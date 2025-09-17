"Взятки гладки" - Лукашенко заявил, что всегда старался сделать все для хороших отношений с Польшей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67dc8b0-7e51-4c39-b929-41f805183084/conversions/f9fa7e98-19f1-4cb3-84e2-b0a5d3566471-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67dc8b0-7e51-4c39-b929-41f805183084/conversions/f9fa7e98-19f1-4cb3-84e2-b0a5d3566471-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67dc8b0-7e51-4c39-b929-41f805183084/conversions/f9fa7e98-19f1-4cb3-84e2-b0a5d3566471-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d67dc8b0-7e51-4c39-b929-41f805183084/conversions/f9fa7e98-19f1-4cb3-84e2-b0a5d3566471-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что всегда старался сделать все, чтобы с Польшей были хорошие отношения. Об этом он заявил на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, когда может произойти улучшение отношений с соседней Польшей и странами Балтии, Президент сказал: "Я всегда старался сделать все для того, чтобы у нас были хорошие отношения. Я всегда к этому стремился. С меня взятки гладки. Я всегда готов к этому".

Александр Лукашенко, в частности, упомянул о реакции в Польше на белорусско-российские учения "Запад-2025", и с учетом в том числе их беспокойства было принято решение перенести учения вглубь страны. "Это было мое личное решение - отойти от границы. Не провоцировать их", - подчеркнул он.