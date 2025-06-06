3.78 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
На белорусско-литовской границе задержан нарушитель с БПЛА - ГПК
Нарушителя с беспилотником задержали белорусские пограничники на границе с Литвой, об этом сообщает sputnik.by со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
Инцидент произошел днем 5 июня в одном из населенных пунктов Вороновского района.
По оперативной информации лидские пограничники совместно с ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали гражданина Беларуси. При осмотре построек у него были изъяты беспилотник и пульт управления к нему, а также восемь аккумуляторов, зарядная станция и GPS-трекер.
"В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия для установления всех фактов противоправных действий злоумышленника", - уточнили в ГПК.
Ранее в Госпогранкомитете обращали внимание, что ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства республики без соответствующего разрешения запрещено.
Незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне или пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и могут повлечь административную ответственность по ст. 24.19 КоАП. По данной статье нарушителю может грозить штраф до 50 базовых величин.