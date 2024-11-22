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Анжелика Варум и Леонид Агутин могут потерять жилье из-за пожаров в Лос-Анджелесе. По данным aif.ru, апартаменты музыкантов расположены на берегу Тихого океана и стоят от 3 млн до 6 млн долларов.

Как утверждается, еще одни апартаменты Варум и Агутина находятся на первой береговой линии в жилищном комплексе The Pinnacle Condominium Association. Это квартира стоимостью более 6 млн долларов, пишет rt.com.

Ранее певец и актер Алексей Воробьев сообщил, что вернулся в свой дом в Лос-Анджелесе после эвакуации из-за пожара.

В AccuWeather заявили, что ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 150 млрд долларов.