Более 3,5 тыс. рублей потеряли минчане из-за покупок новогодних "елок"
Автор:Редакция news.by
Более 3,5 тыс. белорусских рублей отдали жители Минска мошенникам при покупке несуществующих новогодних елок, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Следственный комитет.
В начале осени две минчанки решили заранее приобрести новогоднюю ель для дома. В Instagram они наткнулись на аккаунт и сделали заказ. По просьбе "продавца" женщины внесли полную предоплату. В итоге они остались без денег и товара. Та же участь постигла и многих других. От действий злоумышленников, выдающих себя за продавцов елей в Instagram, пострадали уже около 10 жителей Минска. Они перечислили мошенникам более 3,5 тыс. белорусских рублей.
По каждому из этих фактов районными отделами Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ст.209 (мошенничество) УК.