3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Молодой человек, предположительно, запутался в леске и утонул в озере
Автор:Редакция news.by
Парень утонул в озере в Столбцовском районе. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД.
1 сентября спасателям поступила информация о том, что в озере в Столбцовском районе утонул человек. Парень 2006 года рождения вместе с компанией отправился на берег озера отдыхать. Около 19.00 он решил искупаться и, проплыв около 6 м, скрылся с поверхности воды (глубина в данном месте 2,5 м). Один из его друзей, увидев это, позвонил в МЧС.
На следующий день работники РОСН "ЗУБР" обнаружили тело погибшего на расстоянии 15 м от берега. Предположительно, молодой человек запутался в леске и не смог выбраться. Купаться в этом месте запрещено.