Завершился визит Президента в Китай. Весь мир стал свидетелем глобальных исторических событий

Завершился насыщенный и многодневный визит нашего Президента в Китай. Там состоялся саммит Шанхайской организации и масштабный парад победы. В праздничных мероприятиях принял участие и Александр Лукашенко.

Глава государства провел серию встреч и двусторонних переговоров. Сотрудничество и международные темы Президент обсуждал сразу с двумя нашим стратегическими партнерами - Россией и Китаем. 3 сентября на полях торжеств - несколько встреч с политиками Африки, Азии и Европы.

Чтобы китайский день победы увидел мир, Пекин подготовился основательно. В эти дни в столице беспрецедентные меры безопасности и бесконечные вереницы кортежей первых лиц. Множество высоких гостей и почти 30 мировых лидеров Глобального Юга, которые представляют большую часть человечества. Александр Лукашенко приедет на официальные торжества, Президента Беларуси лично приветствовали Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга.

Лукашенко принял участие в торжествах в Пекине

Лукашенко принял участие в торжествах в Пекине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93ebb7a5-2f79-4a84-8fe6-2212a822fa47/conversions/05b19be3-2526-47ec-a02f-2b4238a8f26f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93ebb7a5-2f79-4a84-8fe6-2212a822fa47/conversions/05b19be3-2526-47ec-a02f-2b4238a8f26f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93ebb7a5-2f79-4a84-8fe6-2212a822fa47/conversions/05b19be3-2526-47ec-a02f-2b4238a8f26f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93ebb7a5-2f79-4a84-8fe6-2212a822fa47/conversions/05b19be3-2526-47ec-a02f-2b4238a8f26f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Сейчас по ковровой дорожке проходит Президент Беларуси Александр Лукашенко, - торжественно произносит комментатор и дает краткую справку: - Страны установили дипотношения в 92-м году. В 2022-м страны объявили об установлении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства".

"Президент России Владимир Путин также принимает участие в торжествах. Мы видим, что лидеры делают совместную фотографию, которая станет исторической для Китая", - продолжил комментатор.

Почти 30 мировых лидеров присутствовали на параде в Пекине

Мировая реакция на фото последует тут же, в СМИ скажут, что это предостережение Западу, а Трамп, увидев высоких гостей на Тяньаньмэнь, и вовсе назовет это заговором против США.

Для Китая та война закончилась 2 сентября 1945 года. Разгром Японии стал символом сохранения единства страны ценой больших потерь (их оценивают в 35 млн человек). Гигантские жертвы, сделавшие желанную победу ближе. Размах сегодня соответствует.

Глава КНР: История напоминает, что весь мир связан общими интересами и общей судьбой

2025 год особенный и для Китая, и для Беларуси. Самым трагическим событием в истории нашей страны стала Великая Отечественная. Она унесла жизни каждого третьего жителя. В Беларуси очень хорошо знают цену мирного неба и хранят историческую память.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"История напоминает людям, что весь мир связан общими интересами и общей судьбой. Лишь в том случае, когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как к равным, жить в мире и согласии, они смогут защитить общую безопасность, искоренить источник войны и избежать повторения исторической трагедии. Сегодня всему миру предстоит сделать выбор между такими противоречиями, как мир или война, диалог или конфликт".

В параде в Пекине приняли участие 10 тыс. человек и сотни единиц техники

Это будет крупнейший парад в истории Китая, Александр Лукашенко будет наблюдать его с высокой трибуны. 50 тыс. зрителей на площади, 10 тыс. военных, 45 парадных расчетов, полтысячи единиц техники. Современнейшие образцы - самолеты, беспилотники, баллистические ракеты, морские дроны, новинки ПВО - впервые Китай демонстрирует на параде свою стратегическую ядерную триаду. Военная мощь и технологии.

Лукашенко: Память о победе - это фундамент

Празднование в Пекине совпало с проведением исторического саммита Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь впервые принимала участие в форуме как полноправный участник объединения. Там Александр Лукашенко поздравил Китай по случаю 80-летия Победы.

"Сейчас, когда историю пытаются подвергнуть искажению, а героизм наших предков - забвению, мы особенно четко осознаем: память о Победе - это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок", - заявил глава белорусского государства.

Торжества на Тяньаньмэнь - это не просто военный парад. Это политический сигнал Китая и стран, лидеры которых сегодня были на высокой трибуне.

Лукашенко: Многополярность уже наступила

Это звучало от белорусского Президента для коллег на Тяньцзинском форуме. Мир перестраивается. И игнорировать сегодня это просто невозможно.

