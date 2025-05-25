"Время Первого": 26 кадровых назначений, золото из отходов, новый город шахтеров и чудо-пеллеты

Несколько международных встреч, 2 рабочие поездки в регионы страны, 26 назначений в кадрах. Эта неделя у главы государства была очень плотной, говорят коллеги из "Время Первого".

Как Беларусь будет развивать отношения с Китаем и Оманом? В чем потенциал наращивания товарооборота с Красноярском краем? Наши горняки. Когда запустится комплекс в Любани, который точно изменит экономику региона.

И альтернатива газу. Что уже в Беларуси отапливается пеллетами, а что еще можно перевести на самое экологичное топливо в мире?

Понедельник во Дворце Независимости начался сразу с двух заявленных встреч. В Минск приехал губернатор Красноярского края и гости из Омана.

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Первым во дворце заметили Михаила Котюкова. С министром промышленности Ефимовым разговор зашел про один из парков региона, очень популярный у туристов. Чуть позже о туризме будет говорить и сам губернатор. Открыть для красноярцев Беларусь и наоборот.

Край в центре России - один из самых больших. Транспортный узел Сибири, куда мы уже поставляем много техники: тракторы, грузовые, карьерные машины. Можем еще и пассажирский транспорт, не говоря уже про экспорт услуг.

Товарооборот между сторонами, по словам белорусского Президента, в районе 200 млн долларов, но потенциал гораздо больше.

Например, сибиряки очень заинтересованы в технике на газомоторном топливе. Это решает проблему с "чуть-чуть отлили топлива". Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть и масштаб становится неприятным. Плюс проекты в строительстве и сельском хозяйстве и планку в 200 млн можно спокойно взять.

В это же время протокол уже организовывал вторую встречу. Из Омана в Минск прилетел наследный принц и глава инвестиционного агентства Султаната. С восточными гостями протокол всегда очень конкретный, оговаривается заранее, у кого можно брать интервью, а у кого нет, иначе дипломатам будет дальше сложнее работать.

Оман - точка опоры для Беларуси на Ближнем Востоке. Нам очень интересны их порты. Их возможности показывали Александру Лукашенко во время его визита в Маскат. Это хабы для белорусских товаров в африканские страны и Индию, в том числе для наших продуктов, которые уже поставляются и в Оман. Но без политической воли такое было бы невозможно.

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Зеязин Бен Хайтам Аль Саид, наследный принц - министр культуры, молодежи и спорта Султаната Оман:

"Мы очень рады, что получилось открыть прямой рейс из Минска в наш южный город Салала. И уже много белорусов смогли побывать в Омане".

У султаната в Беларуси явно стратегические планы. По крайней мере у главы инвестиционного агентства.

Абдельсалам Мохамед Аль-Муршиди, президент Оманского инвестиционного агентства:

"Это мой второй визит в Беларуси, я планирую третий. Мы готовы вкладывать деньги в общие проекты в продовольственной безопасности и лесной промышленности. А еще Оман - это лучшее место для белорусов зимой".

Об экологии над этой неделе тоже много говорили во дворце. Президент собрал большое совещание по вопросам обращения с отходами. Глобально подходов всего 2.

"Можно героически бороться с этими отходами, строя новые полигоны и линии сортировки, а можно работать на упреждение, предотвращать появление некоторых отходов", - отметил Президент.

Одну проблему - человеческие отходы - все, что мы несем с вами на мусорки, нужно решать одним контролером и одним сводом правил. И к этому пришли на совещании.

Президент поставил задачу - определиться с регулятором в сфере обращения с отходами.

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Вторая проблема - производственные отходы должны постоянно находиться в ведении ученых. Потому что если, например, еще никто в мире не придумал, как перерабатывать отходы от добычи калийной соли - их или растворяют в море, или вкладывают назад в шахты (первое - кощунство, второе - крайне дорого), то, например, из фосфогипса, который "вырабатывает" Гомельский химзавод, можно получать редкоземельные элементы.

