В Беларуси введена ответственность за незаконные действия с БПЛА

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности". Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Данный законодательный акт направлен на усиление охраны воздушного пространства Беларуси.

Устанавливается административная ответственность за незаконные ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Законом также устанавливается уголовная ответственность за аналогичные действия, совершенные повторно после наложения административного взыскания.