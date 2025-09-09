Al Hadath: при ударе в столице Катара в здании находились 5 членов политбюро ХАМАС

По меньшей мере пятеро членов руководства палестинского движения ХАМАС находились в здании в столице Катара, которое подверглось удару. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath, пишет ТАСС.

Его источники сообщили, что лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава офиса движения за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой радикалов на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки. Источники Al Hadath также подтверждают гибель члена политбюро ХАМАС Низара Аудаллы.