"В одной тонне фосфогипса, если ее разложить по килограммам, находится порядка 80-84 килограммов искусственного гипса, который сегодня производится в Российской Федерации, который по своим характеристикам где-то даже лучше, чем природный. Порядка 12-14 % - это отходы, которые образуются в результате производства, менее половины процента - это та продукция, которая сегодня успешно производится в Российской Федерации. Поэтому, с моей точки зрения, данным вопросом стоит заниматься", - обратил внимание министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк.

Что касается коммунальной сферы, ей теперь тоже будет заниматься Минприроды - должен быть контроль сортировки и переработки. Но сначала сортировки. Это история и про один мусоровоз для раздельных баков, и про лень ставить дома сразу несколько баков.

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Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Но все равно во главу угла надо ставить все-таки информационную работу с населением и даже, я бы сказал, где-то прямо агрессивную. Но уже если мы провели эту работу, соответствующие службы жилищно-коммунального хозяйства должны обеспечить население необходимым количеством контейнеров для раздельного сбора. Население должно сегодня видеть, что, допустим, они не зря старались".

И еще обратит внимание Президент, что эта история с мусором начинается с порядка на земле. Стихийные свалки случаются там, где все и так брошено. Это не белорусский сценарий.

Кстати, про ученых и темы, которыми они будут заниматься, это, наверное, самое громкое назначение после состава правительства. Главой Академии наук стал уже экс-вице-премьер Владимир Караник.

"Из всех кандидатов, которые были мне предложены, я уже говорил Вам, Владимир Степанович, я выбрал Вас. И знаю, что Вас хорошо воспримут ученые. С этим надо считаться. Я с этим считаюсь", - сказал Президент.

Владимира Гусакова, который руководил Академией 12 лет, на покой тоже пока не провожают. Работу найдут.

"Мы говорили с Владимиром Гусаковым. Он это понимает. Нужны очень молодые, перспективные, но в то же время опытные люди", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Про опытных людей - кадровый четверг вообще своими назначениями впечатлил многих. Серьезно поменялся кадровый состав топ-менеджмента правительства. Наталья Петкевич стала вице-премьером в правительстве. Задача - курировать социальный блок.

"С вашими подходами, дисциплинированностью, требовательностью, я уверен, что мы наконец-то сможем решить не только вопросы производства кинофильмов нормальных. Оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих. Поэтому я уверен, что не только кино, культура, но и спорт, здравоохранение, очень важно образование", - сказал глава государства Наталье Петкевич.

Первым замом в Администрации Президента станет Владимир Перцов, экс-глава МГТРК "Мир" делает карьеру в аппарате. Валерий Вакульчик (самая известная его должность экс-глава КГБ) назначен руководителем аппарата правительства. Николай Рогащук, до четверга занимавший пост заместителя Управделами Президента, уедет в Грузию белорусским послом. А экс-глава Минского района Владимир Юргевич стал помощником по Витебской области.

Но возвращаясь к самому медийному назначению, как его воспринял сам Караник?

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Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Бережно сохранить то, что создано предыдущими поколениями и что можно развить. И начать развивать то, что на сегодняшний момент незаслуженно находилось в тени. Концентрировать усилия на наиболее перспективных и наиболее востребованных направлениях".

Вообще кадры в Красный зал, где обычно проходят назначения, заходили дважды. И если людей, которые уже много работают рядом с Президентом, инструктировать не надо, то будущие главы райисполкомов даже этого ждут. Очень ответственная обстановка, все детали имеют значение.

По ком еще приняты решения? Александр Лукашенко назначил руководителя Академии авиации, ее возглавит Игорь Яцкевич. Новый мэр теперь в Бобруйске, как и зампред Могилевской области. Поменялись руководители нескольких районов: Верхнедвинского, Полоцкого, Миорского, Чериковского и на Шарковщине.

