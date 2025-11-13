"Идеальное преступление" в Пинске: бабушка и внук похитили сумку с ноутбуком

Наблюдательный внук помог бабушке совершить почти "идеальное преступление" в Пинске. В милицию обратилась посетительница одного из магазинов города с заявлением о пропаже сумки с дорогостоящим ноутбуком.

Потерпевшая рассказала, что пока она совершала покупки, вещи лежали в камере хранения, ключ от которой она случайно оставила в дверце. Как выяснилось, это заметил внук другой посетительницы, о чем он рассказал бабушке.