Многополярность в мире уже наступила. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате "ШОС плюс".

Президент отметил, что на саммите ШОС много говорилось о многополярности и о том, что "вот-вот завтра она придет". "Да нет, эта многополярность уже и не стучится в двери. Она уже пришла. И наше заседание на родине нашей организации говорит о том, что эта многополярность наступила, - подчеркнул Александр Лукашенко. - ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом. Не во вред другим организациям - и "Семеркам", и "Двадцаткам", и так далее. Мы ни в коем случае даже не собираемся конкурировать с ними. Хотя жизнь заставит. Мы работаем во имя наших народов".

Голос Минска в "шанхайской семье"

Эти слова белорусского Президента будут сказаны от души в конце большого шанхайского дня. Если честно, речи других политиков на саммите будут во многом схожи - проходятся по повестке, говорят о сплоченности. И это на фоне натянутых отношений участников объединения между собой, и это уже не говоря о конкуренции и национальных интересах. Голос Минска в "шанхайской семье" должен и будет звучать честно.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2d82bc4-ff6c-4d83-859b-2d331dbac0dc/conversions/cb39b30d-e23f-4cd7-8cc7-326ec49ce135-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2d82bc4-ff6c-4d83-859b-2d331dbac0dc/conversions/cb39b30d-e23f-4cd7-8cc7-326ec49ce135-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2d82bc4-ff6c-4d83-859b-2d331dbac0dc/conversions/cb39b30d-e23f-4cd7-8cc7-326ec49ce135-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2d82bc4-ff6c-4d83-859b-2d331dbac0dc/conversions/cb39b30d-e23f-4cd7-8cc7-326ec49ce135-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Для нас это прежде всего группа единомышленников, где есть очень много сегментов сотрудничества по разным отраслевым направлениям. От сельского хозяйства до промышленности, от общественных объединений до политических партий есть многоплановое сотрудничество по выработке общих комплексных решений, которые находят свое отображение во всех странах. Это для нас площадка для усиления нашего международного позиционирования, где мы можем общим голосом говорить от имени всей организации. Как показала итоговая политическая декларация (по итогам саммита ШОС в Тяньцзине - прим. ред.), интересы Беларуси полностью были там соблюдены и даже были продвинуты некоторые идеи политического характера".

Максим Рыженков обратил внимание, что к тем или иным предложениям одной Беларуси на международной арене могут не прислушаться. Но если это присутствует в заявлении, которое подписано Китаем, Индией, Россией и другими странами, то имеет уже совершенно иной политический вес.

"И, конечно, для нас это отличная площадка для выработки решений на двустороннем треке. Президент приехал, не только выступил на ШОС, но и провел целую серию очень важных для развития экономики, финансовых отношений встреч со своими коллегами практически из всех стран, присутствовавших на этом саммите", - добавил Максим Рыженков.

Марафон двусторонних встреч. Президент Беларуси в Китае

Настоящий марафон встреч был в эти дни у белорусского лидера в Китае. Еще до начала парада Александр Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР пригласил Президента Беларуси посетить Пхеньян в любое удобное время. В кулуарах был разговор и с премьером Словакии Робертом Фицо (тут уже речь шла и о возможном визите в Беларусь, чтобы обсудить сотрудничество). Приветствия с президентом Индонезии, который буквально недавно гостил у Лукашенко дома, теперь ждет у себя. Теплая встреча с лидерами Африканского континента - президентами Конго и Зимбабве. С Хараре думают о новой программе модернизации для страны. А еще раньше обменялись мнениями с премьером Индии, с Эрдоганом и Алиевым.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56cac906-27d0-4137-8ac8-05eddf47b4b4/conversions/d6db09d5-437e-4237-8394-825774527c1e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56cac906-27d0-4137-8ac8-05eddf47b4b4/conversions/d6db09d5-437e-4237-8394-825774527c1e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56cac906-27d0-4137-8ac8-05eddf47b4b4/conversions/d6db09d5-437e-4237-8394-825774527c1e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56cac906-27d0-4137-8ac8-05eddf47b4b4/conversions/d6db09d5-437e-4237-8394-825774527c1e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Диалог со стратегическими партнерами

В этот визит случился уникальный момент - часы Минск сверил сразу и с Москвой, и с Пекином. За тысячи километров от дома лидеры Беларуси и России говорили по двусторонней повестке и итогам Аляски. Старт нового этапа технологической промышленной модернизации для стран - одна из договоренностей с главой Китая, который считается сегодня локомотивов мировой экономики и инноваций.