"Вы - мое лицо на местах. Все ваши ошибки проецируются на Президента. Почитайте ТikTok, социальные сети. Что-то где-то вы не так сделали или не решили - "вот, Президент, надо к нему. Чего он там не видит этого…" Правильно ставят люди вопросы. Я вас назначаю, я за вас несу ответственность, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому давайте будем выстраивать нашу политику и позицию так, чтобы нам было нормально и комфортно работать - мне в своей должности, вам, как молодым людям, за которыми будущее, в своей должности".

К слову, про должность и обязывающий темп. В этот же день во дворце Президент еще одну встречу провел - с вице-премьером Госсовета Китая Лю Гочжуном.

Минск и Пекин давно связаны очень тесными отношениями. Как и во всем мире, но и конкретно на Востоке очень многое решает политическая воля.

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Лю Гочжун, вице-премьер Госсовета КНР:

"В первую очередь хочу поблагодарить вас за возможность нашей встречи и передать дружеские приветы, наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина".

В стратегии обе стороны ждут большой приход китайских технологий в Беларусь. Они, конечно, влияют на товарооборот - 8,6 млрд долларов за год. Чем не цифра? КНР для нас стабильно второй партнер. И интересен не только как рынок, но и как поставщик того, чего нет ни у кого в мире.

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"Мы живем в довольно сложное, противоречивое время. Часто задумываемся, кто же у нас друг, кто уже перестал быть другом, кто по ту сторону баррикад разместился. Но вы должны знать, я уверен, что вы это хорошо знаете, что Беларусь является надежным другом Китая и китайского народа. Не только потому, что это сложное время, оно не простое для нашей экономики прежде всего. А потому, что мы с вами уже не первое десятилетие выстраиваем открытые дружеские отношения. Будьте уверены, что здесь, в центре Европы, у вас есть надежные друзья, которые готовы содействовать не только нашим отношениям, но и решению тех больших вопросов, которые перед собой ставит Китайская Народная Республика, реализуя прежде всего (инициативу - прим. ред.) "Пояс и путь" по многим направлениям. Мы никогда вас не подводили и не подведем", - сказал глава государства.

Кстати, именно Китай станет главным импортером калийных удобрений, которые вот-вот начнут добывать на горно-обогатительном комплексе в Любани. Президент с рабочей поездкой отправился туда в пятницу.

Александр Григорьевич - человек ранний, поэтому мы, журналисты, даже обсудили, почему мероприятие началось в 12:00. Такое очень редко случается, пока не услышали вот этот диалог. Оказалось, вице-премьер провожал китайского гостя и попробовал "почти отпроситься".

В Любани действительно было что обсудить в масштабе. Этот рудник поменяет экономику региона, вообще впечатляет размахом площадки. Залежей калийных солей здесь на 50 лет работы. 2100 человек - этот минимум, который нужен проекту. Зарплаты не называют точно, но инсайд "Времени Первого" - это больше 3000 рублей (при средней по региону 2,5).

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"Сравнить эту стройку можно с атомной станцией. Это прибыльное дело. Но Любань должна быть сродни Островцу и Солигорску. Мы там должны строить и социальную инфраструктуру, строить жилье. Мы будем там пристраивать микрорайон именно так, как в Островце, чтобы было идеальное место", - отметил глава государства.

Калийной соли много не бывает. Ее хотят покупать даже страны, входящие в большую четверку по содержанию в недрах этих самых солей. А там мы, Россия, Канада и Китай. Так вот Китай крайне заинтересован.

Для всех в мире такие удобрения - продовольственная безопасность. Это просто разные реальности. Пока мы теряемся в магазине от выбора, чтобы такое купить, в мире от голода страдает больше 700 млн человек. Санкции Евросоюза именно для продажи калийных удобрений - это привет вот туда, голодающим от гуманных европейцев. Еще одна причина, почему мир поворачивается на Восток.

