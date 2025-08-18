3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
В Беларуси обновили состав коллегиальных образований на основе портфельного принципа
Автор:Редакция news.by
В Беларуси обновили состав коллегиальных образований на основе портфельного принципаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/899da7c1-0f03-42c5-a62a-f15e09d54ed0/conversions/76fd3702-af39-4349-aa5a-6b3e567b1d26-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа подписал Указ "Об изменении состава коллегиальных образований". Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Документом актуализируется состав коллегий Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Белстата, ВАК, МВД, МЧС, Госкомвоенпрома, Госпогранкомитета и ГТК, а также иных коллегиальных образований, включая Президиум НАН, Президиум ВАК, Геральдический совет при Президенте Республики Беларусь.
Обновляемый состав сформирован преимущественно на основе портфельного принципа (без перечисления персоналий), что позволит минимизировать изменения при кадровых перестановках.