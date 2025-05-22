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В Беларуси новые вице-премьер, глава НАН, посол в Грузии - подробности громких назначений Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая провел кадровые перестановки в правительстве, науке, дипслужбе. Изменения коснулись и местной вертикали власти.
Так, заместителем премьер-министра стала Наталья Петкевич, которая до этого занимала пост первого заместителя главы Администрации Президента. Наталья Владимировна будет курировать социальную сферу.
На вакантную должность первого замглавы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого был заместителем главы АП.
Валерий Вакульчик теперь руководит Аппаратом Совета Министров. До настоящего момента Валерий Павлович работал на посту помощника Президента - инспектора по Брестской области.
Председателем Президиума Национальной академии наук с сегодняшнего дня стал Владимир Караник, который до этого занимал пост заместителя премьер-министра Беларуси.
Никлая Рогащука глава государства назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Грузии, а Юрия Амбразевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, постоянным представителем Республики Беларусь при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях в г. Риме, постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО по совместительству.
Владимир Юргевич теперь помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Витебской области, Андрй Картун и Денис Скобялко - заместители председателя правления Национального банка, Николай Шерстнев - заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь.
Кроме этого глава государства дал согласие на назначение:
• Светланы Короткевич - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
• Андрея Карася - первым заместителем министра лесного хозяйства;
• Игоря Малашевича - заместителем министра лесного хозяйства;
• Владислава Долгого - заместителем министра энергетики;
• Константина Аношенко - заместителем министра энергетики;
• Елены Прудниковой-Кирпиченок - заместителем председателя Могилевского облисполкома (вопросы экономики);
• Василия Шилова - председателем Полоцкого райисполкома;
• Виталия Лавринова - председателем Верхнедвинского райисполкома;
• Александра Ярохновича - председателем Миорского райисполкома;
• Сергея Кашмило - председателем Шарковщинского райисполкома;
• Алексея Жерносекова - председателем Чериковского райисполкома;
• Максима Гурина - председателем Бобруйского горисполкома;
• Эдуарда Томильчика - главой администрации Октябрьского района г. Минска;
• Олега Панасюка - генеральным директором ОАО "Керамин";
• Игоря Яцкевича - ректором УО "Белорусская государственная академия авиации";
• Вадима Шепелевича - управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.