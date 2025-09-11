На Бали объявлен режим ЧП из-за наводнения

Власти индонезийского острова Бали объявили чрезвычайное положение сроком на неделю из-за наводнения, которое, по словам официальных лиц, стало самым сильным на острове за последнее десятилетие. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на BBC.

Проливные дожди вызвали сильное наводнение на большей части острова, в результате чего реки вышли из берегов. Со вторника сотни жителей были эвакуированы из затопленных домов. Основные дороги оказались перекрыты оползнями, повреждено несколько мостов. "Люди здесь были в шоке. Наводнение было настолько сильным", - рассказала BBC News Indonesia жительница Бали Таша.

Популярные туристические районы также серьезно пострадали: отели и предприятия с трудом справляются с последствиями наводнений. В некоторых районах власти сообщают, что мусор засорил дренажные системы и это еще больше усугубило ситуацию.

Известно как минимум о 14 погибших в результате стихии. Спасатели продолжают поиски выживших. По словам главы поисково-спасательного агентства Бали, спасательные команды столкнулись с трудностями при доступе к затопленным районам.

Президент Индонезии Прабово Субианто выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и поручил всем соответствующим ведомствам действовать оперативно.

По прогнозу синоптиков, с четверга на острове будет меньше дождей и уровень воды начнет снижаться.

Наводнения затронули не только Бали, но и индонезийскую провинцию Восточная Нуса-Тенгара, где погибли не менее пяти человек, еще несколько пропали без вести.