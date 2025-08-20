В Беларуси создадут единого оператора интеллектуальной транспортной системы

В Беларуси будет создан единый оператор интеллектуальной транспортной системы. Это предусмотрено указом № 311, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 августа, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В соответствии с документом, в качестве единого оператора интеллектуальной транспортной системы определено РУП "Белдорсвязь". На него возложены функции по эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, которые до настоящего времени находились в ведении различных организаций. Речь идет, в частности, о системах сбора платы за проезд по платным дорогам, динамического взвешивания, метеомониторинга, учета интенсивности транспортного потока, а также о программно-аппаратном комплексе Центра мониторинга дорожного движения.

В числе задач, которые возложены на РУП "Белдорсвязь" как единого оператора, - развитие интеллектуальной транспортной системы и управление ее функционированием, выполнение работ по возведению, реконструкции (ремонту), эксплуатации инженерного оборудования, сетей электросвязи и электроснабжения, входящих в состав системы.

Единый оператор также уполномочен взимать плату за проезд по платным автомобильным дорогам, размещать инженерное оборудование, входящее в состав интеллектуальной транспортной системы, на объектах республиканских автомобильных дорог без взимания платы и заключения договоров аренды в отношении таких объектов.