На белорусско-литовской границе задержан нарушитель с БПЛА - ГПК

Нарушителя с беспилотником задержали белорусские пограничники на границе с Литвой, об этом сообщает sputnik.by со ссылкой на Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Инцидент произошел днем 5 июня в одном из населенных пунктов Вороновского района.

По оперативной информации лидские пограничники совместно с ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали гражданина Беларуси. При осмотре построек у него были изъяты беспилотник и пульт управления к нему, а также восемь аккумуляторов, зарядная станция и GPS-трекер.

"В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия для установления всех фактов противоправных действий злоумышленника", - уточнили в ГПК.

Ранее в Госпогранкомитете обращали внимание, что ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства республики без соответствующего разрешения запрещено.