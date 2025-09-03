Молодой человек, предположительно, запутался в леске и утонул в озере

1 сентября спасателям поступила информация о том, что в озере в Столбцовском районе утонул человек. Парень 2006 года рождения вместе с компанией отправился на берег озера отдыхать. Около 19.00 он решил искупаться и, проплыв около 6 м, скрылся с поверхности воды (глубина в данном месте 2,5 м). Один из его друзей, увидев это, позвонил в МЧС.