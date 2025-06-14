Укрепление боеспособности ВС Беларуси обсудили с Президентом

Сохранять мир ради будущего - главная задача. И развитие беспилотной индустрии, и укрепление боеспособности наших войск - приоритет. Об этом накануне состоялся разговор в Брестской области, где Александр Лукашенко посещал центр подготовки операторов дронов. Идя по пути модернизации Вооруженных сил, важно понимать, какие беспилотники нам нужны. Важнейшая задача - активное развитие средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками потенциального противника.

Тренировочный центр для операторов дронов в Березе был создан еще в 2010-м на площадке некогда авиационной базы. Но активно взялись за обучение специалистов именно в последнее время на волне трендов. Сейчас это ключевая военная часть для тех, кто хочет мастерски освоить технологии на высоте. Подготовку только за последние три года прошли полторы тысячи военных и силовиков.

Михаил Брянский, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Беларуси:

"Сейчас все просто. Есть у тебя беспилотник, ты победишь, нет беспилотника, ты проиграешь. Теперь любое боестолкновение осуществляется только с использованием беспилотника. Естественно, мы не должны от этого отставать. Надо идти в ногу со временем".

Президент посетил центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов

Павел Муравейко, начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси:

"В общей структуре Вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск созданы войска беспилотных авиационных комплексов. На данные войска возложены задачи по ведению воздушной разведки, нанесению огневого поражения противнику, наведению и корректировке огня, выполнению обеспечивающих функций в интересах других специальных войск".

Большая часть доклада начальника Генштаба (и это понятно) в закрытом режиме. Что можно было увидеть всем своими глазами: как спецы сначала в учебном классе оттачивают летательные движения, а потом уже в полевых условиях управляют коптерами. Сложная трасса, но FPV-дрон поражает цель.

Александр Лукашенко, БПЛА, ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b13b2e2-c28e-4723-be99-0cc90c2a1ce4/conversions/2ede0975-ad70-4b17-9005-5f25d9210a9d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b13b2e2-c28e-4723-be99-0cc90c2a1ce4/conversions/2ede0975-ad70-4b17-9005-5f25d9210a9d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b13b2e2-c28e-4723-be99-0cc90c2a1ce4/conversions/2ede0975-ad70-4b17-9005-5f25d9210a9d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b13b2e2-c28e-4723-be99-0cc90c2a1ce4/conversions/2ede0975-ad70-4b17-9005-5f25d9210a9d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это поражение перекрытой щели и живой силы противника в доте. Бумагу используют для того, чтобы не повредить дрон и в дальнейшем продолжать полет", - пояснил военный.

"Это хорошо, что у нас такие ребята (подготовленные операторы дронов - прим. ред.). Им работа есть солидная", - сказал глава государства.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что остаются востребованными и другие виды вооружений: "В Беларуси местность посложнее, чем в Украине (степь открытая). Это тоже большая разница. Мы можем применять другие виды Вооруженных Сил. Как я говорил, гранатометчики, пулеметчики, автоматчики никуда не уходят. Это главное наше оружие. Человек с ружьем - это главное. А это (дроны - прим. ред.), где позволит местность".

Александр Лукашенко отметил, что излишне этим направлением также не стоит увлекаться, ориентироваться на имеющиеся средства и потребности. "Главное - не увлекаться. Всегда надо иметь голову на плечах и понимать, что мы можем, что не можем, возможно ли это. Надо определить, что нам надо и в каком объеме", - сказал он.

БПЛА, ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8420dbe7-9099-45ec-8f98-54cd954463e3/conversions/deb99f49-ba75-4ae2-9a19-071760cb5b67-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8420dbe7-9099-45ec-8f98-54cd954463e3/conversions/deb99f49-ba75-4ae2-9a19-071760cb5b67-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8420dbe7-9099-45ec-8f98-54cd954463e3/conversions/deb99f49-ba75-4ae2-9a19-071760cb5b67-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8420dbe7-9099-45ec-8f98-54cd954463e3/conversions/deb99f49-ba75-4ae2-9a19-071760cb5b67-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я вижу, молодежь стремится к тому, чтобы запустить этот дрон. Молодежи это нравится, - отметил Президент. - И это хорошо. Мы среди молодежи можем много найти таких ребят, которых надо подготовить, и они будут летать".

