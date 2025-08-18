Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси обновили состав коллегиальных образований на основе портфельного принципа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа подписал Указ "Об изменении состава коллегиальных образований". Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Документом актуализируется состав коллегий Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Белстата, ВАК, МВД, МЧС, Госкомвоенпрома, Госпогранкомитета и ГТК, а также иных коллегиальных образований, включая Президиум НАН, Президиум ВАК, Геральдический совет при Президенте Республики Беларусь.

Обновляемый состав сформирован преимущественно на основе портфельного принципа (без перечисления персоналий), что позволит минимизировать изменения при кадровых перестановках.