Продажа белорусских калийных удобрений вышла на досанкционный уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 23 мая на выездном совещании по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса в Любанском районе. "Сегодня руководитель Андрей Рыбаков (генеральный директор ОАО "Беларуськалий" - прим. ред.) докладывает, что они вышли на продажи калийных удобрений досанкционного периода. Невозможно санкциями сдержать развитие любой страны, даже небольшой. Невозможно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

И это же не все залежи в Беларуси. Благо, весь Припятский калиеносный бассейн, который когда-то был морем (да, в Беларуси было море), можно исследовать и разрабатывать. Тем более что нашему собственному сельскому хозяйству тоже эти удобрения нужны всегда. Вообще все, что есть у белорусов под ногами, нужно использовать по максимуму. Об этом разговор пошел уже на юге страны. Сейчас покажем, как тесно все начинают дружить, пока ждут Президента под дождем.

В Гомельской области мероприятие началось по нашему стандартному таймингу - в 10:00 Президент был на месте.

"Вот это все - горы отходов (древесных - прим. ред.) - должны быть переработаны. И мы будем осуществлять жестокий жим по поводу внедрения этого котлового хозяйства. Это будет в приоритете. И потом, куда девать эти отходы? Надо переработать в гранулы. И это наша перспектива, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это же золото. Мы ходим, топчем его ногами, эти горы складируем. Надо это все переработать и пустить в дело. Это перспектива".

Тема "уходить от газа" в Беларуси актуальной была всегда. Нет его в стране. Покупаем всегда по разной цене. Так зачем зависеть, если можно по максимуму перейти на то, что дала природа. В стране 6 десятков пеллетных производств - это спрессованные остатки древесины, щепа, все, что остается от "больших задач", связанных с лесом. И даже если эти пеллеты планировали отдавать в Европу на экспорт, а потом ситуация поменялась, почему не использовать у себя?

"Мы произвели котлы, которые неплохо работают на пеллетах. А используем газ и нефтепродукты. Нам надо свое. Притом это отходы. Эти отходы надо переработать и где только можно отапливать помещения", - подчеркнул Президент. Хоть цеха, хоть частные дома - разница нет. Тем более что котлы стали строить как отдельные модели - просто привез и используй.

"Здесь пеллеты. Если горелку убираем, ставим сюда дверку. Эксплуатируем на дровах", - показал конструкцию специалист.

"На мой взгляд, самая фишка модульная, что не надо разрабатывать проект. Как изделие. Я купил у него, а он закрутил, вентиль включил. Под крышу или можно? Нет, можно. Вот она может. Она готовая, как контейнер. Ну, 2 контейнера, 3 контейнера", - добавил другой.

Заедет Президент и на местное сельхозпредприятие. Нельзя назвать "Агро-Лясковичи" передовым, но сейчас активно занимаются модернизацией. И здесь нет дефицита топлива, удобрений или сумасшедшей закредитованности. Просто нужно перестроить процессы.

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"Ребята, надо ускоряться в два раза, если хотим выжить. Не ускоримся - будем телепаться в хвосте. Мы все производим, что производит весь мир. Конкуренция бешеная. Поэтому надо ускоряться минимум в два раза", - добавил Александр Лукашенко.

В составе Управделами Президента, как говорят в народе, новое/старое лицо. Николай Шерстнев, помните, кадровый день, до этого несколько лет занимавший должность главы Федерации белорусского футбола был назначен заместителем в структуре. Спросили у него, будет ли совмещать?

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Николай Шерстнев, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

"Решение будет за главой страны. Пока эту тему мы не обсуждали. Хотелось бы завершить те начатые дела, чтобы они не остановились на полпути. Наша задача с 6-7 лет взять детей под контроль, дать им возможность соревновательной практики. Это с 7 до 10 лет. У нас уже приняты все положения, разработанные и утвержденные исполкомом. С 10 практически, с 11 до 17 лет уже в стране выстроена система соревнований. Это очень важно".

Возвращаясь к делам аграрным. Президент всегда открыт к диалогу, когда видит, что люди действительно стараются.