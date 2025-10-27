Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Более 3,5 тыс. рублей потеряли минчане из-за покупок новогодних "елок"

Более 3,5 тыс. белорусских рублей отдали жители Минска мошенникам при покупке несуществующих новогодних елок, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Следственный комитет.

В начале осени две минчанки решили заранее приобрести новогоднюю ель для дома. В Instagram они наткнулись на аккаунт и сделали заказ. По просьбе "продавца" женщины внесли полную предоплату. В итоге они остались без денег и товара. Та же участь постигла и многих других. От действий злоумышленников, выдающих себя за продавцов елей в Instagram, пострадали уже около 10 жителей Минска. Они перечислили мошенникам более 3,5 тыс. белорусских рублей.

По каждому из этих фактов районными отделами Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ст.209 (мошенничество) УК.

