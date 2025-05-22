В Беларуси новые вице-премьер, глава НАН, посол в Грузии - подробности громких назначений Лукашенко

Кадровые назначения у Президента Беларуси 22 мая 2025 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c2ce61d-e6e3-47e0-8b97-31cb63f92001/conversions/c6e01cb5-c048-4976-8ee2-02d8ec1ed35e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c2ce61d-e6e3-47e0-8b97-31cb63f92001/conversions/c6e01cb5-c048-4976-8ee2-02d8ec1ed35e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c2ce61d-e6e3-47e0-8b97-31cb63f92001/conversions/c6e01cb5-c048-4976-8ee2-02d8ec1ed35e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c2ce61d-e6e3-47e0-8b97-31cb63f92001/conversions/c6e01cb5-c048-4976-8ee2-02d8ec1ed35e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 мая провел кадровые перестановки в правительстве, науке, дипслужбе. Изменения коснулись и местной вертикали власти.

Так, заместителем премьер-министра стала Наталья Петкевич, которая до этого занимала пост первого заместителя главы Администрации Президента. Наталья Владимировна будет курировать социальную сферу.

На вакантную должность первого замглавы Администрации Президента назначен Владимир Перцов, который до этого был заместителем главы АП.

Валерий Вакульчик теперь руководит Аппаратом Совета Министров. До настоящего момента Валерий Павлович работал на посту помощника Президента - инспектора по Брестской области.

Председателем Президиума Национальной академии наук с сегодняшнего дня стал Владимир Караник, который до этого занимал пост заместителя премьер-министра Беларуси.

Никлая Рогащука глава государства назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Грузии, а Юрия Амбразевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, постоянным представителем Республики Беларусь при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях в г. Риме, постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО по совместительству.

Владимир Юргевич теперь помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Витебской области, Андрй Картун и Денис Скобялко - заместители председателя правления Национального банка, Николай Шерстнев - заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь.

Кроме этого глава государства дал согласие на назначение: