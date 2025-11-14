Минчанка передала лжеинкассатору 150 тыс. рублей

150 тыс. рублей передала пенсионерка лжеинкассатору, чтобы спастись от мнимого уголовного преследования.

78-летняя минчанка рассказала, что сперва ей позвонили якобы сотрудники "Белтелекома" и под предлогом продления договора узнали паспортные данные. А вскоре на мобильный поступил звонок от других телефонных аферистов, которые обвинили женщину в мошенничестве. Якобы через ее паспорт проводятся незаконные финансовые операции.

Марк Жданов, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска:

"Звонившие убедили потерпевшую, что от ее имени производятся незаконные финансовые переводы. Чтобы избежать уголовного преследования и обыска в квартире, ей настоятельно рекомендовали "задекларировать" имеющиеся деньги - передать их в банк через инкассатора. Минчанка передала прибывшему мужчине более 150 тыс. рублей, после чего с ней перестали выходить на связь".