В Беларуси обновили состав коллегиальных образований на основе портфельного принципа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа подписал Указ "Об изменении состава коллегиальных образований". Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Документом актуализируется состав коллегий Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Белстата, ВАК, МВД, МЧС, Госкомвоенпрома, Госпогранкомитета и ГТК, а также иных коллегиальных образований, включая Президиум НАН, Президиум ВАК, Геральдический совет при Президенте Республики Беларусь.