи. Президенту передали во время выборной кампании не кто-то приближенный, просто люди.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это принес Дмитрий Викентьевич, который приходил на избирательный участок, председатель избирательной комиссии передала эти стихи о наших выборах. Может, надо было отпечатать, но с другой стороны более трогательно, когда человек сам написал от руки".

За закрытыми дверями разговор о новом правительстве. Ну, как о новом? Назначения были и совсем недавно, это не значит, что после выборов должны полностью поменять команду.

"Вижу, уже в средствах массовой информации начинают мусолить: "Ах, правительство! Кто будет, не будет…" Они просто забыли, журналисты, блогеры и прочие, особенно не наши, что правительство формируется не после выборов. Мы постепенно формировали правительство до выборов несколько месяцев, полгода, а где-то год, назначая министров и так далее", - сказал Александр Лукашенко.

Вообще в Беларуси есть отдельная комиссия по формированию нового состава правительства. Это опытные люди, которые руководствуются вполне понятными принципами даже для тех, кто далек от управленческих процессов. Чем должен заниматься будущий любой министр или премьер? Управлением по своему "коридору".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Ротация должна быть. Люди должны пройти в своем становлении определенные профессиональные точки роста для того, чтобы работать на должности вице-премьера или премьер-министра, или министра. Конечно, у них должна быть хорошая подготовка. Они должны знать глубоко ту отрасль, которой они будут заниматься".

Не только дела мирские, но и духовные обсудят в этот день во Дворце. Президент проведет встречу с Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином. Речь шла о создании религиозных центров и подготовке к большим датам.

В этом году будут отмечать 555 лет с момента обретения чудотворной Жировичской иконы Божией матери и 505 лет с момента основания Жировичского мужского монастыря. К слову, владыка начинал свой духовный путь именно оттуда, принятым в братию.

Еще одно большое событие, которое уже стоит у православных на пороге, Великий пост. Как это время нужно провести, наставления прямо в нашей рубрике.

"Мы с Вами по весне, когда природа уже будет благоухать и расцветать, побываем в Жировичах, посмотрим, что там надо еще сделать, чтобы это было достойно. Поскольку, как ни крути, Православная церковь - это 80 с лишним процентов верующих среди нашего населения, это основная религия, конфессия, и достойно должно быть в Жировичах. Чтобы посмотрели и другие, как надо делать, и что мы хотим сделать, - подчеркнул Президент. - И вопросы нашего православия. Может быть, к властям есть какие-то вопросы - я готов их обсудить".

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Пост - это, с одной стороны, кажется, время непростое, с другой стороны, через духовный труд можно получить очень большую пользу для души. И если каждый человек потрудится над этим, это будет большая польза для нашей страны. Хотелось бы, чтобы вступили в пост, примирившись друг с другом, простив друг другу обиды и огорчения, в духе взаимной любви и поддержки, заботы о нашем общем деле на родной земле, чтобы мы духовно росли, становились лучше".

Если бы можно было объяснить иностранцам за два часа все о белорусах, это было бы прекрасно, но реальность состоит в том, что имидж Беларуси из-за политических конфликтов иногда страдает от фантазий западной пропаганды. Пока люди не приезжают сами.

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История с Марио Науфалом, мягко говоря, не классическая, как и сам представитель новых медиа. Блогер из команды Трампа считает своей миссией наводить мосты между Востоком и Западом. Понятная и конструктивная миссия. Поэтому официальный Минск не отказал.

Разговор длился полтора часа. Александр Лукашенко прокомментировал на тот момент готовящуюся сделку по редкоземельным металлам, которая так и не состоялась после провального визита Зеленского в Вашингтон, и потенциал мира в Украине.

"Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным - прим. ред.), говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил", - рассказал Александр Лукашенко.

"Что касается договоренностей по Украине, он (Путин) еще раз подтвердил, я его позицию знаю, мы готовы сесть за стол переговоров и вести переговоры по Украине. Если вопрос касается Украины, то с украинцами. Потом он сказал, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Но зачем звать, если там вопросы были России и США? Там только вскользь затронули вопросы Украины на этих переговорах. Поэтому, зачем было звать Украину? Об этом и Трамп уже сказал в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", - сказал Президент Беларуси.

Полное интервью выйдет на будущей неделе. Мы покажем его в своем эфире. В Америке - это будет сеть Х (бывший Twitter), основная площадка Науфала активно готовит релиз. Сам блогер составил впечатление о Лукашенко.

Марио Науфал, блогер, журналист, бизнесмен (США):

"Прямой и конкретный. Лукашенко - один из лидеров, который говорит то, что думает. В этом у них много общего с президентом Трампом".

Что касается впечатлений Президента, они на кадрах, как и подарки для гостя.

В пятницу погода в Минске начала портиться. Помните, в субботу выпал снег. И все расстроились, примерно с таким же настроением с пятничного совещания вышли его участники.

Глобальная задача - разработать справедливую систему ценообразования. Она должна работать и для правительства, и для бизнеса, и для производителей. В конце минувшего года Президент поручил правительству пересмотреть действующие подходы.

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Александр Лукашенко на совещании по ценам обратил внимание на себестоимость производимой продукции. По его мнению, она остается высокой.

"Затраты у нас непомерные и отвратительно работаем. Допустим, огурцы и помидоры. Все кричат: "Минусовая рентабельность. Не можем". А кто разобрался с затратами? Хоть один губернатор нос туда воткнул? Я уже не говорю про Снопкова (первый заместитель премьер-министра Николай Снопков - прим. ред.), которому было поручено решить эту проблему. Кто с затратами разобрался? - спросил глава государства. - Если в хозяйстве теплица и там минус 8 себестоимость получилась. Так вы посмотрите, может, там непонятные затраты. Если так, тогда пускай руководитель ездит на сивом коне, а не на мерседесе. Или нет?"

Настройка тонкая. Но правила должны быть такими, чтобы вся цепочка от тех, кто делает, до тех, кто продает, не решала вопросы стоимости в ручном режиме. Торговля не должна завышать цены искусственно, чтобы сверхприбыль зарабатывал только собственник. И импорт никто не отменял: Беларусь не контролирует цены на внешних рынках.

"Это большая зависимость. Мы там инфляцию не регулируем. И если нам дешевле не могут продать, мы покупаем по столько, по сколько нам предложат", - сказал Александр Лукашенко.

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Споры в момент совещания были нешуточными. По каким методикам считать? Что положить в основу формулы? Как это должно выглядеть на выходе?

Уже после обсуждения в кулуарах про цены будут говорить так: белорусы тратят на телефоны и интернет, если посчитать расходы одной семьи, суммы сопоставимые с расходами на коммунальные платежи. Так может быть не так уж все и дорого.