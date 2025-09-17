3.65 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
"Взятки гладки" - Лукашенко заявил, что всегда старался сделать все для хороших отношений с Польшей
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что всегда старался сделать все, чтобы с Польшей были хорошие отношения. Об этом он заявил на встрече с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос, когда может произойти улучшение отношений с соседней Польшей и странами Балтии, Президент сказал: "Я всегда старался сделать все для того, чтобы у нас были хорошие отношения. Я всегда к этому стремился. С меня взятки гладки. Я всегда готов к этому".
Александр Лукашенко, в частности, упомянул о реакции в Польше на белорусско-российские учения "Запад-2025", и с учетом в том числе их беспокойства было принято решение перенести учения вглубь страны. "Это было мое личное решение - отойти от границы. Не провоцировать их", - подчеркнул он.
Тем не менее, констатировал Президент, польская сторона нашла повод для закрытия границы. "Они давно ищут, на чем тут спровоцировать. Но не получается. Мы безвиз (вводим. - Прим. ред.): "Пожалуйста, приезжайте!" А они выстраивают стену на границе. И еще и закрывают границу, - обратил внимание белорусский лидер. - Им что-то надо. Моя главная задача - не допустить (эскалации. - Прим. ред.). Причин быть не должно".