"Создать хороший дрон - 3 или 4 типа - это надо, будем делать. Но вы должны подсказать нам, какие они должны быть и что надо делать", - обратился Президент к специалистам.

Центр подготовки - это сразу полный цикл: от сборки и ремонта беспилотников до их испытаний и применения. Все, что есть на вооружении наших военных, можно здесь потрогать, как говорится, руками. Некоторые модели спроектированы белорусскими вундеркиндами. Это авторский подход.

Лукашенко ознакомился с беспилотниками, состоящими на вооружении в белорусской армии

Евгений Шашкин, военнослужащий механизированной бригады БАК:

"На протяжении шести лет занимаюсь 3D-печатью, активно освоил производство систем сбросов для квадрокоптеров, сборку FPV-квадрокоптеров на базе отряда. В среднем на производство одного устройства сброса примерно 2 часа работы. Не копируется что-то с интернета, а именно делается своими мозгами. Следующая разработка сейчас, которая пока что на уровне 3D-моделей и в голове, это устройство, которое будет приблизительно как ПВО".

Когда Александр Лукашенко будет смотрел выставку беспилотных комплексов (а сейчас их действительно большое разнообразие), сказал, что тех, кто подходит новаторски, нужно поощрять.

"Главная, как я вам говорю, задача - чтобы не ахали, не охали: "Вот он уйдет, а что дальше?" Чтобы за ним десяток таких же стояли. И за это его поощрять, платить, делать для него все, что ему надо. Поэтому спасибо. Поощряйте таких людей. Таких надо видеть", - похвалил глава государства

Важно брать на вооружение только лучшие модели, качественными должны быть и наши разработки, и средства борьбы с дронами. Беспилотники увидят в деле. Атаку штурмовой группы сопровождали миниатюрные "помощники в небе" - такой тандем с железными птицами поможет быть эффективнее в потенциальном противостоянии.

Совещание по вопросам развития производства беспилотников

Совещание по вопросам развития производства беспилотников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2276c344-0e31-4e8d-8a55-e0b5bfde5e40/conversions/16b686da-fd21-4bb0-9a1c-46e485081e43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2276c344-0e31-4e8d-8a55-e0b5bfde5e40/conversions/16b686da-fd21-4bb0-9a1c-46e485081e43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2276c344-0e31-4e8d-8a55-e0b5bfde5e40/conversions/16b686da-fd21-4bb0-9a1c-46e485081e43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2276c344-0e31-4e8d-8a55-e0b5bfde5e40/conversions/16b686da-fd21-4bb0-9a1c-46e485081e43-xl-___webp_1920.webp 1920w

Развитие беспилотников - это большая перспектива. Вооруженные силы должны быть обеспечены и средствами радиоэлектронной борьбы. Работа по всем этим направлениям сразу позволит укрепить боеспособность нашей армии.

На примере специальной военной операции мы все видим, с одной стороны, эффективность применения беспилотников, с другой - сложность борьбы с ними", - отметил Александр Лукашенко.

"Итак, мы должны определиться хотя бы в первом приближении: беспилотные летательные комплексы, аппараты (что это такое, мы видели; для чего предназначены, мы также увидели) какие будем производить. Их множество уже. Если не сотни, то десятки точно. Исходя из ситуации, которая складывается в Беларуси, исходя из наших возможностей, что будем производить? Как будем бороться против беспилотных летательных комплексов - это тема два. Как мне всегда докладывают, она ближе к нам, мы здесь можем больше", - обратил внимание белорусский лидер.

Защита тех, кто стоит на страже безопасности, тоже должна быть на уровне. Вся боевая амуниция должна быть легкой, комфортной, надежной - от шлема до бронежилета.

