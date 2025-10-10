3.69 BYN
"Не военный альянс, а платформа для диалога" - в ШОС объяснили принципы "шанхайского духа"
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приближается к своему 25-летию в 2026 году, и ее фундаментальные принципы - так называемый шанхайский дух - остаются незыблемыми. В программе "Актуальное интервью" заместитель генерального секретаря ШОС Олег Копылов подробно рассказал о постулатах организации, ее роли в разрешении конфликтов, экономических перспективах и реакции на западные опасения.
Понятие "шанхайского духа" было сформулировано почти 25 лет назад в Хартии ШОС, и оно по-прежнему определяет отношения между странами-участницами. Ключевые постулаты включают взаимное доверие, выгоду, консультации, а также равноправие, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию.
"Это дух многосторонности, уважения к политическим, культурным и цивилизационным различиям", - отметил Олег Копылов. В следующем году организация отметит 25-летие, и эти принципы продолжают служить фундаментом для сотрудничества.
Особенно актуален вопрос о сглаживании проблемных моментов между членами ШОС. По словам собеседника, структура организации учитывает двусторонние вопросы, но не вмешивается в них. "Есть, например, вопросы между Индией и Пакистаном, но ШОС не выносит сор из избы. Эти проблемы остаются на уровне двусторонних переговоров стран-членов", - объяснил заместитель. Такой подход позволяет сохранять доверие и фокусироваться на общих целях, решая конфликты дипломатически, в том числе в кулуарах.
В мире, особенно на Западе, ШОС часто воспринимается с настороженностью: ее обвиняют в стремлении стать противовесом НАТО. Олег Копылов спокойно опровергает эти утверждения, подчеркивая прозрачность документов организации: "Мы не устаем деликатно указывать: почитайте Хартию и уставные документы. ШОС не обладает никакими военными атрибутами".
Единственные военные элементы - это совместные антитеррористические и антинаркотические учения, но они не делают организацию военным альянсом.
История ШОС подтверждает это - изначально "Шанхайская пятерка" (позже расширенная до шести и более государств) создавалась для укрепления пограничной безопасности и нивелирования рисков конфликтов. "Все делалось политическими методами - методом консультаций, а не военными", - напомнил Олег Копылов. Организация остается открытой и мирной, фокусируясь на диалоге, а не на конфронтации.
ШОС предлагает своим участникам значительные преимущества, особенно в экономической сфере, которая является "стержнем" организации. На недавнем саммите в Тяньцзине был принят обширный пакет решений по транспорту, логистике, сельскому хозяйству, зеленому развитию и цифровой экономике. Ключевым шагом стало решение о создании Банка развития ШОС, что откроет новые возможности для финансирования проектов.
"Экономическое развитие - это повышение благосостояния наших людей. Вот какая задача стоит перед лидерами организации", - подчеркнул заместитель.
Организация насчитывает 27 партнеров: полноправные члены, наблюдатели и диалоговые партнеры (в их числе недавно присоединился Лаос). Многие страны "присматриваются" к ШОС и стремятся придерживаться ее духа, видя в ней платформу для взаимовыгодного сотрудничества.