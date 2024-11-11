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На Кубани собирают мазут на береговой линии протяженностью почти 50 км
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Объективно оценивать процесс. Миссия наблюдателей СНГ начала работу на выборах Президента Беларуси
На конференции в Минске ученые отметили феномен развития белорусской государственности
Белорусских саперов оснащают новыми средствами поиска. Увидим то, что не показывают глазу обывателя
Эйсмонт об агрессии в отношении Беларуси: Немного стран в мире находится под таким давлением Запада
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В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщили о цели мероприятий
Действующий президент Грузии вновь отказалась сдать мандат после 29 декабря
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с неонацизмом
Власти США проверяют Маска и SpaceX в нарушении протоколов о гостайне
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