Лукашенко: Жилищный вопрос военнослужащих надо решить за три года

Лукашенко: Жилищный вопрос военнослужащих надо решить за три года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d608846b-fe45-4a88-9852-ee7d3d9a547f/conversions/7287a6ff-77f6-46d4-897a-86f3ae57a4cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d608846b-fe45-4a88-9852-ee7d3d9a547f/conversions/7287a6ff-77f6-46d4-897a-86f3ae57a4cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d608846b-fe45-4a88-9852-ee7d3d9a547f/conversions/7287a6ff-77f6-46d4-897a-86f3ae57a4cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d608846b-fe45-4a88-9852-ee7d3d9a547f/conversions/7287a6ff-77f6-46d4-897a-86f3ae57a4cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В свое время мною ставилась задача, чтобы мы производили достаточное количество бронежилетов, чтобы обеспечить Вооруженные Силы Беларуси и в том числе для реализации на экспорт. Мы также должны определить, что мы можем, какие бронежилеты будем производить, какую защиту обеспечим нашим солдатам на поле боя, - отметил глава государства. - Естественно, это потребует научного подхода, может быть в полной мере сделано только с использованием высококачественных материалов. Без этого тоже невозможно. Что мы можем в этом плане? Что не можем? Как будем здесь действовать?"

Самое главное, подчеркнул Президент, чтобы государство не потратило деньги впустую. "Вы понимаете, что деньги нужны и для производства питания, одежды. Пенсионерам надо платить, да и военнослужащим надо в этой пятилетке (даже за три года) полностью решить проблему обеспечения жильем. Везде нужны деньги".

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Отрадно, что достигнута достаточно высокая технологичная независимость. Самое современное. Президент обращал внимания на то, сколько весит бронежилет. Он задавал вопрос каждому. Так вот, возможность обеспечить комфорт при том же уровне защиты, это использовать керамические бронеплиты, которые защищают более эффективно, чем металл, но при этом имеют меньший вес. И на сегодняшний момент оба производителя Республики Беларусь освоили собственные технологии производства бронеплит и в достаточном объеме, который позволяет полностью закрыть потребности как Вооруженных сил, так и спецподразделений".

Белорусский военпром в тренде современных разработок в сфере беспилотной авиации

Белорусы следят за тенденциями на рынке мировых вооружений. Беспилотники - важная часть в современной войне. Спектр их задач - от разведки и доставки грузов до спецзаданий и ударов с максимальной точностью. На совещании обсуждали внедрение инноваций, снижение зависимости от импортных комплектующих и готовность к серийному производству дронов.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:

"Номенклатура будет на постоянной основе модернизироваться, дорабатываться с учетом пожеланий нашего Министерства обороны и других силовых ведомств. Конечно же, определялись и обсуждались вопросы касательно масштабирования производств и необходимости этого масштабирования в самом ближайшем будущем. Эти вопросы также будут в самое ближайшее время актуализированы и уточнены".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa559db2-da9b-4a13-99d6-0439d7d85144/conversions/61d2c96f-7d7b-43dc-89ed-e4846a29819c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa559db2-da9b-4a13-99d6-0439d7d85144/conversions/61d2c96f-7d7b-43dc-89ed-e4846a29819c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa559db2-da9b-4a13-99d6-0439d7d85144/conversions/61d2c96f-7d7b-43dc-89ed-e4846a29819c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa559db2-da9b-4a13-99d6-0439d7d85144/conversions/61d2c96f-7d7b-43dc-89ed-e4846a29819c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хренин: Беспилотники - важный компонент, но нам также нужны артиллерия, танки и боевые машины

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Самое главное, задача поставлена главой государства, еще раз пересмотреть все расчеты, исходя из принципа разумной достаточности: что необходимо нам, в каких количествах и системы беспилотных авиационных комплексов, средств противодействия. Мы понимаем, что в нынешнее время это один из компонентов, который должен быть на поле боя. Ни в коем случае мы не говорим, что нам не нужны, к примеру, та же артиллерия, те же танки, боевые машины пехоты. Конечно же, все на поле боя решает военнослужащий солдат, поэтому один из вопросов - это защита, средства защиты наших военнослужащих".

Модернизация белорусской армии с учетом времени и возможностей.