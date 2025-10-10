Лукашенко обозначил стратегические приоритеты СНГ на заседании в узком формате

На заседании Совета глав государств СНГ в узком формате Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил стратегические направления деятельности Содружества Независимых Государств, пишет БЕЛТА.

Компоненты нацбезопасности каждого из государств СНГ и Содружества в целом

"Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью - это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ", - заявил Александр Лукашенко. По словам Президента, обширная повестка заседания - прямое подтверждение того, что современные угрозы касаются всех.

"Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они - необходимый, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира", - подчеркнул белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ. "Поэтому наша сегодняшняя цель - не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия", - добавил глава государства.

Обеспечение безопасности и сохранение мира как абсолютный приоритет

"Хочу акцентировать внимание на нескольких ключевых стратегических направлениях в деятельности нашей организации. Первое: абсолютный приоритет - это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества. Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что отраслевые советы СНГ, действующие в сфере безопасности, оперативно реагируют на возникающие вызовы и угрозы. "С их подачи мы сегодня примем очень важные решения и документы: программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, в сфере укрепления пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, Концепцию военного сотрудничества до 2030 года", - добавил он.